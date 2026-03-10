Hàng loạt quan tài phủ cờ Iran tiễn đưa người ngã xuống

|
Ngày 9/3, tại Behesht-e Zahra Cemetery - nghĩa trang lớn nhất thủ đô Iran - hàng trăm người dân đã tụ tập để tham dự lễ tang tập thể dành cho những nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc không kích gần đây của Mỹ và Israel.
|
Theo thống kê của Iranian Red Crescent Society tính đến ngày 9/3, ít nhất 1.230 người đã thiệt mạng trên khắp Iran kể từ khi xung đột bùng phát.
|
Một cỗ quan tài phủ quốc kỳ Iran được đám đông nâng cao khỏi đầu, di chuyển chậm rãi qua biển người, trong khi nhiều người giơ tay chạm vào quan tài khi đoàn đưa tang đi qua như một lời tiễn biệt cuối cùng trong nghi thức Hồi giáo. Các đợt không kích vào Iran kể từ ngày 28/2 đã gây thiệt hại cho nhiều cơ sở hạ tầng và khu vực dân cư, khiến các lễ tang tập thể liên tiếp diễn ra tại nhiều thành phố trên khắp Iran.
|
Giữa những hàng bia mộ trải dài, các cỗ quan tài phủ quốc kỳ Iran được đặt cạnh nhau, xung quanh là thân nhân và bạn bè của người đã khuất.
|
Các hình ảnh được ghi nhận tại hiện trường cho thấy đám đông im lặng xếp hàng tiễn biệt, trong khi nhiều người khác giơ cao ảnh của những nạn nhân thiệt mạng trong các cuộc không kích.
|
Một người đưa tang ném hoa trong lễ tang các nạn nhân của các cuộc tấn công của Israel và Mỹ, trong bối cảnh xung đột Mỹ-Israel với Iran, tại Tehran (Iran) ngày 9/3.
|
Không ít người gục xuống bên mộ mới đắp, ôm chặt bia đá hoặc đặt tay lên quan tài trong nỗi đau khó kìm nén. Những tiếng nức nở hòa lẫn với lời kinh tạo nên bầu không khí tang thương hiếm thấy ngay giữa thủ đô đông đúc.
|
Nhiều người ôm di ảnh, bật khóc khi các giáo sĩ đọc kinh cầu nguyện trước khi tiến hành nghi thức chôn cất theo truyền thống Hồi giáo. Trong các lễ tang tại Iran, hoa trắng thường được sử dụng rộng rãi như biểu tượng của sự tưởng niệm.
|
Người dân đau buồn khi tiến hành nghi thức chôn cất người thân thiệt mạng sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào Iran vào ngày 28/2, tại nghĩa trang Behesht-e Zahra ở Tehran, Iran vào ngày 9/3.
|
Trong số những người thiệt mạng có 175 nữ sinh và nhân viên trường học khi một quả tên lửa đánh trúng ngôi trường tiểu học dành cho nữ sinh tại thành phố Minab ở miền nam Iran, ngay trong ngày đầu tiên của chiến sự.
|
Cuộc chiến của liên quân Mỹ - Israel để lại nỗi đau mất mát và sự đổ nát cho hàng nghìn gia đình Iran. Chiến sự vẫn đang leo thang, đến hôm nay (10/3), số trẻ em thiệt mạng trong các vụ không kích của Mỹ - Israel đã lên tới 193 em.
Vấn đề Trung Đông
Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...