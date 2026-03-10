Phát động nhiều cuộc chiến cùng lúc, ông Trump không quên cuộc nào

Giữa lúc theo đuổi nhiều chiến dịch an ninh, chính quyền Donald Trump vẫn liên tục tấn công tàu bị nghi buôn ma túy trên biển, khiến số người chết tăng lên ít nhất 156.

Ngày 8/3, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đã đánh chìm một chiếc thuyền trên vùng biển phía đông Thái Bình Dương, khiến 6 người thiệt mạng. Vụ tấn công nâng tổng số người chết trong chiến dịch của Mỹ nhằm vào những người bị cáo buộc buôn lậu ma túy trên biển lên ít nhất 156 người.

Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ công bố cuộc tấn công trên mạng xã hội, kèm theo đoạn video dài 11 giây cho thấy một chiếc thuyền đứng yên trên mặt nước với hai hoặc ba động cơ gắn ngoài, trước khi bất ngờ phát nổ, theo The New York Times.

Một số chuyên gia pháp lý về việc sử dụng vũ lực gây chết người cho rằng các cuộc tấn công như vậy là hành vi giết người ngoài vòng pháp luật, bởi quân đội không được phép cố ý nhắm vào dân thường không gây ra mối đe dọa bạo lực tức thời, ngay cả khi họ bị nghi tham gia hoạt động phạm pháp. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đến nay chưa cung cấp bằng chứng về hoạt động buôn lậu ma túy.

Hình ảnh được trích từ video do quân đội Mỹ cung cấp, cho thấy vụ tấn công vào một chiếc thuyền ở phía đông Thái Bình Dương hôm 8/3.

Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ, cơ quan giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ tại khu vực Mỹ Latinh và Caribbean, đặt trụ sở gần Miami, cho biết cuộc tấn công dựa trên nguồn tin tình báo chưa được công bố. Theo thông báo, chiếc thuyền đang di chuyển trên “các tuyến đường buôn lậu ma túy đã biết” và “tham gia hoạt động vận chuyển ma túy”.

Đây là cuộc tấn công thứ 45 kể từ khi chiến dịch của Mỹ nhằm vào các tàu thuyền tại vùng biển Caribbean và phía đông Thái Bình Dương bắt đầu từ đầu tháng 9/2025.

Những tuần gần đây, tần suất các cuộc tấn công đã gia tăng, và vụ việc khiến 6 người thiệt mạng hôm 8/3 là một trong những vụ tấn công tàu thuyền gây chết người nhiều nhất mà quân đội Mỹ tiến hành trong thời gian gần đây.

Kể từ khi tướng Francis L. Donovan thuộc Thủy quân lục chiến, người đứng đầu mới của Bộ Tư lệnh miền Nam, nhậm chức vào tháng 1, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công cứ 3 hoặc 4 ngày một lần.