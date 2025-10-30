Ông Trump 'nói hớ'

Trong cuộc trò chuyện bị ghi lại ngoài ý muốn, Tổng thống Trump tiết lộ sẽ họp riêng tới 4 giờ với Chủ tịch Tập Cận Bình, kỳ vọng mang lại kết quả “rất thỏa đáng” cho cả hai nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bên lề Hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ngày 29/10. Ảnh: Reuters.

Trong bữa tiệc ngoại giao do Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chủ trì tối 29/10, vị lãnh đạo 79 tuổi của Mỹ bị bắt gặp nói rằng cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ kéo dài “khoảng 3 đến 4 tiếng” - lâu hơn nhiều so với lịch trình chính thức từ Nhà Trắng, vốn chỉ dự kiến chưa đến 2 giờ.

“Chúng tôi sẽ đạt được điều gì đó rất, rất thỏa đáng cho cả Trung Quốc và Mỹ. Tôi nghĩ đây sẽ là một cuộc gặp rất tốt. Tôi rất mong chờ buổi sáng mai khi chúng tôi gặp nhau”, ông Trump nói với các nhà lãnh đạo tham dự bữa tiệc.

Trong chuyến công du ba quốc gia châu Á dự kiến kết thúc vào 30/10, ông Trump cũng tỏ ra tự tin khi đề cập đến lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

“Các bạn có một người hàng xóm không hẳn lúc nào cũng dễ chịu, nhưng tôi tin rằng sẽ sớm thay đổi. Tôi rất hiểu Kim Jong Un, và tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ tiến triển theo hướng tốt”, Trump nói với ông Lee.

Đầu tuần này, trên chuyên cơ Không lực Một, ông Trump cũng chia sẻ với các phóng viên rằng ông “rất muốn gặp” nhà lãnh đạo Triều Tiên trong chuyến thăm này, nhắc lại “mối quan hệ tốt đẹp đáng ngạc nhiên” giữa hai người trong nhiệm kỳ đầu.

“Tôi từng hòa hợp rất tốt với Kim Jong Un. Tôi thích ông ấy, và ông ấy cũng thích tôi”, vị Tổng thống Mỹ nói thêm nói.

Từng gây chú ý toàn cầu năm 2019 khi trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân lên đất Triều Tiên, lần này ông Trump không có kế hoạch gặp lại Kim. Cuộc gặp trực tiếp gần nhất giữa ông Trump và ông Tập cũng diễn ra trong năm 2019, tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản.

Theo giới quan sát, cuộc gặp lần này nhiều khả năng sẽ xoay quanh các vấn đề then chốt như chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, việc ngăn chặn dòng chảy fentanyl bất hợp pháp vào Mỹ, cũng như các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với khoáng sản hiếm.

Trước đó trong ngày, Trump cho biết trên Không lực Một rằng ông kỳ vọng “sẽ hạ thuế đối với Trung Quốc” nếu Bắc Kinh hợp tác trong vấn đề fentanyl.

“Họ có một ngành công nghiệp liên quan đến dược phẩm, và fentanyl tồn tại vì nhiều lý do khác nhau. Chúng ta phải loại bỏ nó”, ông Trump nói.

Ngoài ra, Trump có thể sẽ đề nghị ông Tập tận dụng ảnh hưởng của mình để gây sức ép lên Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Tuy nhiên, ông tỏ ra dè dặt trước khả năng hai bên sẽ bàn tới những vấn đề nhạy cảm khác như Đài Loan.

“Tôi không chắc là chúng tôi sẽ nói về Đài Loan”, ông Trump nói.