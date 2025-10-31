Tuần lễ Cấp cao APEC 2025: Mỹ khẳng định cam kết với khu vực

Mỹ khẳng định cam kết hợp tác trong khu vực APEC, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và mở rộng quan hệ đối tác với các nước, dù Tổng thống Trump vắng mặt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu đặc biệt tại phiên khai mạc APEC CEO Summit. Ảnh: Khánh Vân/TTXVN

Mỹ luôn coi trọng và cam kết hợp tác trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Trên đây là lời khẳng định của ông Casey Mace, quan chức cao cấp của Mỹ phụ trách APEC, khi trả lời báo chí về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Hàn Quốc sớm và không tham dự phiên họp chính của các nhà lãnh đạo APEC diễn ra tại thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang của Hàn Quốc.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên, ông Mace cho biết lịch trình của Tổng thống Trump không cho phép ở lại toàn bộ các hoạt động, song việc nhà lãnh đạo Mỹ tham dự và tiến hành các cuộc gặp song phương trong hai ngày qua là “minh chứng cho cam kết của Mỹ đối với APEC.”

Ông nhấn mạnh Washington tiếp tục coi APEC là nền tảng quan trọng để thúc đẩy chương trình nghị sự kinh tế của Mỹ tại khu vực.

“Nền kinh tế Mỹ đang ghi nhận tăng trưởng thực chất nhờ vào hợp tác kinh tế và mối quan hệ với khu vực,” ông Mace nói, đồng thời khẳng định Washington mong muốn tiếp tục mở rộng và củng cố quan hệ kinh tế với các nước trong khu vực, qua đó thu hút thêm đầu tư vào nền kinh tế Mỹ.

Quan chức này cũng khẳng định ông Trump coi Hàn Quốc là đối tác quan trọng của Mỹ, đồng thời đánh giá cao những kết quả hợp tác kinh tế của cả Mỹ và Hàn Quốc trong khu vực.

Về chương trình nghị sự của APEC năm nay, ông Mace bày tỏ sự ủng hộ đối với sáng kiến của Hàn Quốc tập trung vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời nhắc lại việc Mỹ công bố sáng kiến trị giá 20 triệu USD nhằm thúc đẩy việc áp dụng AI đáng tin cậy trong khu vực.

Tổng thống Trump đã có chuyến thăm Hàn Quốc trong 2 ngày 29-30/10, trong khuôn khổ chuyến công du châu Á.

Trong thời gian này, ông đã hội đàm song phương với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng như phát biểu tại phiên đối thoại với các lãnh đạo doanh nghiệp.