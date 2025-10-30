Phó tướng của ông Trump úp mở khả năng tranh cử

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance vừa tiết lộ khả năng tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2028 cùng “bạn thân” - Ngoại trưởng Marco Rubio.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance để ngỏ khả năng tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2028. Ảnh: New York Post.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance gọi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio là “người bạn thân nhất trong chính quyền” khi trả lời phỏng vấn tờ New York Post ngày 29/10.

Trước đó, ngày 27/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng khẳng định với các phóng viên rằng sự kết hợp giữa hai ông Vance và Rubio có thể tạo nên “liên minh bất khả chiến bại” trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2028.

Ông Vance tiết lộ rằng ông từng đề cập với ông Rubio về khả năng cùng nhau tranh cử Tổng thống Mỹ, sau khi trò chuyện với Tổng thống Trump về ý tưởng này tại một buổi ăn trưa cách đây nửa năm.

“Vài tuần một lần, ông Trump và tôi thường cùng nhau ăn trưa để trao đổi tình hình. Ông Trump từng đề cập đến “liên minh Vance - Rubio” khoảng 6 tháng trước. Tôi nói lại chuyện đó với Marco cho vui. Mọi thứ hiện vẫn còn quá sớm để nghĩ xa”, ông Vance nói.

“Tôi luôn nói với mọi người rằng nếu chúng ta làm tốt công việc hiện tại của mình, thì mọi chuyện sẽ tự khắc sẽ đâu vào đó. Chính quyền của chúng tôi mới hoạt động được 9 tháng, nhưng đã đạt được khá nhiều kết quả. Dù vậy, vẫn còn rất nhiều việc phải làm”, ông Vance nói thêm.

Ông Vance cho rằng nước Mỹ đang phải đối mặt nhiều thách thức. “Điều khiến tôi lo nhất là khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Chúng tôi đã bắt đầu khắc phục vấn đề này, nhưng vẫn còn rất nhiều việc phải làm để giúp người dân sống dễ thở hơn”, ông Vance cho hay.

Theo Tổng thống Trump, ông Vance và ông Rubio có thể tạo nên "liên minh bất khả chiến bại". Ảnh: Reuters.

Phó Tổng thống Mỹ khẳng định nhiệm vụ hiện tại của ông là hết lòng hỗ trợ Tổng thống Trump. “Người dân Mỹ đã bầu tôi làm Phó Tổng thống. Tôi sẽ làm hết sức để giúp Tổng thống Trump có nhiệm kỳ thành công trong 3 năm 3 tháng tới. Nếu sau này có chuyện gì khác, khi đến lúc, chúng ta sẽ tính tiếp”, ông Vance chia sẻ.

Khi được hỏi liệu khả năng cùng tranh cử Tổng thống có thể khiến ông và Rubio “bằng mặt mà không bằng lòng” hay không, ông Vance phủ nhận và nhấn mạnh lần nữa rằng ông Rubio là “người bạn thân nhất trong chính quyền”.

“Chúng tôi làm việc cùng nhau rất nhiều. Nhiều thành quả mà chính quyền đạt được là nhờ tinh thần hợp tác tốt giữa các thành viên”, ông Vance nói.

Ông Vance cho rằng việc quá bận tâm đến những vấn đề chính trị xa vời có thể khiến ông làm việc kém hiệu quả.

“Tôi chưa bao giờ thức dậy và nghĩ: Làm sao để mình trở thành tổng thống Mỹ? Điều tôi nghĩ là làm sao để hoàn thành tốt công việc Phó Tổng thống hiện tại. Tôi tin ông Rubio cũng tự hỏi mình mỗi ngày: Làm sao để hoàn thành tốt vai trò Ngoại trưởng? Đó mới là điều cả hai chúng tôi nên tiếp tục theo đuổi”, ông Vance nói.

Theo khảo sát của tờ RealClearPolitics, ông JD Vance đang dẫn đầu trong các khảo sát sơ bộ về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2028, vượt xa các đối thủ tiềm năng trong đảng Cộng hòa.