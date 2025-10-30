Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hàn Quốc chiêu đãi Tổng thống Trump những gì?

  • Thứ năm, 30/10/2025 13:26 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Nhân dịp Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm Hàn Quốc, nước chủ nhà đã thể hiện cách ngoại giao khéo léo trên bàn ăn thông qua cách lựa chọn nguyên liệu và đồ uống.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nâng ly trong tiệc chiêu đãi ngày 29/10. Ảnh: KoreaJoongangDaily.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã tổ chức tiệc chiêu đãi đặc biệt dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Hàn - Mỹ tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc) ngày 29/10.

Sự kiện diễn ra bên lề hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), tại đây, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành cuộc gặp song phương mang ý nghĩa chiến lược giữa bối cảnh tình hình trong khu vực và trên thế giới có nhiều biến động.

Theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, bữa trưa thết đãi ông Trump mang phong cách ẩm thực Hàn - Mỹ giao thoa. Các món được chế biến từ nguyên liệu tuyển chọn đến từ nhiều vùng miền của Hàn Quốc và nhập khẩu từ Mỹ, thể hiện thông điệp “gắn kết và hướng tới tương lai” của liên minh Seoul - Washington.

Trump cong du chau A anh 1

Các món được nước chủ nhà Hàn Quốc thực hiện để chiêu đãi Tổng Thống Trump trong tiệc trưa 29/10. Ảnh: Korea Times.

Cụ thể, món khai vị gồm hải sản tươi với tôm từ Sinan, sò điệp từ Goheung, bào ngư từ Wando, ăn kèm nước sốt Thousand Island - loại sốt nổi tiếng của New York, thành phố quê hương của ông Trump.

Món chính kết hợp cơm nấu từ gạo mới thu hoạch tại Gyeongju, sườn bò Mỹ hầm mềm. Các món phụ sử dụng hạt dẻ Gongju, cà rốt và củ cải từ Pyeongchang, nấm từ Cheonan.

Món tráng miệng là bánh brownie phủ vàng và trái quýt được trình bày trên đĩa có chữ “PEACE!” (hòa bình), tượng trưng cho hy vọng về một mối quan hệ bền vững và thịnh vượng giữa hai quốc gia.

Tại bữa tối cấp cao diễn ra cùng ngày, Tổng thống Lee tiếp tục giới thiệu những món ăn tinh tế, thể hiện sự phong phú của ẩm thực Hàn Quốc tới các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị APEC.

Trump cong du chau A anh 2

Các món trong tiệc tối 29/10 chiêu đãi các nhà lãnh đạo của 8 nền kinh tế thành viên. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc.

Buổi tiệc tối do Tổng thống Lee chủ trì có sự tham dự của nhà lãnh đạo 8 nền kinh tế thành viên, bao gồm Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường.

Thực đơn tiệc tối bao gồm há cảo nhân gà đen Yeongwol và nấm truffle, bít tết thăn bò ăn kèm nấm thông Gyeongju, cá bơn Pohang và trứng cá muối lấy từ cá nuôi ở vùng núi Jiri.

Các món ăn được kết hợp với rượu vang từ nhà máy rượu vang Trump Winery do Eric Trump - người con thứ ba của ông Trump - điều hành.

Ngoài ra, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung còn sử dụng cà vạt vàng trong cuộc hội đàm song phương với ông Trump. Theo giải thích từ Văn phòng Tổng thống Hàn, chiếc cà vạt vàng tượng trưng cho tương lai tươi sáng của liên minh Hàn - Mỹ. Màu vàng cũng được chọn để thể hiện sự trân trọng đối với “sở thích đặc biệt” của Tổng thống Trump dành cho gam màu này.

An Hòa

Trump công du châu Á Donald Trump Hàn Quốc Mỹ Thái Lan Singapore Australia Canada Trump Hàn Quốc tiệc chiêu đãi

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Singapore

    Singapore
    • Thủ đô: Singapore
    • Diện tích: 721,5 km²
    • Dân số: 5,61 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 323,91 tỷ USD
    • Đơn vị tiền tệ: Đôla Singapore
    • Mã điện thoại: +65
    • Ngôn ngữ: Anh, Mã Lai, Quan thoại, Tamil

  • Australia

    Australia
    • Thủ đô: Canberra
    • Diện tích: 7.741.200 km²
    • Dân số: 24,6 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.323 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đôla Úc
    • Mã điện thoại: +61
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Canada

    Canada
    • Thủ đô: Ottawa
    • Diện tích: 9.984.700 km2
    • Dân số: 36,71 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.653 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đô la Canada
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Pháp

