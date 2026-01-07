Đan Mạch tăng hiện diện quân sự tại Greenland

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết Copenhagen có kế hoạch tăng cường sự hiện diện quân sự tại Greenland và đẩy mạnh các hoạt động tập trận của NATO.

Đan Mạch lên kế hoạch tăng cường quân sự tại Greenland. Ảnh minh hoạ: Bộ Quốc phòng Đan Mạch

Phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục đưa ra những tuyên bố và phương án liên quan đến việc giành quyền kiểm soát hòn đảo này.

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Đan Mạch thông báo Ủy ban Chính sách Đối ngoại của Quốc hội sẽ tổ chức một cuộc họp trong ngày 6/1 nhằm thảo luận về quan hệ Đan Mạch - Mỹ, với sự tham dự của Ngoại trưởng Lars Lokke Rasmussen và Bộ trưởng Quốc phòng Troels Lund Poulsen.

Đài truyền hình TV2 của Đan Mạch dẫn lời ông Poulsen ngày 6/1 nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Greenland, đồng thời chú trọng hơn nữa tới việc tổ chức các cuộc tập trận và tăng cường sự hiện diện của NATO. Về vấn đề này, chúng tôi sát cánh cùng Mỹ”.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch cũng cho biết thêm rằng cả Đan Mạch và Greenland đều là thành viên của NATO.

Trong một tuyên bố mới nhất cùng ngày, Nhà Trắng cho biết sau cuộc đột kích vào Caracas nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, các quan chức Mỹ đang thảo luận một loạt phương án để giành quyền kiểm soát Greenland, trong đó có khả năng sử dụng quân đội Mỹ để chiếm giữ bằng vũ lực.

Ngoài ra, các phương án được đưa ra thảo luận còn bao gồm khả năng mua Greenland từ Đan Mạch hoặc thiết lập một hiệp ước liên kết tự do. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết: “Tổng thống Trump đã nhiều lần khẳng định rõ rằng việc giành quyền kiểm soát Greenland là một ưu tiên an ninh quốc gia của Mỹ, và điều đó có ý nghĩa sống còn nhằm răn đe các đối thủ của chúng ta tại khu vực Bắc Cực”.

Trước đó, vào ngày 5/1, bà Katie Miller, vợ của Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller, đã đăng tải một hình ảnh trên mạng xã hội X với bản đồ Greenland được tô màu theo cờ Mỹ, kèm theo chú thích “SỚM THÔI”.

Đáp lại, Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ Jesper Moller Sorensen cho biết Copenhagen mong muốn sự tôn trọng đối với toàn vẹn lãnh thổ của vương quốc, đồng thời gọi hình ảnh này là thiếu tôn trọng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng Greenland nên trở thành một phần của Mỹ, viện dẫn tầm quan trọng chiến lược của hòn đảo này đối với an ninh quốc gia Mỹ cũng như sự hiện diện của NATO tại khu vực Bắc Cực.

Greenland từng là thuộc địa của Đan Mạch cho đến năm 1953. Hòn đảo này hiện vẫn là một phần của Vương quốc Đan Mạch sau khi giành được quyền tự trị vào năm 2009, với quyền tự quản rộng rãi và khả năng tự quyết các chính sách nội bộ của riêng mình.