Bí mật món quà Tổng thống Hàn Quốc tặng Chủ tịch Tập

Ngày 1/11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bàn cờ vây làm từ gỗ quý, nhân dịp ông Tập có chuyến thăm cấp nhà nước tại Hàn Quốc sau 11 năm.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bàn cờ vây làm từ gỗ quý trong ngày 1/11. Ảnh: Korea Times.

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, bàn cờ vây dành tặng Chủ tịch Tập Cận Bình được chế tác từ gỗ thông Torreya nucifera - loài cây đặc hữu của đảo Jeju - vốn được xem là “báu vật tự nhiên” của Hàn Quốc. Bàn cờ cao 9 cm, diện tích 1.978 cm2, chạm khắc hoa văn truyền thống Hàn Quốc ở bốn cạnh.

Món quà thể hiện hy vọng vun đắp tình hữu nghị giữa Hàn Quốc và Bắc Kinh, khi cả hai nhà lãnh đạo đều yêu thích cờ vây. Cách đây 11 năm, ông Tập cũng được tặng bộ cờ vây khi thăm Hàn Quốc. Vì vậy, món quà lần này - bàn cờ vây - mang ý nghĩa kế thừa và tiếp nối của tình hữu nghị giữa hai nước.

Ngoài ra, Tổng thống Lee còn tặng Chủ tịch Tập khay sơn mài khảm trai truyền thống, đường kính 30 cm, như biểu tượng của sự tinh tế trong thủ công mỹ nghệ Hàn Quốc.

Khay sơn mài khảm trai là món quà chính thức hai Tổng thống Hàn Quốc dành tặng Chủ tịch Trung Quốc. Ảnh: Korea Times.

Ngày 30/10, khi ông Tập vừa tới thành phố Gyeongju (Hàn Quốc), ông Lee đã gửi tới ông Tập những chiếc bánh Hwangnam vừa mới ra lò và lời nhắn: “Hy vọng ngài sẽ thích hương vị của Gyeongju”.

Một ngày sau, trong lần tiếp xúc đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo tại địa điểm tổ chức Hội nghị Cấp cao Kinh tế APEC 2025, Chủ tịch Tập đã gửi lời cảm ơn tới ông Lee và nói rằng: “Bánh rất ngon”.

Theo Chosun, ngay sau đó, ông Lee tiếp tục gửi 200 hộp bánh Hwangnam đến ông Tập và phái đoàn Trung Quốc, mỗi hộp gồm 30 chiếc bánh.

Cùng ngày, những hộp bánh Hwangnam cũng được gửi tặng tới các phái đoàn của các quốc gia tới tham dự hội nghị, như một cử chỉ hiếu khách của nước chủ nhà Hàn Quốc và lời chào mang đậm bản sắc địa phương.