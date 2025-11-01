Quốc yến ở Gyeongju có gì?

Trong không gian cổ kính của Gyeongju, Hàn Quốc mang đến thực đơn "kể chuyện" di sản bằng hương vị và màu sắc, biến bữa tiệc APEC thành màn trình diễn tinh tế của ngoại giao văn hóa.

Ẩm thực mang dấu ấn Gyeongju cùng màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc là điểm nhấn của tiệc chiêu đãi chính thức APEC 2025 diễn ra tối 31/10, do Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hea Kyung chủ trì, theo thông tin từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc.

Bữa tiệc được xem là đỉnh cao của chuỗi sự kiện APEC năm nay, nơi Hàn Quốc thể hiện tinh tế sự giao hòa giữa nghi lễ ngoại giao và bản sắc văn hóa, từ đồ uống không cồn pha trà sủi bọt đến các loại rượu gạo truyền thống.

Sự kiện diễn ra tại khách sạn Lahan Select ở Gyeongju, quy tụ khoảng 400 khách mời danh dự, bao gồm lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC, đại diện các tổ chức quốc tế và các CEO tập đoàn đa quốc gia.

Theo Văn phòng Tổng thống, buổi tiệc được thiết kế như một hành trình kết nối văn hóa, công nghệ và tinh thần hợp tác khu vực, phản ánh hình ảnh Hàn Quốc hiện đại nhưng vẫn tôn vinh truyền thống.

Các nhà lãnh đạo nâng ly chúc mừng tại Hội nghị APEC Khoảng 400 khách mời, trong đó có Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Canada Mark Carney... dự tiệc chiêu đãi APEC tại cố đô Gyeongju. Các nhà lãnh đạo cùng nâng ly chúc mừng trước thông điệp hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Rượu gạo, trà, ẩm thực Gyeongju hòa quyện tinh thần Đông - Tây

Thực đơn được chế tác công phu dưới sự cố vấn của đầu bếp ngôi sao người Mỹ gốc Hàn Edward Lee, nổi tiếng từ chương trình Netflix Culinary Class Wars. Lee hợp tác cùng Lotte Hotel để mang đến trải nghiệm ẩm thực dung hòa giữa truyền thống Hàn và tinh hoa phương Tây.

Các món ăn sử dụng nguyên liệu đến từ Gyeongju và tỉnh Bắc Gyeongsang, nhằm quảng bá mạnh mẽ hình ảnh ẩm thực địa phương ra thế giới. Trong đó có bibimbap rau rừng và galbijjim (sườn bò hầm) được biến tấu từ đặc sản vùng Gyeongju.

Món galbijjim (sườn bò hầm) và món tráng miệng gồm bánh gạo doenjang (tương đậu nành lên men) caramen với bột đậu nành rang và bánh hạt thông rang được phục vụ trong tiệc tối long trọng của Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC 2025 tại khách sạn Lahan Select ở Gyeongju (Hàn Quốc). Ảnh: Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc.

Món khai vị là đậu phụ non và hồng chín phủ sốt mịn, phá vỡ định kiến rằng ẩm thực Hàn luôn cay nồng. Thành phần hạt thông và thịt cua tượng trưng cho sự gắn kết các nền kinh tế vành đai Thái Bình Dương.

Phần tráng miệng mang đậm dấu ấn Hàn Quốc với bánh gạo vị tương đậu lên men caramel và bánh nhân hạt thông rang, được phục vụ trong hộp khảm xà cừ truyền thống - món quà lưu niệm dành tặng khách mời.

Đồ uống chính thức trong tiệc chiêu đãi lãnh đạo là Horangi Draft Yuja Makgeolli - loại rượu gạo vị thanh yuzu (trái thanh yên), từng đạt giải Nhất trong cuộc thi do Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc tổ chức tháng 9.

Sự lựa chọn này phản ánh nỗ lực của Hàn Quốc trong việc tôn trọng khẩu vị đa dạng, yêu cầu tôn giáo và sở thích cá nhân của các nguyên thủ.

Rượu gạo truyền thống của Hàn Quốc là đồ uống chính của buổi quốc yến ngày 31/10. Ảnh: Yonhap.

Buổi tiệc kết thúc bằng chương trình nghệ thuật được dẫn dắt bởi nam diễn viên - ca sĩ Cha Eun Woo. Dàn nghệ sĩ biểu diễn gồm G-Dragon, vũ công Honey J và Leejung, cùng thần đồng violin 11 tuổi Kim Yeon-ah mang đến màn trình diễn kết hợp giữa truyền thống và đương đại.

Nghệ sĩ violin Kim Yeon-ah biểu diễn cùng với những chú chó robot của Boston Dynamics, công ty được Hyundai Motor hậu thuẫn, tại bữa tiệc tối gala của hội nghị thượng đỉnh APEC ở Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, ngày 31/10. Ảnh: Yonhap

Trước đó, trong bữa tối đặc biệt hôm 29/10, Tổng thống Lee đã chiêu đãi Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các nhà lãnh đạo khách mời. Thay vì rượu vang hay champagne, bữa tiệc mở màn bằng trà lên men sủi bọt của thương hiệu Hyo House, đánh dấu lần đầu tiên Hàn Quốc sử dụng trà cho nghi thức nâng ly tại sự kiện quốc tế.

Bữa tối này giới thiệu ẩm thực và văn hóa Hàn Quốc đến các nhà lãnh đạo từ Mỹ, Singapore, Canada, Australia, New Zealand, Thái Lan và Việt Nam.

Trong tiệc tối hôm 30/10, các nhà lãnh đạo được phục vụ loại makgeolli cao cấp “Một đêm đếm sao trên Dải Ngân Hà” - sản phẩm của nhà máy Balhyo Gongbang 1991 ở tỉnh Gyeonggi, được ủ theo phong cách gamhyangju - rượu gạo truyền thống có hương hoa nhẹ.

Rượu vang và đặc sản địa phương tại APEC CEO

Khác với quốc yến tiếp nhà lãnh đạo các quốc gia với rượu gạo, tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit) hôm 28/10, hai loại rượu vang địa phương đoạt giải quốc tế từ tỉnh Bắc Gyeongsang được chọn phục vụ: rượu vang đá của Ogyeri Winery và vang trắng của WE Winery.

Rượu vang địa phương từ Yeongcheon, gần Gyeongju ở tỉnh Gyeongsang Bắc, đã được chọn làm đồ uống chúc mừng chính thức cho Hội nghị thượng đỉnh CEO APEC vào ngày 28/10. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc.

Hai loại rượu đều đến từ thành phố Yeongcheon, trong đó rượu vang đá Ogyeri từng giành huy chương vàng tại Berlin Wine Trophy mùa hè 2025.

Bữa tối hôm đó giới thiệu các món truyền thống Hàn Quốc từ nguyên liệu địa phương, như thịt bò hanwoo Gyeongju, bào ngư biển Đông, cùng các lựa chọn halal và thuần chay. Món tráng miệng là bánh Hwangnam-ppang nhân đậu đỏ - biểu tượng ẩm thực của Gyeongju.