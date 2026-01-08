Chủ tịch Trung Quốc ‘đáp lễ’ Tổng thống Hàn Quốc

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã nhận một chiếc xe đạp điện do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tặng trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong lễ đón chính thức tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 5/1. Ảnh: Reuters.

Theo Yonhap, sau cuộc hội đàm thượng đỉnh tại Bắc Kinh ngày 5/1, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao tặng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung một chiếc xe đạp điện, đồ gốm Trung Quốc, bộ tách uống cà phê và một bức tranh.

Thương hiệu của chiếc xe đạp không được công bố, do phía Trung Quốc vốn có truyền thống không công khai danh sách chi tiết quà tặng trong hoạt động ngoại giao. Vì vậy, Nhà Xanh cũng từ chối tiết lộ thông tin đầy đủ về các quà tặng, viện dẫn thông lệ ngoại giao của Trung Quốc là không công bố chi tiết quà biếu.

Ngoài ra, Chủ tịch Trung Quốc còn tặng Tổng thống Hàn Quốc táo và hồng khô, đây là các thức quà ngọt truyền thống của Trung Quốc. Yonhap đánh giá táo và hồng khô là động thái đáp lễ của ông Tập đối với sự quan tâm của ông Lee dành cho phái đoàn Trung Quốc tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra ở thành phố Gyeongju hồi tháng 11/2025.

Trước đó, ngày 30/10/2025, khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa tới thành phố Gyeongju (Hàn Quốc), Tổng thống Lee đã gửi tới ông Tập những chiếc bánh Hwangnam vừa mới ra lò cùng lời nhắn: “Hy vọng ngài sẽ thích hương vị của Gyeongju”.

Người phát ngôn của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc từng cho biết: “Tổng thống Lee đã đích thân gói bánh Hwangnam còn ấm trong lớp vải bọc truyền thống của Hàn Quốc để gửi tới Chủ tịch Tập”.

Một ngày sau, trong lần tiếp xúc đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo tại địa điểm tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC, Chủ tịch Tập đã gửi lời cảm ơn trực tiếp tới Tổng thống Lee và nói: “Bánh rất ngon”.

Ngay sau khi nhận được lời khen từ ông Tập, ông Lee liền gửi 200 hộp bánh Hwangnam đến phái đoàn Trung Quốc. Đồng thời, những hộp bánh Hwangnam cũng được gửi tặng các phái đoàn khác tham dự Hội nghị Cấp cao APEC.

Bánh Hwangnam ra đời năm 1939 tại thành phố Gyeongju, loại bánh này có lớp vỏ mỏng và nhân đậu đỏ mềm ngọt.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Lee đã tặng Chủ tịch Tập một bức tranh truyền thống của Hàn Quốc mang ý nghĩa hòa bình và thịnh vượng, cùng một tác phẩm nghệ thuật truyền thống khắc họa rồng vàng. Đối với phu nhân của Chủ tịch Tập, bà Bành Lệ Viện, Tổng thống Lee tặng một món trang sức truyền thống và một thiết bị làm đẹp, thông tin do Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cung cấp.

Nhân chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Lee, Hàn Quốc cũng ký thỏa thuận trao trả Trung Quốc một cặp tượng sư tử đá thời nhà Thanh đang được Quỹ Nghệ thuật và Văn hóa Kansong lưu giữ. Quỹ này đã mua lại cặp sư tử đá tại Nhật Bản hồi thập niên 1930.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã tới Bắc Kinh (Trung Quốc) trong ngày 4/1 để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 4 ngày. Đây là chuyến công du đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc tới Trung Quốc kể từ năm 2019. Trong chuyến thăm này, hai bên đã ký 14 bản ghi nhớ hợp tác bao gồm nhiều lĩnh vực.

Chuyến thăm cũng đánh dấu sự trở lại của Diễn đàn Doanh nghiệp Hàn Quốc - Trung Quốc sau 9 năm gián đoạn.