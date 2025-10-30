Vì sao ông Trump và ông Tập gặp nhau ngay tại sân bay?

Cuộc gặp được mong đợi giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra vào sáng 30/10 tại thành phố Busan, Hàn Quốc, cách thành phố Gyeongju 85 km, nơi đang tổ chức các sự kiện chính của APEC.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tại sân bay quốc tế Gimhae ở thành phố Busan (Hàn Quốc). Ảnh: Reuters.

Giới quan sát cho rằng yếu tố an ninh có thể là lý do chính khiến hai bên chọn Busan làm địa điểm gặp riêng, khi hai nhà lãnh đạo muốn thảo luận sâu hơn về các vấn đề nhạy cảm đã khiến quan hệ song phương căng thẳng trong thời gian qua.

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên ông Tập và ông Trump gặp mặt trực tiếp kể từ năm 2019, trong bối cảnh cả hai nước đang tìm cách tái khởi động đối thoại sau nhiều năm căng thẳng vì thương mại, công nghệ và an ninh khu vực.

Trong chuyến công du châu Á, Tổng thống Mỹ đã lần lượt gặp các nhà lãnh đạo của Nhật Bản và Hàn Quốc tại những địa điểm rất trang trọng như Cung điện Akasaka ở Tokyo (Nhật Bản) và Bảo tàng Quốc gia Gyeongju (Hàn Quốc).

Tuy nhiên, cuộc gặp được đánh giá là quan trọng nhất trong chuyến công du của ông Trump - cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - lại diễn ra tại một địa điểm ít trang trọng hơn: sân bay quốc tế Gimhae ở thành phố Busan (Hàn Quốc), cách xa khu vực đang tổ chức hội nghị APEC tại Gyeongju.

Theo truyền thông Mỹ, việc lựa chọn sân bay làm nơi gặp gỡ xuất phát chủ yếu từ vấn đề lịch trình. Quan chức Mỹ và Trung Quốc đã phối hợp chặt chẽ để sắp xếp cuộc gặp sao cho mọi chi tiết đều được tính toán kỹ nhằm bảo đảm cả tính an ninh và tính thuận tiện.

Theo Korea Joongang Daily, cuộc gặp của ông Trump và ông Tập diễn ra tại cơ sở ngoại giao đặc biệt Naraemaru, nằm trong khu vực đóng quân của Không quân Hàn Quốc. Cơ sở Naraemaru đặt trong khuôn viên sân bay quốc tế Gimhae ở thành phố Busan, khu vực này có mức độ kiểm soát an ninh tối cao.

Naraemaru là địa điểm thường được Hàn Quốc sử dụng cho các sự kiện ngoại giao cấp cao và đón tiếp nguyên thủ các nước. Cơ sở ngoại giao Naraemaru được lựa chọn nhằm đảm bảo an ninh tuyệt đối và tính riêng tư cho cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập.

Ban đầu, ông Trump dự định rời Hàn Quốc sớm hơn một ngày, cuộc gặp với ông Tập sẽ diễn ra ngay trước khi ông Trump lên đường về Mỹ. Tuy nhiên, điều đó sẽ khiến cuộc hội đàm diễn ra vào buổi tối và thời gian của cuộc gặp có thể bị buộc phải rút ngắn.

Do vậy, hai bên thống nhất chuyển lịch sang sáng hôm sau, tạo điều kiện cho cuộc trao đổi diễn ra thoải mái và hiệu quả hơn. Như vậy, ông Trump gặp ông Tập ngay trước khi phái đoàn Mỹ rời châu Á, còn Chủ tịch Trung Quốc vừa đến Hàn Quốc trong chuyến thăm cấp nhà nước.

Phái đoàn của Mỹ và Trung Quốc tại cuộc gặp có tính điểm nhấn trong chuyến công du châu Á của ông Trump. Ảnh: Reuters.

Cuộc gặp song phương này được coi là điểm nhấn cuối cùng trong chuyến công du châu Á của ông Trump, diễn ra trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đang tìm cách ổn định quan hệ sau nhiều năm căng thẳng về thương mại, công nghệ và an ninh khu vực.

Tại cuộc gặp với ông Tập, ông Trump khẳng định trước báo giới: “Chúng ta sẽ có một cuộc gặp rất thành công, tôi hoàn toàn tin tưởng điều đó”, rồi chia sẻ thêm với thái độ hài hước rằng ông Tập là người "rất cứng rắn".

Về phần Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông ca ngợi vai trò kiến tạo hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dù thừa nhận Bắc Kinh và Washington “không phải lúc nào cũng nhìn nhận mọi vấn đề giống nhau”.

Dù tồn tại khác biệt, nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh rằng hai bên cần “giữ vững hướng đi đúng đắn và bảo đảm con tàu khổng lồ mang tên quan hệ Trung - Mỹ tiếp tục tiến lên ổn định”.

Hiện Washington và Bắc Kinh đối đầu trong vòng xoáy thuế quan mới. Các cuộc đàm phán giữa quan chức hai nước ở Malaysia cuối tuần này sẽ dọn đường cho một cuộc gặp hiệu quả giữa hai nhà lãnh đạo.

Các nhà phân tích dự đoán kết quả tốt nhất mà đôi bên có thể đạt được là giảm leo thang căng thẳng, thay vì giải quyết được triệt để tận gốc những bất đồng.

Cuộc gặp của Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình - hai nhà lãnh đạo đứng đầu hai cường quốc lớn nhất thế giới - được đánh giá là sự kiện mang tính quyết định đối với kinh tế toàn cầu.

Khoảng 12h50 trưa (giờ địa phương), cuộc họp kết thúc mà không có tuyên bố công khai nào từ cả hai bên về việc liệu cuộc gặp có đạt được tiến triển hay không.

Hai nhà lãnh đạo bắt tay chào tạm biệt tại sân bay quốc tế Gimhae, nơi diễn ra cuộc gặp. Ông Trump và ông Tập mỉm cười, trao nhau cái bắt tay cuối cùng trước khi rời khu căn cứ không quân.