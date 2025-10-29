Ông Trump xây dựng hình ảnh ra sao trong chuyến công du châu Á?

Tổng thống Donald Trump đang có chuyến công du châu Á kéo dài sáu ngày với lịch trình dày đặc, trong đó ông lần lượt đảm nhiệm vai trò người kiến tạo hòa bình, nhà thương thuyết và nghệ sĩ trình diễn chính trị.

Chuyến đi của Tổng thống Trump bắt đầu tại Kuala Lumpur (Malaysia), nơi ông chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hòa bình Thái Lan - Campuchia, và ký các thỏa thuận thương mại với một số quốc gia Đông Nam Á.

Sau đó, ông ghi điểm ngoại giao tại Nhật Bản, nơi ông gặp gỡ bà Sanae Takaichi - nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản. Tổng thống Trump đến thăm Căn cứ Hải quân Yokosuka bằng trực thăng Marine One cùng Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Tại đây ông phát biểu trước 6.000 quân nhân Mỹ trên tàu USS George Washingto, thể hiện thông điệp củng cố liên minh quân sự Mỹ - Nhật.

Hai bên ký nhiều thỏa thuận quan trọng về đất hiếm, năng lượng, AI và khoáng sản.

Điểm nhấn quan trọng nhất của chuyến đi vẫn còn ở phía trước: Cuộc gặp dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc, được kỳ vọng sẽ là sự kiện tâm điểm của hành trình châu Á lần này.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định: “Bất cứ khi nào có điều gì băn khoăn hay cần giúp đỡ, hãy cứ nói. Chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng Nhật Bản. Chúng ta là đồng minh ở cấp độ cao nhất”. Ảnh: The New York Times

Nhiều người vẫy chào bên ngoài Cung điện Akasaka ở Tokyo, nơi ông Trump có cuộc gặp và dùng bữa trưa cùng Thủ tướng Nhật Bản. Ảnh: The New York Times

Tại căn cứ Hải quân Yokosuka, ông Trump phát biểu trước hàng nghìn binh sĩ trên tàu sân bay U.S.S. George Washington. Chuyến thăm của ông là một phần trong chương trình phô trương lực lượng của cả hai nước theo chính sách “hòa bình thông qua sức mạnh”. Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump bất ngờ khuấy động không khí bằng điệu nhảy “YMCA” quen thuộc khiến cả boong tàu bùng nổ tiếng reo hò. Hiện nay Mỹ có 55.000 quân nhân đang đồn trú tại Nhật Bản Ảnh: Reuters

Ông Trump ôm bà Takaichi trong khi phát biểu: "Tôi rất coi trọng Nhật Bản, và tôi thực sự kính trọng vị nữ thủ tướng mới tuyệt vời này". Ảnh: The New York Times

Tổng thống Trump và Nhật hoàng Naruhito tại Hoàng cung. Trước khi rời đi, ông Trump nói khi nhìn về phía Nhật hoàng: “Một con người vĩ đại, thật vĩ đại”. Ảnh: The New York Times

Tổng thống Trump đến sân bay quốc tế Kuala Lumpur ở Malaysia - nơi ông chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hòa bình Thái Lan - Campuchia. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đón tiếp ông tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur ngày 26/10. Ảnh: Reuters.

Ngoài vai trò là người kiến tạo hòa bình, nhà thương thuyết, ông Trump còn là một nghệ sĩ trình diễn chính trị. Tổng thống đã hòa mình cùng các nghệ sĩ trong điệu múa chào mừng tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Campuchia và Thái Lan. Cam kết với các nhà lãnh đạo ASEAN, ông nói: “Thông điệp chúng tôi muốn gửi tới các quốc gia Đông Nam Á là: Mỹ sẽ luôn sát cánh cùng các bạn 100%, và chúng tôi mong muốn trở thành một đối tác bền vững trong nhiều thế hệ tới”. Ảnh: The New York Times