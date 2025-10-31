Ông Trump và 'ngoại giao quà tặng' chưa từng có tiền lệ

Từ Á sang Âu, các lãnh đạo tìm mọi cách gây ấn tượng với Donald Trump bằng quà tặng xa hoa, kỳ lạ hoặc thấm đẫm tính biểu tượng, thể hiện cả sự kính trọng lẫn phép thử quyền lực mềm.





"Tặng gì cho một người đàn ông đã có mọi thứ?", đặc biệt khi đó còn là nhà lãnh đạo cường quốc số 1 thế giới như Mỹ? Đó là câu hỏi hóc búa từng khiến không ít nhà lãnh đạo thế giới phải đắn đo mỗi khi chuẩn bị bước vào Phòng Bầu dục gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong giới ngoại giao Washington, nghệ thuật chọn quà tặng luôn là một phép thử tinh tế, nhưng chưa bao giờ trở nên khó đoán như khi vị tổng thống say mê vàng và thích được tán dương như ông Trump nắm quyền.

Theo CNN, những món quà mà ông Trump nhận được trong năm nay vừa lạ lùng, vừa mang tính cá nhân, đôi khi cảm động, đôi khi hơi… rùng rợn. Từ châu Á đến châu Âu, các lãnh đạo mới lên đều cẩn trọng chọn từng món đồ với hy vọng ghi điểm trước người đồng minh quyền lực nhưng đầy thất thường của họ.

Mỗi món quà là một phép tính chính trị: vừa thể hiện sự tôn trọng, vừa tạo bất ngờ, nhưng quan trọng hơn, là chứng minh rằng họ hiểu người đàn ông bên kia bàn đàm phán. Sự “hiểu” ấy, trong thế giới của ông Trump, đôi khi có thể chuyển hóa thành thiện chí, thành thỏa thuận thương mại, hay đơn giản chỉ là một tấm ảnh bắt tay được lan truyền rộng rãi.

Theo quy định đạo đức của Mỹ, những món quà này thuộc tài sản công, thường được chuyển giao cho Cơ quan Quản lý Dịch vụ Công (GSA). Tổng thống có thể mua lại nếu muốn giữ, dựa trên giá trị thị trường.

Dù kết cục ra sao, những món quà trong nhiệm kỳ thứ hai của ông đã nói lên tất cả về cách thế giới nhìn ông Trump, và cách họ cố gắng chạm đến cái tôi của ông.

Dưới đây là những món quà nổi bật của ông Trump trong năm nay:





4/2 - Máy nhắn tin vàng từ Thủ tướng Israel

Trong chuyến thăm Nhà Trắng đầu năm, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tặng ông Trump một chiếc máy nhắn tin mạ vàng - cùng loại thiết bị Israel từng cài thuốc nổ để tiêu diệt các tay súng Hezbollah ở Lebanon năm ngoái. Một nguồn tin cho biết ông Trump “hơi ái ngại” về món quà này.

7/2 - Mũ samurai mạ vàng từ Thủ tướng Ishiba

Chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra một “mẫu số chung” trong quà tặng từ các nhà lãnh đạo nước ngoài: vàng. Khi ấy, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã tặng ông Trump một chiếc mũ samurai mạ vàng, được chế tác tại chính quê hương của ông Ishiba.

28/2 - Đai vô địch quyền anh từ Tổng thống Ukraine

Tổng thống Volodymyr Zelensky mang đến đai vô địch quyền anh thế giới WBC mà võ sĩ Oleksandr Usyk giành được. Món quà đặt trên bàn suốt buổi gặp, trong khi cuộc trò chuyện giữa hai bên biến thành tranh cãi gay gắt.

12/3 - Bát pha lê cỏ ba lá từ Thủ tướng Ireland

Theo truyền thống mỗi dịp Lễ Thánh Patrick, Thủ tướng Micheál Martin tặng ông Trump bát pha lê Waterford chứa cỏ ba lá - biểu tượng may mắn của Ireland.

