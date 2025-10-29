Tổng thống Trump tuyên bố đạt thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc

Tối 29/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tiệc chiêu đãi tại thành phố Gyeongju. Tại đây, ông Trump khẳng định ông đã đạt được thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong tiệc chiêu đãi tổ chức ở thành phố Gyeongju (Hàn Quốc) ngày 29/10. Ảnh: Reuters.

Tối 29/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tiệc chiêu đãi tổ chức tại thành phố Gyeongju. Phát biểu trước báo giới khi bắt tay Tổng thống Lee, Tổng thống Trump cho biết: “Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận thương mại”.

Mỹ - Hàn đạt thỏa thuận thương mại chi tiết

Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống phụ trách chính sách Kim Yong-beom sau đó cho hay đã đạt được thỏa thuận chi tiết về hiệp định thương mại với Mỹ.

Theo ông Kim, khung thỏa thuận được thống nhất hồi tháng 7 đã giúp thuế quan song phương giảm xuống còn 15%, tuy nhiên, ôtô xuất khẩu của Hàn Quốc vẫn chịu mức thuế 25%, và các điều khoản chi tiết chỉ được hoàn tất khi ông Trump gặp ông Lee bên lề Hội nghị APEC.

Trong tổng số 350 tỷ USD đầu tư mà ông Trump yêu cầu Hàn Quốc cam kết trước, 200 tỷ USD sẽ được thực hiện bằng tiền mặt và 150 tỷ USD thông qua hợp tác đóng tàu do các doanh nghiệp Hàn Quốc dẫn dắt. Khoản đầu tư 200 tỷ USD này sẽ được phân bổ trong nhiều năm, với giới hạn tối đa 20 tỷ USD mỗi năm tùy theo tiến độ kinh doanh, ông Kim nói thêm.

Ông cho hay quy định giới hạn này giúp Hàn Quốc kiểm soát được tác động đối với thị trường ngoại hối, vốn là mối lo lớn nhất khi ban đầu Washington yêu cầu thanh toán toàn bộ 350 tỷ USD bằng tiền mặt.

Thỏa thuận đạt được hôm nay cũng sẽ hạ mức thuế ôtô xuống còn 15%, tương đương Nhật Bản và thuế bán dẫn ở mức không bất lợi so với đối thủ Đài Loan (Trung Quốc), ông Kim nói.

Trước đó, cả Mỹ và Hàn Quốc đều hạ thấp khả năng có thể đạt được một thỏa thuận thương mại lớn xoay quanh việc Mỹ cắt giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa đến từ Hàn Quốc, để đổi lấy cam kết đầu tư 350 tỷ USD từ Seoul. Tuy nhiên, hai bên lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận trong lĩnh vực đóng tàu.

Quang cảnh tiệc chiêu đãi của Tổng thống nước chủ nhà Hàn Quốc dành cho Tổng thống Mỹ tại thành phố Gyeongju ngày 29/10. Ảnh: Reuters

Trong bữa tiệc, ông Trump đánh giá cuộc gặp với nhà lãnh đạo Hàn Quốc là “tuyệt vời” và cho biết hai bên đã “gần như hoàn tất một thỏa thuận thương mại”.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã đi đến thống nhất về rất nhiều vấn đề quan trọng”, Tổng thống Mỹ cho biết. Đồng thời, ông tiết lộ hai bên cũng đã thảo luận các vấn đề về an ninh quốc phòng, Washington cam kết sẽ hỗ trợ Seoul trong vấn đề này.

Bàn thêm hợp tác quốc phòng và năng lượng hạt nhân

Trong khi đó, Tổng thống Lee bày tỏ mong muốn Tổng thống Trump đồng ý để Hàn Quốc dùng nhiên liệu năng lượng hạt nhân cho tàu ngầm.

Theo ông Lee, tàu ngầm chạy bằng diesel có khả năng hạn chế khi hoạt động dưới nước, vì vậy, ông đề nghị Tổng thống Trump ủng hộ Hàn Quốc trong việc tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng hoặc làm giàu uranium để làm nhiên liệu vận hành tàu ngầm.

Ngoài ra, Tổng thống Lee cũng cam kết tăng chi tiêu trong lĩnh vực quốc phòng. Đáp lại, Tổng thống Trump nói: “Tôi sẽ xem những gì chúng ta có thể làm. Tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với ông, với đội ngũ của ông và nhiều bên khác để tìm ra một giải pháp hợp lý nhất”.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/10. Ảnh: Reuters

Bắt đầu từ trưa 29/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài hai ngày, một đêm tại Hàn Quốc. Tại đây, ông Trump có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh CEO APEC 2025, hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Lee Jae Myung và dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) cùng các sự kiện liên quan.

APEC là sự kiện ngoại giao lớn nhất trong năm của Hàn Quốc, quy tụ lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên cùng hàng nghìn doanh nghiệp và tổ chức quốc tế. Chính phủ Hàn Quốc đã huy động khoảng 18.500 nhân viên an ninh, cùng nhiều thiết bị chuyên dụng như xe bọc thép, trực thăng và hệ thống gây nhiễu máy bay không người lái để đảm bảo an ninh. Dự kiến, ngày 30/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp tại thành phố Busan.

Hàn Quốc là chặng dừng chân cuối cùng của ông Trump trong khuôn khổ chuyến thăm châu Á kéo dài sáu ngày đi qua ba quốc gia gồm Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong chuyến công du này, ông Trump mang theo tham vọng đạt được các thỏa thuận góp phần định hình lại kinh tế và an ninh toàn cầu.

Tờ New York Times nhận định thông qua chuyến công du này, ông Trump nỗ lực khẳng định vai trò của Mỹ trên thế giới, cũng như khắc sâu hình ảnh của cá nhân ông như một “người thương thuyết và kiến tạo hòa bình”.