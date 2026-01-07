Hàn Quốc nhờ Trung Quốc làm trung gian hòa giải với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết ông đã đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đóng vai trò trung gian nhằm hỗ trợ nỗ lực của Seoul trong việc đối thoại với Triều Tiên.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong lễ đón chính thức tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 5/1. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, phát biểu với truyền thông Hàn Quốc ngày 7/1, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết quan hệ giữa Seoul và Bắc Kinh đã đạt được “nhiều tiến triển” trong việc khôi phục lòng tin. Vì vậy, ông đã trực tiếp đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hỗ trợ làm trung gian thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Lee đưa ra phát biểu khi đang ở Thượng Hải (Trung Quốc) trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình trong tuần này là lần thứ hai Tổng thống Lee và Chủ tịch Tập hội đàm trong chưa đầy ba tháng.

Tổng thống Hàn Quốc cho biết ông đã chia sẻ với Chủ tịch Trung Quốc về những nỗ lực của Seoul trong việc nối lại đối thoại và cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng, dù đến nay vẫn chưa đạt kết quả.

Theo Tổng thống Lee, Chủ tịch Tập ghi nhận các nỗ lực và nhấn mạnh rằng cần có sự kiên nhẫn khi xử lý vấn đề này.

“Chủ tịch Tập Cận Bình ghi nhận những nỗ lực của Hàn Quốc và cho rằng cần có sự kiên nhẫn”, Tổng thống Lee cho hay.

Tổng thống Lee cũng cho biết thêm rằng ông đang tìm cách mở ra “một giai đoạn mới” trong quan hệ với Trung Quốc, sau nhiều năm căng thẳng.

Quan hệ song phương giữa Hàn Quốc và Trung Quốc từng rơi vào trạng thái lạnh nhạt, đặc biệt sau khi các sản phẩm văn hóa đại chúng của Hàn Quốc bị hạn chế tại thị trường Trung Quốc. Điều này xảy ra do tranh cãi xung quanh hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ được triển khai tại Hàn Quốc hồi năm 2017.

Dẫn lại trao đổi với nhà lãnh đạo Trung Quốc, Tổng thống Lee cho biết Chủ tịch Tập nhận định rằng “nói thì dễ, nhưng hành động thì không hề đơn giản”, đồng thời nhấn mạnh việc xây dựng lòng tin và sự tôn trọng lẫn nhau giữa các quốc gia luôn đòi hỏi nhiều nỗ lực.

Đáp lại, Tổng thống Hàn Quốc chia sẻ với Chủ tịch Trung Quốc rằng quan hệ ngoại giao vốn dĩ phức tạp, cần sự cân bằng về lợi ích quốc gia cốt lõi của mỗi bên. Ông cũng bày tỏ hy vọng căng thẳng gần đây giữa Tokyo và Bắc Kinh có thể được giải quyết. Ông Lee khẳng định Hàn Quốc coi trọng quan hệ với cả Trung Quốc và Nhật Bản.