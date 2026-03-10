Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mỹ có thể điều tổ hợp Patriot từ Hàn Quốc sang Trung Đông

  • Thứ ba, 10/3/2026 16:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul khó có thể ngăn Washington tái bố trí khí tài quân sự, khi xuất hiện thông tin Mỹ đang chuyển các tổ hợp phòng không Patriot từ Hàn Quốc tới Trung Đông.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ tại một căn cứ quân đội Mỹ ở Pyeongtaek, Hàn Quốc, ngày 10/3/2026. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại cuộc họp nội các ngày 10/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết gần đây đã nảy sinh tranh luận về việc lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc vận chuyển một số khí tài, bao gồm các khẩu đội pháo và hệ thống phòng không, ra khỏi lãnh thổ nước này, Reuters đưa tin.

Theo ông Lee, Seoul đã bày tỏ quan ngại với Washington, song thừa nhận Hàn Quốc không ở vị thế có thể đưa ra yêu cầu ngăn cản. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đồng thời nhận định việc rút một số vũ khí của Mỹ nhiều khả năng không làm suy giảm đáng kể năng lực răn đe đối với Triều Tiên, bởi ngân sách quốc phòng và sức mạnh quân sự phi hạt nhân của Seoul hiện vượt xa Bình Nhưỡng.

Trước đó, Ngoại trưởng Cho Hyun cho biết Seoul và Washington đang thảo luận khả năng huy động một số tổ hợp phòng không MIM-104 Patriot do Mỹ triển khai tại Hàn Quốc để phục vụ các nhiệm vụ ở Trung Đông.

Theo tờ Chosun Ilbo, một số khẩu đội Patriot đã được rút khỏi Căn cứ không quân Osan và có thể sẽ được điều động tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc chưa xác nhận thông tin này.

Ngoài Patriot, các chuyên gia quốc phòng cho rằng Hệ thống Phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) và máy bay không người lái MQ-9 Reaper cũng có thể nằm trong danh sách khí tài được Mỹ cân nhắc tái triển khai từ Hàn Quốc sang Trung Đông.

Hiện Washington duy trì hiện diện quân sự quy mô lớn tại Hàn Quốc nhằm hỗ trợ đồng minh đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên. Khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ cùng nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa, trong đó có Patriot và THAAD, đang được triển khai tại quốc gia Đông Á này.

Tình hình an ninh tại Trung Đông leo thang kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích nhằm vào Iran ngày 28/2. Sau đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã đáp trả bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái tự sát nhằm vào Israel cũng như các căn cứ Mỹ tại nhiều quốc gia Arab trong khu vực.

Những đợt tấn công dồn dập của Iran đang đặt hệ thống phòng không của Mỹ và các đồng minh ở Trung Đông dưới áp lực lớn. Nhiều chuyên gia cảnh báo các tổ hợp Patriot tại khu vực có nguy cơ cạn kiệt tên lửa đánh chặn, trong khi khả năng bổ sung kho dự trữ trong ngắn hạn vẫn còn hạn chế.

Không chỉ vậy, các cuộc tấn công trả đũa của Iran còn phá hủy nhiều trạm radar cảnh giới quan trọng, trong đó có radar AN/TPY-2, vốn là “mắt thần” của hệ thống THAAD do Mỹ và đồng minh triển khai tại khu vực.

Phương Linh

Mỹ Triều Tiên Israel Hàn Quốc Mỹ Trung Đông Iran Iran Hàn Quốc Trung Đông tên lửa Patriot THAAD Israe Triều Tiên

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

