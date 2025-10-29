Bà Takaichi ngoại giao trên bàn ăn với ông Trump

Lựa chọn dùng gạo Mỹ thay vì gạo Nhật trong bữa tiệc tiếp đón Tổng thống Trump được xem là một bước đi ngoại giao khác thường nhưng đầy khôn khéo của nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

Tổng thống Trump và Thủ tướng Takaichi thể hiện sự ăn ý ngay trong cuộc tiếp xúc ngoại giao đầu tiên. Ảnh: Reuters.

Động thái dùng gạo Mỹ để có món cơm thết đãi Tổng thống Trump cho thấy thiện chí và sự thực tế của Thủ tướng Sanae Takaichi trong việc củng cố quan hệ thương mại với Mỹ.

Về bữa trưa tại Tokyo (Nhật Bản) ngày 28/10, Nhà Trắng cho biết thực đơn có cơm nấu từ gạo Mỹ và thịt bò Mỹ, hai nguyên liệu này được chế biến khéo léo với nhiều nguyên liệu khác của Nhật Bản.

Thông thường, các bữa tiệc ngoại giao của Nhật ưu tiên giới thiệu đặc sản địa phương. Năm 2019, cố Thủ tướng Shinzo Abe từng mời ông Trump món bít tết bò Wagyu tại một nhà hàng. Đến năm 2022, Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Fumio Kishida thưởng thức cá hồi, thịt gà, trái cây và rau củ từ nhiều vùng miền khác nhau của Nhật.

Tuy nhiên, lần này, Thủ tướng Sanae Takaichi quyết định dùng gạo Mỹ và thịt bò Mỹ để mời cơm Tổng thống Mỹ. Điều này đặc biệt thu hút sự quan tâm bình luận của truyền thông Mỹ.

Tờ New York Times nhìn nhận đây là tín hiệu ngoại giao tinh tế trên bàn ăn. Việc chọn gạo Mỹ xuất khẩu sang Nhật để chuẩn bị cơm đãi Tổng thống Mỹ là một cử chỉ thiện chí có tính toán của bà Takaichi trong cuộc gặp đầu tiên với ông Trump.

Động thái này gửi đi thông điệp rằng Nhật cam kết thực thi thỏa thuận thương mại mà hai nước đã đạt được hồi tháng 7, trong đó có điều khoản Nhật tăng nhập khẩu gạo Mỹ.

Đại sứ Mỹ tại Nhật George Glass nhận định việc sử dụng gạo Mỹ trong bữa tiệc “cho thấy mối quan hệ đối tác Nhật - Mỹ đã thấm sâu vào mọi lĩnh vực”.

Trước đó, vấn đề hạn chế nhập khẩu gạo từng là một điểm gây bất đồng trong đàm phán thương mại song phương, nhưng cuối cùng Nhật Bản đã đồng ý tăng nhập khẩu gạo Mỹ thêm 75%.

Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, Mỹ hiện là nước xuất khẩu gạo lớn nhất sang Nhật. Trong năm 2024, lượng gạo nhập khẩu từ Mỹ chiếm khoảng 5% tổng lượng tiêu thụ gạo tại Nhật.