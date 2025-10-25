Gương mặt sáng giá kế nhiệm ông Trump

Thăm dò mới nhất cho thấy hai con trai ông Donald Trump có cơ hội nhận đề cử của đảng Cộng hòa cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2028, nhưng khó vượt qua đối thủ nặng ký JD Vance.

Danh tiếng của ông Eric Trump tăng vọt trong năm 2025. Ảnh: Telegraph.

Mang họ Trump. Vừa bắt đầu chuyến đi vòng quanh nước Mỹ quảng bá cuốn hồi ký về đời sống chính trị.

Tờ Telegraph đặt câu hỏi liệu Eric Trump, con trai thứ ba của Tổng thống Mỹ Donald Trump, có đang lên kế hoạch cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2028 không?

JL Partners gần đây đã thực hiện hai thăm dò giả định liên quan tới bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa cho cuộc đua tổng thống Mỹ 2028.

Trong cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên, ông Eric Trump đứng thứ 4, giành được 6% số phiếu, kém xa so với Phó tổng thống Mỹ JD Vance (41%). Tuy nhiên, ông Eric chỉ thấp hơn một chút so với Thống đốc Florida Ron DeSantis (8%) và Ngoại trưởng Marco Rubio (7%).

Sang cuộc bầu cử sơ bộ thứ 2, tên ông Eric được thay thế bằng Donald Trump Jr. - con trai cả của tổng thống Mỹ. Lần này, ông Trump Jr. nhảy lên vị trí thứ 2 với 14%, mặc dù trước đó ông khẳng định “hoàn toàn không có hứng thú tranh cử”. Tuy nhiên, ông JD Vance vẫn dẫn đầu với khoảng cách rất xa (31%).

Kết quả hai cuộc thăm dò về bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa trong chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ năm 2028. Ảnh: Telegraph.

Bỏ ngỏ

Telegraph nhận định những con số trên phản ánh cuộc sống khác biệt của hai anh em nhà Trump kể từ khi cha họ lần đầu lên nắm quyền vào năm 2016.

Ông Eric tiếp quản Trump Organization, chủ trì khai trương một sân golf mới ở Scotland và mùa hè này và đi khắp thế giới tìm kiếm các giao dịch bất động sản cùng tiền điện tử. Ngược lại, ông Donald Jr. bước vào chiến trường, xây dựng một lượng lớn người theo dõi thông qua mạng xã hội và podcast Triggered, đồng thời đi khắp cả nước ủng hộ những ứng viên về phe cha mình.

Tuy nhiên, danh tiếng của ông Eric tăng vọt trong năm 2025. Ông xuất hiện trong một loạt sự kiện nổi bật xoay quanh tiền điện tử, đồng thời được vinh danh là tỷ phú trong thời gian ngắn khi dự án về tiền điện tử niêm yết trên sàn chứng khoán.

Hiện tại, tài sản của ông Eric ở khoảng 750 triệu USD , tăng từ 40 triệu USD vào năm 2024. Bên cạnh đó, cuốn hồi ký Under Siege: My Family’s Fight to Save Our Nation đang đứng đầu danh sách bán chạy nhất của tờ New York Times.

Nhờ những thành tích này, ngày càng có nhiều người đặt câu hỏi liệu ông Eric có kế hoạch kế nhiệm cha làm tổng thống vào năm 2029 sau khi nhiệm kỳ của ông Trump kết thúc.

“Tôi không loại trừ khả năng đó. Tôi không nói không, nhưng cũng không nói có”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Nikkei Asia.

“Đừng bao giờ nói không bao giờ, nhưng hy vọng tôi có thể tránh được cơn ác mộng mang tên chính trị thêm một thời gian nữa”, ông phát biểu tại một sự kiện quảng bá sách.

Đây là câu trả lời mang tính nước đôi, trong bối cảnh ông Eric đang tiếp tục xây dựng hình ảnh và danh tiếng cá nhân.

Ông Donald Trump chụp ảnh cùng hai con trai và các cháu. Ảnh: Telegraph.

Một số người thậm chí còn đưa ra ý tưởng về một liên danh Trump - Trump, với hai anh em cùng bắt tay khuếch đại điểm mạnh và lấp đầy điểm yếu cho nhau.

“Thử nghĩ mà xem, bạn có thể để Eric đứng đầu liên danh với tư cách giám đốc điều hành, một doanh nhân giữ cho thị trường ổn định, sau đó được hỗ trở bởi một người bạn đồng hành sẽ truyền cảm hứng cho phong trào MAGA (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại)”, một người tham dự Hội nghị bảo thủ quốc gia chia sẻ.

“Bạn còn có cả Lara nữa. Mua một được hai”, người này nói thêm.

Lara Trump - vợ của ông Eric - từng làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024. Khi đó, bà giành được nhiều lời khen ngợi vì tài năng gây quỹ. Bà từng úp mở về khả năng quay lại chính trường nếu cuộc sống gia đình cho phép và thường được nhớ tới khi có ghế Thượng viện bỏ trống.

Cuộc đua gay cấn

Những diễn biến mới trong gia đình Trump mở ra một cuộc đua hấp dẫn tìm kiếm người kế nhiệm tổng thống đảng Cộng hòa.

Trong trường hợp ông Trump nhất quyết tìm cách tranh cử nhiệm kỳ 3, James Johnson - người đồng sáng lập JL Partners - cho biết ông Vance chắc chắn sẽ thua trong cuộc đua này.

Tuy nhiên, nhiều điều sẽ thay đổi trong hai năm tới.

“JD Vance vẫn ở vị trí vững chắc trong cuộc đua này. Ông ấy chứng kiến tỷ lệ ủng hộ giảm nhẹ, nhưng con số này gần như nằm trong phạm vi sai số. Không có ứng viên nào đạt được 2 chữ số, với Marco Rubio cách xa ở vị trí thứ hai”, ông nói.

Ông Vance giảm 6 điểm phần trăm kể từ lần thăm dò gần nhất vào tháng 7.

Những ứng viên lớn khác trong năm 2024, như Vivek Ramaswamy - doanh nhân công nghệ sinh học từng làm việc ngắn hạn cùng Elon Musk tại Ban Hiệu quả Chính phủ - hầu như không còn được cử tri đảng Cộng hòa ủng hộ.

Tuy nhiên, như thường lệ, ông Trump vẫn chiếm ưu thế. “Sự can thiệp của ông ấy vào cuộc đua này sẽ tạo nên sự khác biệt lớn”, ông Johnson cho biết.