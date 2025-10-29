Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Ông Trump xây dựng hình ảnh ra sao trong chuyến công du châu Á?

  • Thứ tư, 29/10/2025 05:32 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Tổng thống Donald Trump đang có chuyến công du châu Á kéo dài sáu ngày với lịch trình dày đặc, trong đó ông lần lượt đảm nhiệm vai trò người kiến tạo hòa bình, nhà thương thuyết và nghệ sĩ trình diễn chính trị.

Chuyến đi của Tổng thống Trump bắt đầu tại Kuala Lumpur (Malaysia), nơi ông chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hòa bình Thái Lan - Campuchia, và ký các thỏa thuận thương mại với một số quốc gia Đông Nam Á.

Sau đó, ông ghi điểm ngoại giao tại Nhật Bản, nơi ông gặp gỡ bà Sanae Takaichi - nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản. Tổng thống Trump đến thăm Căn cứ Hải quân Yokosuka bằng trực thăng Marine One cùng Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Tại đây ông phát biểu trước 6.000 quân nhân Mỹ trên tàu USS George Washingto, thể hiện thông điệp củng cố liên minh quân sự Mỹ - Nhật.

Hai bên ký nhiều thỏa thuận quan trọng về đất hiếm, năng lượng, AI và khoáng sản.

Điểm nhấn quan trọng nhất của chuyến đi vẫn còn ở phía trước: Cuộc gặp dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc, được kỳ vọng sẽ là sự kiện tâm điểm của hành trình châu Á lần này.

Tong thong Trump anh 1

Tại cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định: “Bất cứ khi nào có điều gì băn khoăn hay cần giúp đỡ, hãy cứ nói. Chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng Nhật Bản. Chúng ta là đồng minh ở cấp độ cao nhất”. Ảnh: The New York Times
Tong thong Trump anh 2

Nhiều người vẫy chào bên ngoài Cung điện Akasaka ở Tokyo, nơi ông Trump có cuộc gặp và dùng bữa trưa cùng Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: The New York Times
Tong thong Trump anh 3

Tại căn cứ Hải quân Yokosuka, ông Trump phát biểu trước hàng nghìn binh sĩ trên tàu sân bay U.S.S. George Washington. Chuyến thăm của ông là một phần trong chương trình phô trương lực lượng của cả hai nước theo chính sách “hòa bình thông qua sức mạnh”. Ảnh: Reuters
Tong thong Trump anh 4

Tổng thống Donald Trump bất ngờ khuấy động không khí bằng điệu nhảy “YMCA” quen thuộc khiến cả boong tàu bùng nổ tiếng reo hò. Hiện nay Mỹ có 55.000 quân nhân đang đồn trú tại Nhật Bản Ảnh: Reuters
Ông Trump nhảy “YMCA” cùng lính Mỹ trên tàu sân bay ở Nhật Bản Sau bài phát biểu đầy khí thế trước hàng nghìn binh sĩ Mỹ trên tàu sân bay USS George Washington, Tổng thống Donald Trump bất ngờ khuấy động không khí bằng điệu nhảy “YMCA” quen thuộc - dấu ấn đặc trưng trong các sự kiện của ông.
Tong thong Trump anh 5

Ông Trump ôm bà Takaichi trong khi phát biểu: "Tôi rất coi trọng Nhật Bản, và tôi thực sự kính trọng vị nữ thủ tướng mới tuyệt vời này". Ảnh: The New York Times
Tong thong Trump anh 6

Tổng thống Trump và Nhật hoàng Naruhito tại Hoàng cung. Trước khi rời đi, ông Trump nói khi nhìn về phía Nhật hoàng: “Một con người vĩ đại, thật vĩ đại”. Ảnh: The New York Times
Tong thong Trump anh 7

Tổng thống Trump đến sân bay quốc tế Kuala Lumpur ở Malaysia - nơi ông chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hòa bình Thái Lan - Campuchia. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đón tiếp ông tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur ngày 26/10. Ảnh: Reuters.
Tong thong Trump anh 8

Ngoài vai trò là người kiến tạo hòa bình, nhà thương thuyết, ông Trump còn là một nghệ sĩ trình diễn chính trị. Tổng thống đã hòa mình cùng các nghệ sĩ trong điệu múa chào mừng tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Ảnh: Reuters
Ông Trump nhảy múa khi đến Malaysia Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dự lễ tiếp đón tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur (Malaysia) sáng 26/10, chính thức bắt đầu chuyến công du châu Á.
Tong thong Trump anh 9

Tổng thống Mỹ chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan. Cam kết với các nhà lãnh đạo ASEAN, ông nói: “Thông điệp chúng tôi muốn gửi tới các quốc gia Đông Nam Á là: Mỹ sẽ luôn sát cánh cùng các bạn 100%, và chúng tôi mong muốn trở thành một đối tác bền vững trong nhiều thế hệ tới”. Ảnh: The New York Times

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Tong thong Trump ra dieu kien gap Tong thong Putin hinh anh

Tổng thống Trump ra điều kiện gặp Tổng thống Putin

08:30 26/10/2025 08:30 26/10/2025

0

Khi chuyên cơ dừng lại để tiếp nhiên liệu tại Doha (Qatar) trước khi tiếp tục hành trình đến Malaysia, Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ ngắn gọn về điều kiện gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Guong mat sang gia ke nhiem ong Trump hinh anh

Gương mặt sáng giá kế nhiệm ông Trump

19:12 25/10/2025 19:12 25/10/2025

0

Thăm dò mới nhất cho thấy hai con trai ông Donald Trump có cơ hội nhận đề cử của đảng Cộng hòa cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2028, nhưng khó vượt qua đối thủ nặng ký JD Vance.

Văn Minh

Tổng thống Trump Donald Trump Trung Quốc Hàn Quốc Nhật Bản Mỹ Thái Lan Campuchia Donald Trump Tổng thống Mỹ công du Nhật Bản Malaysia

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý