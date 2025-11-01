Tổng thống Hàn Quốc nâng ly rượu gạo chúc hòa bình tại tiệc APEC

Tổng thống Lee nâng ly rượu gạo truyền thống của Hàn Quốc. Phát biểu khai tiệc, ông Lee Jae Myung giới thiệu Gyeongju như một biểu tượng của sự giao hòa giữa truyền thống và công nghiệp hiện đại - nơi những vương miện hoàng gia và đài thiên văn Cheomseongdae cùng tồn tại với ngành luyện thép và đóng tàu tiên tiến. “Tinh thần hòa hợp của Gyeongju thể hiện rõ tầm nhìn của APEC về sự thịnh vượng chung trong đa dạng văn hóa”, ông nói. Trong khoảnh khắc nâng ly, ông Lee chọn “Tiger Yuzu Makgeolli”, loại rượu gạo truyền thống pha hương quýt đặc trưng, để chúc mừng “sự hợp tác, thành công và tương lai chung của cộng đồng APEC”.