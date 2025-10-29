Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hàn Quốc tặng 'hậu lễ' đặc biệt cho Tổng thống Mỹ

  • Thứ tư, 29/10/2025 12:17 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Trong cuộc gặp Tổng thống Trump ngày 29/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã tặng ông Trump huân chương Mugunghwa cao quý cùng bản sao vương miện Cheonmachong.

Tap Can Binh, Lee Jae Myung. anh 1

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tặng huân chương Mugunghwa cao quý cùng bản sao vương miện Cheonmachong cho ông Trump. Ảnh: Reuters

Hai món quà đặc biệt này Hàn Quốc tặng Tổng thống Mỹ được xem là biểu tượng thể hiện sự trân trọng của Hàn Quốc đối với ông nói riêng và quan hệ đồng minh Hàn - Mỹ nói chung.

Ông Trump đã bày tỏ sự trân trọng với món quà đặc biệt này. “Các bạn đã làm những điều thật tuyệt vời. Trước hết là sự đón tiếp nồng hậu và thật vinh dự khi tôi là tổng thống Mỹ duy nhất nhận nó. Điều này không chỉ tôn vinh cá nhân tôi, mà còn là sự vinh danh lớn đối với đất nước chúng tôi,” Trump nói với ông Lee.

Trưa 29/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đến sân bay quốc tế Gimhae, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài hai ngày, một đêm tại Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên ông Trump tới Hàn Quốc sau tám năm.

Tại đây, ông Trump sẽ có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh CEO APEC 2025, hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Lee Jae Myung và dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) cùng các sự kiện liên quan.

Trưa 29/10, ông Trump phát biểu tại hội nghị: “Hàn Quốc là một đất nước rất đặc biệt, đồng thời là người bạn và đồng minh quý giá của Mỹ. Tôi rất vinh dự được đứng trước những nhà đổi mới tầm nhìn và những bộ óc xuất sắc thế giới. Thật sự, tôi rất vui khi có mặt tại Hàn Quốc”.


Tap Can Binh, Lee Jae Myung. anh 2

Ngoại trưởng Cho Hyun đón Tổng thống Trump tại sân bay quốc tế Gimhae. Ảnh: Reuters

Ông Trump cũng dành lời khen ngợi gửi tới Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và gọi ông Lee là “một con người thực sự xuất sắc”. Ông cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ sớm có cuộc gặp riêng trong buổi chiều cùng ngày. “Người dân Hàn Quốc đã tạo nên một phép màu kinh tế,” ông Trump khẳng định.

Trong bài phát biểu, ông Trump tiếp tục khẳng định: “Mỹ đã trở thành quốc gia năng động nhất thế giới”, đồng thời nhấn mạnh sự hồi sinh của ngành sản xuất Mỹ, với dự án hợp tác đóng tàu Mỹ - Hàn MASGA là một minh chứng tiêu biểu.

“Chúng tôi đang hợp tác tích cực với Hàn Quốc trong lĩnh vực công nghệ và chia sẻ mối liên kết đặc biệt. Khác với trước đây, Mỹ không còn tự đóng tàu, trong khi Hàn Quốc sở hữu ngành công nghiệp đóng tàu tiên tiến. Bên mua lại xưởng đóng tàu Philadelphia của chúng tôi - công ty đóng tàu Hanwha Ocean - rồi sẽ biến nơi này thành xưởng đóng tàu thành công nhất thế giới”, ông Trump bày tỏ kỳ vọng.

Về ngành thép, ông Trump nói thêm: "Hẳn có những người trong quý vị ngồi đây hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thép. Chúng ta cũng sẽ nhanh chóng cùng nhau sản xuất thép số lượng lớn tại Mỹ".

Tap Can Binh, Lee Jae Myung. anh 3

Ông Trump phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh CEO APEC 2025. Ảnh: Yonhap.

Hội nghị còn có sự tham dự của nhiều quan chức Nhà Trắng như Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Ngoại trưởng Marco Rubio và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. Ông Trump lần lượt giới thiệu từng người với khán giả.

Ông cũng khéo léo nhắc tới ông Kim Jung-kwan - Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc - người phụ trách đàm phán thương mại song phương giữa hai nước. “Tôi nghe nói ông ấy là một nhà đàm phán cực kỳ khó chịu. Chúng tôi vốn hy vọng Hàn Quốc sẽ cử ai đó ít xuất sắc hơn, nhưng điều đó đã không xảy ra”, ông Trump hài hước nói.

Tại hội đàm thượng đỉnh Hàn - Mỹ, dự kiến diễn ra ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận về thỏa thuận thương mại Hàn - Mỹ, các vấn đề tồn tại trong quan hệ song phương, cũng như hợp tác an ninh - quốc phòng. Trọng tâm sẽ là cụ thể hóa thỏa thuận “hiện đại hóa quan hệ đồng minh”.

APEC là sự kiện ngoại giao lớn nhất trong năm của Hàn Quốc, quy tụ lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên cùng hàng nghìn doanh nghiệp và tổ chức quốc tế. Chính phủ nước này đã huy động khoảng 18.500 nhân viên an ninh, cùng nhiều thiết bị chuyên dụng như xe bọc thép, trực thăng và hệ thống gây nhiễu máy bay không người lái để đảm bảo an ninh.

Dự kiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều tham dự, khiến diễn đàn càng được chú ý hơn.

An Hòa

