Tổng thống Hàn Quốc nâng ly rượu gạo chúc hòa bình tại tiệc APEC

  • Thứ bảy, 1/11/2025 08:34 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tại tiệc chiêu đãi APEC ở Gyeongju, Tổng thống Lee Jae Myung ca ngợi tinh thần hòa hợp văn hóa, nâng ly chúc cho một khu vực châu Á - Thái Bình Dương ổn định và thịnh vượng.

Hoi nghi APEC, tiec toi, Lee Jae Myung, Tap Can Binh, ruou gao anh 1

Tối 31/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chủ trì tiệc chiêu đãi các nguyên thủ và đại biểu tham dự Hội nghị cấp cao APEC tại thành phố Gyeongju - cố đô mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa của xứ kim chi.

Hoi nghi APEC, tiec toi, Lee Jae Myung, Tap Can Binh, ruou gao anh 2

Bữa tiệc diễn ra tại khách sạn Lahan Select với sự tham giả của hơn 400 khách mời góp mặt trong buổi tiệc, bao gồm lãnh đạo các nền kinh tế thành viên, đại diện các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp toàn cầu.

Hoi nghi APEC, tiec toi, Lee Jae Myung, Tap Can Binh, ruou gao anh 3

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại bữa tiệc.

Hoi nghi APEC, tiec toi, Lee Jae Myung, Tap Can Binh, ruou gao anh 4

Tổng thống Lee nâng ly rượu gạo truyền thống của Hàn Quốc. Phát biểu khai tiệc, ông Lee Jae Myung giới thiệu Gyeongju như một biểu tượng của sự giao hòa giữa truyền thống và công nghiệp hiện đại - nơi những vương miện hoàng gia và đài thiên văn Cheomseongdae cùng tồn tại với ngành luyện thép và đóng tàu tiên tiến. “Tinh thần hòa hợp của Gyeongju thể hiện rõ tầm nhìn của APEC về sự thịnh vượng chung trong đa dạng văn hóa”, ông nói. Trong khoảnh khắc nâng ly, ông Lee chọn “Tiger Yuzu Makgeolli”, loại rượu gạo truyền thống pha hương quýt đặc trưng, để chúc mừng “sự hợp tác, thành công và tương lai chung của cộng đồng APEC”.
Các nhà lãnh đạo nâng ly chúc mừng tại Hội nghị APEC Khoảng 400 khách mời, trong đó có Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Canada Mark Carney... dự tiệc chiêu đãi APEC tại cố đô Gyeongju. Các nhà lãnh đạo cùng nâng ly chúc mừng trước thông điệp hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.
Hoi nghi APEC, tiec toi, Lee Jae Myung, Tap Can Binh, ruou gao anh 5

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng nhắc đến truyền thuyết cây sáo thần Manpasikjeok – biểu tượng mang lại hòa bình và trật tự - và bày tỏ hy vọng “tiếng sáo ấy sẽ còn vang vọng khắp khu vực, đem đến hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho châu Á - Thái Bình Dương”. Thực đơn buổi tiệc mang đậm bản sắc Hàn Quốc, với bibimbap, sườn non hầm cùng các món tráng miệng phương Tây, được thiết kế bởi đầu bếp danh tiếng Edward Lee. Trong ảnh là Tổng thống Lee Jae Myung và Chủ tịch Tập Cận Bình cùng nâng ly chúc mừng trong bữa tiệc.
Hoi nghi APEC, tiec toi, Lee Jae Myung, Tap Can Binh, ruou gao anh 6Hoi nghi APEC, tiec toi, Lee Jae Myung, Tap Can Binh, ruou gao anh 7

Ca sĩ kiêm diễn viên Cha Eun Woo là người dẫn chương trình. Phủ Tổng thống cho biết quyết định này được đưa ra nhằm quảng bá K-pop và K-culture trong bối cảnh sự quan tâm trên toàn thế giới đối với những làn sóng này đang ngày càng gia tăng.

Hoi nghi APEC, tiec toi, Lee Jae Myung, Tap Can Binh, ruou gao anh 8Hoi nghi APEC, tiec toi, Lee Jae Myung, Tap Can Binh, ruou gao anh 9

Màn trình diễn đặc biệt của ngôi sao K-pop G-Dragon - đại sứ danh dự của hội nghị thượng đỉnh APEC - mang đến bầu không khí vừa trang trọng vừa đậm màu sắc văn hóa Hàn Quốc.

Phương Linh

Ảnh: Yonhap

