Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Pháp và đồng minh bàn kế hoạch đối phó nếu Mỹ động binh với Greenland

  • Thứ tư, 7/1/2026 17:44 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Paris đang làm việc với các đối tác để lên kế hoạch phản ứng nếu Mỹ thực hiện lời đe dọa giành quyền kiểm soát đảo Greenland của Đan Mạch, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot thông báo.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot. Ảnh: Reuters.

Ông Barrot cho biết chủ đề này sẽ được nêu tại cuộc họp của ông với các ngoại trưởng Đức và Ba Lan vào cuối ngày 7/1.

Ngày 6/1, Nhà Trắng nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thảo luận về các lựa chọn để giành được Greenland, bao gồm khả năng sử dụng quân đội Mỹ.

Trong những ngày gần đây, Tổng thống Trump nhắc lại mong muốn giành quyền kiểm soát Greenland, với lý do hòn đảo này có ý nghĩa sống còn đối với an ninh Mỹ và cho rằng Đan Mạch không làm đủ để bảo vệ hòn đảo. Đáp lại, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố việc Mỹ chiếm đóng Greenland sẽ đồng nghĩa với dấu chấm hết của Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Chiến dịch đột kích của Mỹ vào Venezuela cuối tuần qua để bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro làm dấy lên lo ngại Greenland có thể đối mặt với kịch bản tương tự.

Trong tuyên bố chung đưa ra ngày 6/1, lãnh đạo các nước Pháp, Anh, Đức, Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha và Đan Mạch nhấn mạnh: “Greenland thuộc về người dân của họ. Chỉ Đan Mạch và Greenland chứ không ai khác có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến Đan Mạch và Greenland”.

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://tienphong.vn/phap-ban-voi-dong-minh-ke-hoach-doi-pho-neu-my-thuc-hien-loi-de-doa-voi-greenland-post1811023.tpo

Bình Giang/Tiền Phong

Greenland Donald Trump Mỹ Pháp Đức Pháp châu Âu Mỹ Đan Mạch

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Dan Mach tang hien dien quan su tai Greenland hinh anh

Đan Mạch tăng hiện diện quân sự tại Greenland

4 giờ trước 14:22 7/1/2026

0

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết Copenhagen có kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự tại Greenland và đẩy mạnh các hoạt động tập trận của NATO.

Don Venezuela cua ong Trump phu bong den len NATO hinh anh

Đòn Venezuela của ông Trump phủ bóng đen lên NATO

13 giờ trước 05:23 7/1/2026

0

Chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela thổi bùng lo ngại về tham vọng của Tổng thống Donald Trump với Greenland, đe dọa làm rạn nứt NATO và trật tự an ninh phương Tây hậu Thế chiến II.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý