Người Nga mong xung đột Ukraine kết thúc trong năm 2026

Đa số người Nga kỳ vọng rằng xung đột tại Ukraine sẽ chấm dứt trong năm 2026, đây là công bố của Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Toàn Nga (VTsIOM) sau cuộc thăm dò ý kiến người dân.

Nhiều người Nga kỳ vọng rằng xung đột tại Ukraine sẽ chấm dứt trong năm 2026. Ảnh: Reuters

Ngày 24/12, tại buổi trình bày kết quả khảo sát cuối năm, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Toàn Nga Mikhail Mamonov cho biết, 70% trong số 1.600 người được hỏi đánh giá năm 2026 sẽ “thành công hơn” đối với Nga so với năm nay.

Đặc biệt, 55% người tham gia khảo sát kỳ vọng Nga sẽ kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine trong năm 2026.

“Lý do chính của kỳ vọng này là khả năng hoàn tất chiến dịch quân sự đặc biệt, đạt được các mục tiêu đã đề ra và phù hợp với lợi ích quốc gia”, ông Mamonov phát biểu tại sự kiện.

Theo ông Mamonov, các yếu tố tạo cơ sở cho triển vọng về một thỏa thuận hòa bình bao gồm đà tấn công hiện nay của quân đội Nga tại Ukraine, sự do dự của Mỹ trong việc tiếp tục tài trợ cho Kyiv, cũng như việc Liên minh châu Âu chưa thể thay thế hoàn toàn sự hỗ trợ về tài chính và quân sự của Washington dành cho Ukraine.

Sau khi các hoạt động quân sự tại Ukraine chấm dứt, ông Mamonov cho biết những ưu tiên hàng đầu của Nga sẽ là tái hòa nhập các cựu binh của chiến dịch quân sự đặc biệt vào xã hội, tái thiết các khu vực do Nga kiểm soát tại Ukraine, cũng như các vùng biên giới của Nga.

Trong các cuộc khảo sát cuối năm từng được tiến hành trước đây, Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Toàn Nga chưa từng công bố tỷ lệ người dân Nga kỳ vọng kết thúc xung đột tại Ukraine. Xung đột tại Ukraine bắt đầu từ tháng 2/2022.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được báo cáo về các cuộc tiếp xúc giữa quan chức Nga và đặc phái viên Mỹ liên quan đến các đề xuất hòa bình tại Ukraine. Moscow sẽ sớm đưa ra lập trường chính thức.

Trong những tuần gần đây, ông Putin nhiều lần nhấn mạnh các điều kiện để đạt được hòa bình tại Ukraine bao gồm việc Ukraine phải nhượng lại khoảng 5.000 km2 vùng Donbas mà Kyiv hiện còn kiểm soát, đồng thời Ukraine phải chính thức từ bỏ ý định gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/12 cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ và các nước châu Âu nhằm chấm dứt xung đột với Nga đang tiến “rất gần đến một kết quả thực chất”.

Ngày 24/12, ông Zelensky tiếp tục kêu gọi tổ chức một cuộc gặp với ông Trump để tháo gỡ những vấn đề nhạy cảm nhất trong thỏa thuận hòa bình, trong đó có vấn đề về lãnh thổ.