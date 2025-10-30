Ông Trump khen ông Tập ‘cứng rắn’

Sáng 30/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước thềm cuộc gặp song phương được chờ đợi tại căn cứ không quân Gimhae. Ông Trump bước ra trước và chào đón người đồng cấp bằng nụ cười thân mật. “Rất vui được gặp lại ông”, nhà lãnh đạo Mỹ nói khi bắt tay ông Tập trên thảm đỏ, giữa phông nền hai lá quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc. “Chúng ta sẽ có một cuộc gặp rất thành công, tôi hoàn toàn tin tưởng điều đó”, ông Trump phát biểu, rồi thêm với giọng nửa đùa nửa thật rằng ông Tập là người "rất cứng rắn".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi vai trò kiến tạo hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dù thừa nhận Bắc Kinh và Washington “không phải lúc nào cũng nhìn nhận mọi vấn đề giống nhau”. Dù tồn tại khác biệt, nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh rằng hai bên cần “giữ vững hướng đi đúng đắn và bảo đảm con tàu khổng lồ mang tên quan hệ Trung - Mỹ tiếp tục tiến lên ổn định”.

Ông Tập cũng bày tỏ trân trọng “đóng góp to lớn của Tổng thống Trump trong việc thúc đẩy đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza gần đây” và ghi nhận vai trò của ông khi chứng kiến lễ ký kết hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia .

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành cuộc gặp song phương tại Sân bay quốc tế Gimhae. Trước đó, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump bày tỏ sự sẵn sàng cho cuộc gặp với ông Tập: "Hai cường quốc G2 sắp bước vào cuộc gặp quan trọng!". Đây là lần đầu hai vị lãnh đạo của hai nền kinh tế hàng đầu thế giới gặp nhau sau 6 năm.

Tháp tùng Tổng thống Trump trong cuộc gặp là Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Đại diện Thương mại Jamieson Greer, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Purdue và Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles.

Phía Trung Quốc, đoàn tháp tùng gồm Ngoại trưởng Vương Nghị, Phó Thủ tướng Hà Lập Phong, Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trịnh San Khiết, cùng Thứ trưởng Ngoại giao Mã Triêu Húc và Cố vấn cấp cao Thái Kỳ - Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, người được xem là Chánh văn phòng thân cận nhất của ông Tập.

Cuộc họp kết thúc vào khoảng 12h50 trưa (giờ địa phương) mà không có tuyên bố công khai nào từ cả hai bên về việc liệu cuộc gặp có đạt được tiến triển hay không. Hai nhà lãnh đạo bắt tay chào tạm biệt tại sân bay quốc tế Gimhae, nơi diễn ra cuộc gặp. Ông Trump và ông Tập mỉm cười, trao nhau cái bắt tay cuối cùng trước khi rời khu căn cứ không quân.

Trước đó, chuyến bay của Air China chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hạ cánh xuống sân bay quốc tế Gimhae, khi ông tới thành phố Busan ( Hàn Quốc ). Sau đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến căn cứ không quân Gimhae - địa điểm diễn ra cuộc gặp song phương được đánh giá là “then chốt” với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trực thăng Marine One chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đáp xuống sân bay quốc tế Gimhae, nơi ông sẽ có cuộc gặp song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Busan.

Trên chuyên cơ Không lực Một khi bay tới Hàn Quốc, ông Trump nói với các phóng viên rằng có thể giảm mức thuế mà Mỹ đã áp lên Trung Quốc hồi đầu năm liên quan đến vai trò của Bắc Kinh trong vấn đề sản xuất fentanyl - loại ma túy tổng hợp nguy hiểm, theo AP. “Tôi dự định sẽ giảm mức thuế đó vì tôi tin rằng Trung Quốc sẽ giúp chúng ta giải quyết tình trạng fentanyl”, ông Trump nói, đồng thời nhấn mạnh: "Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang ở mức rất tốt".

Theo CNN, ông Tập bước xuống xe và được Trưởng ban Lễ tân của Mỹ, bà Monica Crowley, đón tiếp trước khi tiến vào tòa nhà. Căn cứ không quân này nằm liền kề sân bay quốc tế Gimhae, thành phố Busan (Hàn Quốc).

