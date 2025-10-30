TT Trump ra lệnh thử vũ khí hạt nhân ngay lập tức

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông đã chỉ đạo Lầu Năm Góc lập tức bắt đầu các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân, viện dẫn việc các quốc gia khác đang tiến hành các chương trình tương tự.

Tổng thống Trump tại Hội nghị APEC 2025. Ảnh: Reuters.

“Do các chương trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân của những nước khác, tôi đã chỉ thị Bộ Quốc phòng Mỹ bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân trên cơ sở bình đẳng”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngay trước cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan (Hàn Quốc).

Phát biểu được đưa ra bên lề Hội nghị APEC tổ chức tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc), nơi ông Trump vừa có cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Tuyên bố của ông Trump về thử nghiệm vũ khí hạt nhân đánh dấu bước ngoặt lớn trong chính sách hạt nhân của Mỹ. Mỹ vốn đã ngừng các vụ thử vũ khí hạt nhân thực địa kể từ năm 1992.

Thông điệp của ông Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình Burevestnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Điện Kremlin gọi đây là một phần trong nỗ lực “bảo đảm an ninh quốc gia”. Tổng thống Putin cũng khẳng định Nga vừa thử nghiệm siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon, loại vũ khí được cho là có thể tạo sóng phóng xạ rất mạnh, có sức tàn phá lớn các khu vực ven biển.

Theo Reuters, các cuộc thử nghiệm mới nhất của Nga diễn ra trong bối cảnh đình trệ đàm phán giữa Moscow và Washington về khả năng chấm dứt xung đột ở Ukraine. Dù cả Washington và Moscow đã nhiều lần tuyên bố muốn chấm dứt cuộc chạy đua vũ khí, nhưng tiến triển cụ thể gần như không có.

Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng được cho là muốn tăng kho hạt nhân Mỹ “gấp 10 lần”, theo NBC News. Vào tháng 12/2016, ông viết trên Twitter: “Mỹ phải tăng cường và mở rộng năng lực hạt nhân cho đến khi thế giới trở nên tỉnh táo về vũ khí hạt nhân”.

Trưa 29/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài hai ngày, một đêm tại Hàn Quốc. Tại đây, ông Trump có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh CEO APEC 2025, hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Lee Jae Myung và dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) cùng các sự kiện liên quan.

Trưa 30/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp tại thành phố Busan. Hàn Quốc là chặng dừng chân cuối cùng của ông Trump trong khuôn khổ chuyến thăm châu Á kéo dài 6 ngày đi qua 3 quốc gia. Trong chuyến công du này, ông Trump mang theo tham vọng đạt được các thỏa thuận góp phần định hình lại kinh tế và an ninh toàn cầu.