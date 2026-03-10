Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hàng loạt quan tài phủ cờ Iran tiễn đưa người ngã xuống

  • Thứ ba, 10/3/2026 17:39 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giữa tiếng kinh cầu nguyện trầm mặc và sắc trắng của những đóa hoa tưởng niệm, hàng trăm người dân Iran đã lặng lẽ tập trung tại nghĩa trang Behesht-e Zahra. Họ đứng bên những cỗ quan tài phủ quốc kỳ, tiễn đưa các nạn nhân xấu số thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Iran anh 1

Ngày 9/3, tại Behesht-e Zahra Cemetery - nghĩa trang lớn nhất thủ đô Iran - hàng trăm người dân đã tụ tập để tham dự lễ tang tập thể dành cho những nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc không kích gần đây của MỹIsrael.
Iran anh 2

Theo thống kê của Iranian Red Crescent Society tính đến ngày 9/3, ít nhất 1.230 người đã thiệt mạng trên khắp Iran kể từ khi xung đột bùng phát.

Iran anh 3

Một cỗ quan tài phủ quốc kỳ Iran được đám đông nâng cao khỏi đầu, di chuyển chậm rãi qua biển người, trong khi nhiều người giơ tay chạm vào quan tài khi đoàn đưa tang đi qua như một lời tiễn biệt cuối cùng trong nghi thức Hồi giáo. Các đợt không kích vào Iran kể từ ngày 28/2 đã gây thiệt hại cho nhiều cơ sở hạ tầng và khu vực dân cư, khiến các lễ tang tập thể liên tiếp diễn ra tại nhiều thành phố trên khắp Iran.
Iran anh 4

Giữa những hàng bia mộ trải dài, các cỗ quan tài phủ quốc kỳ Iran được đặt cạnh nhau, xung quanh là thân nhân và bạn bè của người đã khuất.
Iran anh 5Iran anh 6

Các hình ảnh được ghi nhận tại hiện trường cho thấy đám đông im lặng xếp hàng tiễn biệt, trong khi nhiều người khác giơ cao ảnh của những nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc không kích.
Iran anh 7

Một người đưa tang ném hoa trong lễ tang các nạn nhân của các cuộc tấn công của Israel và Mỹ, trong bối cảnh xung đột Mỹ-Israel với Iran, tại Tehran (Iran) ngày 9/3.
Iran anh 8Iran anh 9

Không ít người gục xuống bên mộ mới đắp, ôm chặt bia đá hoặc đặt tay lên quan tài trong nỗi đau khó kìm nén. Những tiếng nức nở hòa lẫn với lời kinh tạo nên bầu không khí tang thương hiếm thấy ngay giữa thủ đô đông đúc.
Iran anh 10Iran anh 11Iran anh 12Iran anh 13

Nhiều người ôm di ảnh, bật khóc khi các giáo sĩ đọc kinh cầu nguyện trước khi tiến hành nghi thức chôn cất theo truyền thống Hồi giáo. Trong các lễ tang tại Iran, hoa trắng thường được sử dụng rộng rãi như biểu tượng của sự tưởng niệm.
Iran anh 14

Người dân đau buồn khi tiến hành nghi thức chôn cất người thân thiệt mạng sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào Iran vào ngày 28/2, tại nghĩa trang Behesht-e Zahra ở Tehran, Iran vào ngày 9/3.

Iran anh 15

Trong số những người thiệt mạng có 175 nữ sinh và nhân viên trường học khi một quả tên lửa đánh trúng ngôi trường tiểu học dành cho nữ sinh tại thành phố Minab ở miền nam Iran, ngay trong ngày đầu tiên của chiến sự.
Iran anh 16

Cuộc chiến của liên quân Mỹ - Israel để lại nỗi đau mất mát và sự đổ nát cho hàng nghìn gia đình Iran. Chiến sự vẫn đang leo thang, đến hôm nay (10/3), số trẻ em thiệt mạng trong các vụ không kích của Mỹ - Israel đã lên tới 193 em.

Phương Linh

Ảnh: WANA, Reuters, Anadolu

