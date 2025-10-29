TT Trump tự tin lệnh ngừng bắn ở Gaza được giữ vững

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định lệnh ngừng bắn ở Gaza không bị đe dọa, sau khi giới chức địa phương thông tin có 26 người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel.

Quang cảnh ở Gaza ngay sau khi Israel dừng không kích. Ảnh: Reuters.

Các máy bay của Israel đã tiến hành không kích ở Gaza trong ngày 28/10, sau khi Israel cáo buộc lực lượng vũ trang Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn. Đây là diễn biến mới nhất trong thỏa thuận ngừng bắn do ông Trump đứng ra làm trung gian đàm phán.

“Theo tôi được biết, một binh sĩ Israel đã bị trúng đạn trước đó. Vì vậy Israel đã đáp trả và họ có quyền đáp trả. Không có gì nguy hiểm đe dọa lệnh ngừng bắn. Phải hiểu rằng Hamas chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh hòa bình ở Trung Đông, họ cần phải cư xử đúng mực”, ông Trump nói với báo chí trên chuyên cơ Không Lực Một khi đang trên đường di chuyển tới Hàn Quốc.

Các cuộc không kích của Israel tiếp tục kéo dài tới sáng 29/10 trên khắp dải Gaza, theo lời nhân chứng. Quân đội Israel chưa bình luận chính thức về các cuộc tấn công này. Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh tiến hành “các cuộc tấn công mạnh mẽ” ngay lập tức để đáp trả.

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Isarel không nêu lý do cụ thể cho các cuộc tấn công, nhưng một quan chức quân đội Israel nói Hamas đã vi phạm lệnh ngừng bắn bằng hành động tấn công binh sĩ Israel trong khu vực do Israel kiểm soát ở dải Gaza. “Đây là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn rõ ràng”, viên chức này khẳng định.

Thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ đứng ra dàn xếp có hiệu lực bắt đầu từ ngày 10/10, chấm dứt hai năm chiến tranh bùng phát sau các cuộc tấn công do Hamas tiến hành nhằm vào Israel ngày 7/10/2023.

Trong vòng gần 3 tuần qua, cả hai bên đều cáo buộc đối phương vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Trước đó vào ngày 28/10, truyền thông Israel đưa tin có giao tranh giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas tại thành phố Rafah ở phía nam Gaza.

Trong khi đó, Hamas phủ nhận chịu trách nhiệm về vụ tấn công nhằm vào binh sĩ Israel ở Rafah và khẳng định họ vẫn cam kết tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza.