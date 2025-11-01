Tổng thống Trump đáp lễ thế nào với Tổng thống Hàn?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đặc biệt thích thú chiếc vương miện vàng được Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trao tặng. Để đáp lễ, ông cũng có món quà mang ý nghĩa biểu tượng văn hóa dành tặng Tổng thống Lee Jae Myung.

Món quà đáp lễ Tổng thống Trump dành tặng Tổng thống Lee. Ảnh: Korea Times.

Theo thông tin từ Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, sau khi nhận quà là chiếc vương miện vàng, Tổng thống Trump đã “đáp lễ” bằng cách tặng Tổng thống Hàn Quốc một gậy bóng chày - món quà mang tính biểu tượng về sự giao lưu văn hóa giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Bộ quà tặng của ông Trump gồm một cây gậy bóng chày có chữ ký của Dylan Crews - cầu thủ đội Washington Nationals và một quả bóng chày in hình con dấu của Tổng thống Mỹ. Washington Nationals là đội bóng chày ở Washington D.C., nơi có Nhà Trắng.

Giới chức Mỹ cho biết món quà này được lựa chọn để tôn vinh mối liên hệ giữa hai nước. Môn bóng chày vốn được các nhà truyền giáo người Mỹ giới thiệu đến người Hàn Quốc.

Bóng chày được người dân hai nước cùng yêu thích và là một biểu tượng của tình hữu nghị cũng như những giá trị chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Trong cuộc gặp Tổng thống Trump ngày 29/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã tặng ông Trump huân chương Mugunghwa cao quý cùng bản sao vương miện Cheonmachong. Hai món quà đặc biệt này Hàn Quốc tặng Tổng thống Mỹ được xem là biểu tượng thể hiện sự trân trọng của Hàn Quốc đối với ông nói riêng và quan hệ đồng minh Hàn - Mỹ nói chung.

Tiết lộ về chiếc vương miện vàng mô phỏng lại báu vật hơn 1.000 năm tuổi của Hàn Quốc, tờ Korea Times cho biết nghệ nhân Kim Jin-bae ở thành phố Gyeongju chính là người thực hiện. Ông Kim vốn có 40 năm kinh nghiệm chế tác những món đồ mô phỏng các món cổ vật của Hàn Quốc, đặc biệt là các loại trang sức và vương miện có từ thời vương triều Silla.

“Khoảng một tháng trước, tôi nhận được liên hệ từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. Cơ quan này cho tôi biết họ đang cần chuẩn bị một món quà đặc biệt. Chỉ đến khi sự kiện sắp diễn ra, tôi mới biết chiếc vương miện mà mình chế tác là món quà dành tặng Tổng thống Trump, bởi lúc đó, họ yêu cầu tôi khắc thêm bảng có đề tên người nhận”, ông Kim cho hay.

Tấm bảng tên đề dòng chữ “Tổng thống Lee Jae Myung tặng Tổng thống Donald Trump”, cùng quốc kỳ hai nước và ngày trao tặng.

Chiếc vương miện vàng nguyên bản vốn được tìm thấy trong một ngôi mộ cổ và được Hàn Quốc đưa vào diện bảo vật quốc gia, hiện trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Gyeongju. Chiếc vương miện là báu vật nổi tiếng nhất hàng đầu của vương triều Silla (57 TCN - 935) còn lưu truyền đến ngày nay.