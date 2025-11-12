Món quà xa xỉ Thụy Sĩ làm nóng bàn đàm phán thuế với ông Trump

Đàm phán thuế quan giữa Washington và Bern được đẩy nhanh sau khi Tổng thống Donald Trump nhận quà tặng biểu trưng từ các doanh nghiệp Thụy Sĩ, bao gồm đồng hồ Rolex và thỏi vàng.

Các cuộc đàm phán về thuế quan giữa Mỹ và Thụy Sĩ đang bước vào giai đoạn tăng tốc, với khả năng hai bên sớm đạt được thỏa thuận giảm thuế đối ứng từ 39% xuống còn 15%, tương đương mức áp dụng cho Liên minh châu Âu (EU), theo Bloomberg.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng xác nhận tại Nhà Trắng rằng Washington “đang làm việc để hạ mức thuế” áp với hàng hóa Thụy Sĩ.

“Chúng tôi chưa đưa ra con số cụ thể nhưng chắc chắn sẽ làm điều gì đó để hỗ trợ Thụy Sĩ”, ông Trump nói, đồng thời nhấn mạnh “Mỹ coi Thụy Sĩ là đồng minh tốt và mong họ thành công”.

Tiến triển trong đàm phán được cho là nối tiếp sau cuộc gặp giữa các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Thụy Sĩ và Tổng thống Trump diễn ra vào đầu tháng 11.

Trong dịp này, đại diện tập đoàn Richemont - chủ sở hữu các thương hiệu xa xỉ như Rolex và Cartier - cùng công ty khai thác vàng MKS Pamp đã trao tặng ông Trump một đồng hồ để bàn mạ vàng hiệu Rolex cùng các thỏi vàng nguyên chất, theo Telegraph.

Thỏi vàng nguyên chất và đồng hồ để bàn mạ vàng Rolex trong thư viện tổng thống được cho là những món quà biểu tượng. Ảnh: Đồng hồ Espionage.

Trong thư cảm ơn công bố sau đó, các lãnh đạo doanh nghiệp mô tả những món quà này là “cử chỉ mang tính biểu tượng của lòng biết ơn”, thể hiện “tinh thần hữu nghị và mối quan hệ bền vững giữa hai quốc gia”, theo Telegraph.

Một phát ngôn viên Bộ Kinh tế Thụy Sĩ nói với Bloomberg rằng “các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn” nhưng từ chối bình luận về khả năng sớm đạt được thỏa thuận.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump từng nâng mức thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Thụy Sĩ lên 39% vào tháng 8, sau khi cáo buộc Bern không nỗ lực đủ để thu hẹp thặng dư thương mại.

Thuế suất này được xem là một trong những mức cao nhất thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc, Lào và Brazil. Biện pháp này đã khiến kinh tế Thụy Sĩ chững lại, đặc biệt là ở các lĩnh vực xuất khẩu chủ lực như vàng, đồng hồ, chocolate và dược phẩm.