Trung Quốc tận dụng cơ hội trước cuộc gặp Tổng thống Trump

Trước thềm cuộc gặp có thể diễn ra với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi Trung Quốc nắm bắt "cơ hội" để củng cố và phát huy thế mạnh của nước này, đồng thời đảm bảo "sáng kiến chiến lược" trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu gay gắt.

Trong bài phát biểu được công bố ngày 28/10, ông Tập Cận Bình nhận định cần loại bỏ các nút thắt phát triển, khắc phục hạn chế và tạo ra đột phá lớn trong nỗ lực hiện đại hóa đất nước.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nêu bật: “Tất cả những điều này sẽ giúp chúng ta đạt được bước tiến mang tính quyết định, hướng tới cơ bản hoàn thành sự nghiệp hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa”.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng phức tạp và nhiều thách thức, Chủ tịch Trung Quốc cho rằng đất nước cần “đẩy nhanh tốc độ” xây dựng mô hình phát triển mới, đồng thời giữ vững thế chủ động trong quá trình phát triển.

Kênh CNA (Singapore) dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Ở thời điểm này và trong một thời gian tới, Trung Quốc cần tập trung củng cố nền kinh tế nội địa đồng thời thúc đẩy các dòng chảy kinh tế trong nước, qua đó tận dụng sự ổn định của nền kinh tế trong nước làm ‘tấm đệm’ trước những bất ổn của kinh tế toàn cầu”.

Ngày 23/10, trao đổi với truyền thông, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Tổng thống Trump sẽ đến Hàn Quốc, nơi ông dự kiến có cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 30/10.

Trước đó, ngày 21/10, Tổng thống Mỹ bày tỏ kỳ vọng sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại "tốt" với Chủ tịch Trung Quốc tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) sắp tới ở Hàn Quốc, song đồng thời cảnh báo cuộc gặp được chờ đợi này có thể bị hủy.

Trong một diễn biến khác, ngày 23/10, Hội nghị toàn thể lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX (Hội nghị Trung ương 4) đã bế mạc sau 4 ngày làm việc.

Hội nghị đề ra các mục tiêu chính về phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn “Kế hoạch 5 năm lần thứ 15”, bao gồm: Đạt được những thành tựu nổi bật trong phát triển chất lượng cao, nâng cao đáng kể trình độ tự chủ về khoa học công nghệ, củng cố hơn nữa an ninh quốc gia…

Hội nghị cũng đề xuất xây dựng hệ thống công nghiệp hiện đại và củng cố, tăng cường nền tảng của nền kinh tế thực; đẩy mạnh tự lực khoa học công nghệ trình độ cao và dẫn dắt phát triển năng suất chất lượng mới; xây dựng thị trường nội địa vững mạnh, đẩy nhanh hình thành cục diện phát triển mới; đẩy nhanh xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa trình độ cao, nâng cao động lực phát triển chất lượng cao…