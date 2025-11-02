Bánh đậu đỏ gây sốt sau lời khen của Chủ tịch Tập Cận Bình

Bánh đậu đỏ Hwangnam là món quà ngọt ngào mà Tổng thống Hàn Quốc gửi tặng tới các phái đoàn đến dự Hội nghị Cấp cao APEC. Đằng sau đó là phong cách tặng quà tinh tế của Tổng thống Lee Jae Myung.

Bên cạnh những món quà chính thức tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung còn chuẩn bị bánh đậu đỏ ấm nóng gửi tới ông Tập ngay khi ông vừa có mặt tại Hàn Quốc. Ảnh: Korea Times.

Tờ Chosun nhận định phong cách ngoại giao quà tặng của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khi tiếp đón các vị nguyên thủ đến Hàn Quốc những ngày qua đã cho thấy sự tinh tế của ông.

Trong ngoại giao, quà tặng là phương tiện quan trọng để thể hiện thiện chí, thường được lựa chọn rất kỹ lưỡng.

Những món quà mà Tổng thống Lee dành tặng hai nhà lãnh đạo quyền lực hàng đầu thế giới - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - đã thu hút sự quan tâm đặc biệt những ngày qua.

Bên cạnh những chi tiết vốn đã được nhắc đến nhiều ấy, Tổng thống Lee còn có món quà ngọt ngào, dung dị thể hiện sự hiếu khách theo phong cách mang đậm bản sắc địa phương.

Người dân xếp hàng chờ mua bánh đậu đỏ Hwangnam sau khi bánh được Chủ tịch Tập khen ngon. Ảnh: Korea Times.

Quà tặng không bằng cách tặng

Ngày 30/10, khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa tới thành phố Gyeongju (Hàn Quốc), Tổng thống Lee đã gửi tới ông Tập những chiếc bánh Hwangnam vừa mới ra lò cùng lời nhắn: “Hy vọng ngài sẽ thích hương vị của Gyeongju”.

Người phát ngôn của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết thêm: “Tổng thống Lee đã đích thân gói bánh Hwangnam còn ấm trong lớp vải bọc truyền thống của Hàn Quốc để gửi tới Chủ tịch Tập”.

Một ngày sau, trong lần tiếp xúc đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo tại địa điểm tổ chức Hội nghị Cấp cao APEC, Chủ tịch Tập đã gửi lời cảm ơn trực tiếp tới Tổng thống Lee và nói: “Bánh rất ngon”.

Ngay sau khi nhận được lời khen từ ông Tập, ông Lee liền gửi 200 hộp bánh Hwangnam đến phái đoàn Trung Quốc. Đồng thời, những hộp bánh Hwangnam cũng được gửi tặng các phái đoàn khác đến tham dự Hội nghị Cấp cao APEC.

Bánh đậu đỏ Hwangnam đã được Tổng thống Hàn Quốc gửi tặng các phái đoàn đến dự hội nghị, ngoài ra, bánh cũng được phục vụ tại các trung tâm tổ chức sự kiện phục vụ hội nghị. Ảnh: Korea Times.

Bánh Hwangnam ra đời năm 1939 tại thành phố Gyeongju, do thợ làm bánh Choi Young-hwa sáng tạo ra. Loại bánh này có lớp vỏ mỏng và nhân đậu đỏ mềm ngọt.

Món bánh Hwangnam đã vượt qua vòng đánh giá của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và được chọn làm món đồ ngọt phục vụ ăn nhẹ tại Hội nghị Cấp cao APEC 2025. Lựa chọn này thể hiện sự đề cao của nước chủ nhà đối với ẩm thực truyền thống lâu đời. Nguyên liệu đậu đỏ làm bánh được trồng tại địa phương, nên sự lựa chọn này còn là nỗ lực hỗ trợ nông dân trong vùng.

Đơn vị cung cấp bánh Hwangnam phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC là tiệm Hwangnam Bakery. Ông Choi Jin-hwan, giám đốc điều hành của tiệm, chính là cháu trai của người sáng tạo ra món bánh này.

Sau lời khen của Chủ tịch Tập, bánh Hwangnam đang tận hưởng “hiệu ứng APEC”. Sau khi bánh được nhắc tới nhiều trên truyền thông quốc tế, nhu cầu mua bánh tăng đột biến. Giám đốc điều hành của tiệm chia sẻ: “Chúng tôi sẽ cố gắng để món bánh này không chỉ là niềm tự hào của quê hương, mà còn trở thành biểu tượng ẩm thực của Gyeongju trên toàn cầu”.

Làn sóng ẩm thực “K-food” sắp chinh phục thế giới

Ông Lee Cheol-woo - Thống đốc tỉnh Bắc Gyeongsang (tỉnh có thành phố Gyeongju) - cho hay: “Thư ký báo chí Nhà Trắng - bà Karoline Leavitt - đã có những trải nghiệm ẩm thực bên lề hội nghị, bà dành nhiều lời khen cho các món Hàn và đặc biệt thích tteokbokki.

Tôi nghĩ thời kỳ “K-food” chinh phục thế giới đang đến gần. Hội nghị Cấp cao APEC đã tạo thêm sức mạnh cho làn sóng ẩm thực Hàn Quốc”.

Điều ông Lee nói phản ánh phần nào chiến lược quảng bá ẩm thực của nước chủ nhà tại Hội nghị Cấp cao APEC. Khi có mặt tại Gyeongju, các vị khách đến dự hội nghị đã được thưởng thức những món ăn nổi tiếng của Hàn Quốc cùng các đặc sản địa phương, từ thức ăn nhanh như gà rán và các món mì, đến những món ăn nhẹ truyền thống như bánh đậu đỏ, bánh mạch nha...

Một số gian hàng quảng bá ẩm thực Hàn Quốc bên lề Hội nghị Cấp cao APEC. Ảnh: Korea Times.

Không gian quảng bá ẩm thực Hàn Quốc đã được dựng lên để giới thiệu ẩm thực Hàn Quốc tới các vị khách. Các vị khách cũng rất nhiệt tình xếp hàng để nếm thử những hương vị đặc trưng của xứ kim chi.

Khu vực quảng bá “K-food” với các gian hàng ẩm thực đa dạng chính là điểm nhấn văn hóa tại Hội nghị Cấp cao APEC. Sự kiện lần này là sự kiện quốc tế lớn hàng đầu từng được tổ chức tại thành phố Gyeongju, chính quyền địa phương coi sự kiện này là cơ hội vàng để quảng bá ẩm thực và nông sản địa phương.

Chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang đã dựng riêng một gian trưng bày tại Hội chợ Doanh nghiệp APEC để giới thiệu ẩm thực và đặc sản địa phương. Điều này thể hiện nỗ lực quảng bá đặc sản của vùng đến bạn bè thế giới.

Với nghệ thuật tạo hiệu ứng và cách khéo viết nên câu chuyện cho những món quà như thế này, việc Hàn Quốc sớm tạo được làn sóng “K-food” chinh phục thế giới sau làn sóng K-pop, K-drama cũng là điều dễ hiểu.