Tháng 3 - Bức chân dung từ Tổng thống Nga Putin

Tổng thống Vladimir Putin gửi tặng bức tranh khắc họa ông Trump với gương mặt dính máu, khoảnh khắc sau vụ ám sát hụt tại Pennsylvania năm 2024. “Ông ấy rõ ràng xúc động”, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết.

6/5 - Bộ gậy golf từ Thủ tướng Canada

Thủ tướng Mark Carney tặng ông Trump mũ và dụng cụ golf từ sân Kananaskis Country, nơi sau đó tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh G7. Phái đoàn Canada còn gửi thêm bức ảnh trận golf giữa binh sĩ hai nước trong Thế chiến II.

Tháng 5 - Chuyên cơ Boeing từ Qatar

Qatar tặng Mỹ chiếc Boeing 747 trị giá 400 triệu USD để sử dụng làm Air Force One mới - món quà gây tranh cãi nhất trong năm. Ông Trump cho biết chiếc máy bay sẽ được chuyển giao cho Quỹ Thư viện Tổng thống Trump.

21/5 - Sách golf từ Nam Phi

Tổng thống Cyril Ramaphosa tặng cuốn sách về các sân golf Nam Phi và dẫn theo hai tay golf nổi tiếng Retief Goosen và Ernie Els. Tuy nhiên, cuộc gặp nhanh chóng căng thẳng khi ông Trump phát video cáo buộc “người da trắng bị diệt chủng”.

5/6 - Kỷ vật về ông nội từ Đức

Thủ tướng Đức Friedrich Merz tặng bản sao giấy khai sinh của ông nội Donald Trump - người sinh tại Đức - và mời Tổng thống Mỹ thăm quê hương tổ tiên.

28/7 - Kỷ vật về mẹ từ Scotland

Khi tới Scotland, ông Trump nhận được hồ sơ điều tra dân số năm 1921 ghi thông tin về mẹ ông - bà Mary Anne, cùng giấy đăng ký kết hôn năm 1853 của ông bà cố từ Thủ hiến John Swinney.

18/8 - Tổng thống Zelensky trở lại với gậy golf

Trong chuyến thăm thứ hai, ông Zelensky tặng gậy golf từng thuộc về một binh sĩ Ukraine trong cuộc chiến chống Nga. Ông Trump quay video cùng món quà.

22/8 - Thêm chân dung từ Tổng thống Putin

Sau hội nghị tại Alaska, ông Trump khoe với phóng viên bức ảnh chân dung ông và ông Putin.

“Tôi nghĩ ông ấy trông rất ổn trong ảnh, còn tôi thì tạm được”, ông Trump nói, và hứa sẽ ký tặng rồi gửi lại.

17/9 - Quà ý nghĩa từ Vua Charles III

Trong chuyến thăm cấp nhà nước, Quốc vương Anh tặng ông Trump cuốn sách bìa da kỷ niệm 250 năm Tuyên ngôn Độc lập và lá cờ Liên hiệp từng tung bay trên Cung điện Buckingham trong lễ nhậm chức nhiệm kỳ hai của ông.

14/10 - Thư đề cử Nobel từ Tổng thống Argentina

Tổng thống Javier Milei tặng ông Trump bức thư đề cử giải Nobel Hòa bình đóng khung vàng. Đáp lại, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ hỗ trợ Argentina gói cứu trợ kinh tế 20 tỉ USD .

28/10 - Gậy golf kỷ niệm từ Thủ tướng Nhật Bản

Thủ tướng Sanae Takaichi tặng ông Trump cây gậy putter từng được cố Thủ tướng Shinzo Abe - người bạn thân thiết của ông Trump - sử dụng. Bộ quà gồm gậy golf, túi và bóng vàng có chữ ký của tay golf Hideki Matsuyama, đặt trong hộp kính sang trọng.

29/10 - Vương miện vàng từ Tổng thống Hàn Quốc

Tại Seoul, Tổng thống Lee Jae Myung tặng ông Trump bản sao vương miện vàng cổ của Hàn Quốc. “Tôi muốn đội nó ngay bây giờ,” ông Trump đùa, giữa lúc nhiều đối thủ ví ông như “một vị vua” trên chính trường Mỹ.