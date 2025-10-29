Trung Đông rung chuyển vì Israel

Mặc dù đồng thuận với lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, Israel vẫn tiếp tục tấn công các nước láng giềng trên nhiều mặt trận.

Israel không kích vào khu vực Nabatieh, miền Nam Lebanon hôm 31/8. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Hoạt động quân sự của Israel trên khắp Trung Đông vẫn chưa kết thúc với thỏa thuận ngừng bắn gần đây ở Dải Gaza, trong số này phải kể đến Lebanon, Syria và Bờ Tây, Al Jazeera đưa tin.

Khu vực Bờ Tây bị Israel chiếm đóng

Al Jazeera đưa tin Israel đang đàn áp người Palestine tại Bờ Tây. Hơn 1.000 người Palestine ở khu vực Bờ Tây bị Israel chiếm đóng đã thiệt mạng kể từ ngày 7/10/2023. Trong tuần thứ 2 liên tiếp, binh lính và người định cư Israel và gây hấn và bắt giữ người Palestine thu hoạch ô liu.

Nhiều quan chức Israel, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich kêu gọi những người ủng hộ gây áp lực buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ sáp nhập Bờ Tây. Ông Smotrich cho rằng Israel “nên tuyên bố chủ quyền” với Bờ Tây bởi điều này “sẽ cản trở ý tưởng nguy hiểm về một Nhà nước Palestine”.

Syria

Quân đội Israel đặc biệt tích cực tại Syria trong những ngày gần đây. Truyền thông địa phương đưa tin Israel hoạt động quân sự gần như hàng ngày vào lãnh thổ Syria dọc biên giới phía Nam.

Tháng 12/2024, khi chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ, Israel đã xâm nhập lãnh thổ và tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của Syria trên khắp đất nước. Sau khi Syria có chính phủ mới, Israel vẫn tiếp tục chiến dịch. Truyền thông Syria đưa tin Israel chủ yếu cử máy bay trinh sát và binh lính trên bộ, bắt giữ người Syria và thiết lập các trạm kiểm soát ngay trên lãnh thổ Syria.

Xe tải kéo xe tăng ở biên giới Israel với Dải Gaza hôm 19/10. Ảnh: Reuters.

Sự kiện gần đây nhất diễn ra hôm 26/10 tại làng al-Razaniyah và Sayda al-Hanout, vùng nông thôn Quneitra.

“Một đơn vị của lực lượng Israel, gồm 4 xe quân sự, đã thiết lập một trạm kiểm soát giữa hai ngôi làng. Trong chiến dịch, lực lượng Israel đã bắt giữ một người phân phối bánh mì địa phương đang phục vụ các ngôi làng xung quanh gần Sayda. Sau đó họ thả người này và rút khỏi khu vực”, một phóng viên của SANA cho biết.

Theo hãng tin Enab Baladi, nhiều ngôi làng ở Quneitra, miền Nam Syria, cũng chứng kiến cảnh tượng tương tự trong những tuần gần đây.

Tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 24/10, đại diện Syria Ibrahim Olabi nhấn mạnh Israel phải kiềm chế can thiệp vào công việc nội bộ của Syria và cần chấm dứt các cuộc xâm nhập vào lãnh thổ Syria. Ông cũng lên án việc Israel tiếp tục chiếm đóng lãnh thổ Syria, bao gồm cả Cao nguyên Golan.

Ông Olabi khẳng định hành vi của Israel đã vi phạm Thỏa thuận Rút quân năm 1974 giữa Syria và Israel. Trước đây, Israel tuyên bố thỏa thuận năm 1974 vô hiệu kể từ khi chính quyền al-Assad sụp đổ.

Lebanon

Tại Lebanon, Israel vẫn thường xuyên vi phạm lệnh ngừng bắn với Hezbollah. Miền Nam Lebanon đã hứng chịu nhiều đợt ném bom đặc biệt dữ dội trong những ngày gần đây.

Hôm 27/10, Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (UNIFIL) đã bắn hạ một máy bay không người lái Israel sau khi tuyên bố phương tiện này thả lựu đạn gần một đội tuần tra. UNIFIL cho biết xe tăng Israel sau đó đã bắn vào lực lượng gìn giữ hòa bình, nhưng không có thương vong. Đây không phải lần đầu tiên Israel tấn công UNIFIL.

Xung đột Israel - Hezbollah đã kết thúc vào ngày 27/11/2024, khi chính phủ Lebanon và Israel ký kết lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, quân đội Israel không rút quân khỏi Lebanon và tiếp tục không kích quốc gia này gần như hàng ngày, phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng và thương vong dân thường. Tuy nhiên, Israel tuyên bố làm vậy để ngăn chặn Hezbollah tái thiết ở miền Nam.

Một người đàn ông đi ngang qua những chiếc xe bị phá hủy sau đòn không kích của Israel tại Ansar, Lebanon hôm 17/10. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Israel và Mỹ đang yêu cầu chính phủ Lebanon giải giáp hoàn toàn Hezbollah, một yêu cầu không có trong lệnh ngừng bắn vốn chỉ đòi hỏi Hezbollah rút khỏi miền Nam Lebanon.

Chính phủ Lebanon có ý định đáp ứng yêu cầu, nhưng gây sức ép buộc Mỹ ép Israel chịu trách nhiệm khi vi phạm lệnh ngừng bắn, trong đó tiếp tục chiếm đóng ít nhất 5 điểm trên lãnh thổ Lebanon. Tuy nhiên, truyền thông Lebanon đưa tin Đặc phái viên Mỹ Tom Barrack không thể thuyết phục Israel rời khỏi lãnh thổ Lebanon hoặc chấm dứt hành động quân sự.

Gần đây, truyền thông Israel cũng đưa tin quân đội tập trận quân sự mô phỏng Hezbollah mở chiến dịch tấn công nước này, bất chấp việc các chuyên gia khẳng định nhóm hiện không đủ khả năng.

Dải Gaza

Tuần trước, trong chuyến thăm Israel, Phó tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas hôm 10/10 “đang diễn ra tốt hơn mong đợi”.

Tuy nhiên, Israel vẫn liên tục không kích khắp Dải Gaza. BBC đưa tin Israel còn tiến sâu hơn vào Dải Gaza, vượt qua “ranh giới vàng” quân đội nước này phải rút về như đã đồng thuận.

Mặc dù tần suất tấn công giảm so với trước khi có lệnh ngừng bắn, gần 100 người Palestine đã thiệt mạng từ hôm 10/10. Theo tuyên bố từ Bệnh viện al-Awda, máy bay không người lái đã giết chết một người Palestine và 4 người khác bị thương tại trại tị nạn Nuseirat hôm 25/10.

Trong khi đó, Israel cũng ngăn chặn người bệnh qua cửa khẩu biên giới Rafah và cắt đứt nguồn cung viện trợ vào Dải Gaza.

Hôm 26/10, Rasha Abu Sbeaka chia sẻ cô bị ung thư giai đoạn 3 và cần rời khỏi Dải Gaza để điều trị y tế. Tuy nhiên, cho tới nay chưa có dấu hiệu Abu Sbeaka được phép rời đi.