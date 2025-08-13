Căn cứ tuyết trắng nơi ông Trump và ông Putin gặp mặt

Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở thành phố Anchorage, Alaska, sẽ là nơi ông Trump và ông Putin gặp gỡ giữa bối cảnh căng thẳng Nga - Ukraine.

Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson tại Alaska là nơi có máy bay chiến đấu F-22 Raptor. Tất cả hình ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson (JBER), thành phố Anchorage, bang Alaska vào ngày 15/8, theo một quan chức Nhà Trắng tiết lộ.

Lựa chọn có dụng ý

Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson nằm ở vị trí có ý nghĩa đặc biệt đối với cả Mỹ và Nga. Anchorage từng nhiều lần đón tiếp các tổng thống Mỹ nhưng suốt thời gian cầm quyền tại Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin chưa từng một lần đặt chân tới đây.

Căn cứ này được hình thành từ sự sáp nhập giữa căn cứ không quân Elmendorf và căn cứ lục quân Fort Richardson, là căn cứ lớn nhất Alaska, nơi sinh sống của hơn 32.000 người - tương đương khoảng 10% dân số Anchorage, theo Sky News.

Khu vực này cũng mang dấu ấn lịch sử với Nga: 158 năm trước, Mỹ mua lại Alaska từ Đế quốc Nga. Thực tế, đảo Little Diomede của Alaska chỉ cách đảo Big Diomede của Nga chưa đầy 5 km qua eo biển Bering, cho thấy sự gần gũi về địa lý giữa hai nước.

Theo Thư viện Quốc hội Mỹ, trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, căn cứ Elmendorf-Richardson được coi là “đặc biệt quan trọng” trong việc bảo vệ Mỹ trước Liên Xô. Dù vậy, ông Putin sẽ là tổng thống Nga đầu tiên thăm Anchorage.

Giới phân tích nhận định rằng Anchorage là thành phố duy nhất ở Alaska có lựa chọn khả thi cho hội nghị thượng đỉnh giữa hai vị lãnh đạo quyền lực.

"Chỉ có căn cứ nằm ở ngoại ô phía bắc của thành phố mới đáp ứng được các yêu cầu cho cuộc gặp lịch sử, mặc dù Nhà Trắng hy vọng sẽ tránh được viễn cảnh đưa nhà lãnh đạo Nga và đoàn tùy tùng của ông đến một căn cứ quân sự của Mỹ", một nguồn tin tiết lộ với CNN.

Lính nhảy dù Mỹ trong một buổi huấn luyện tại căn cứ. Ảnh: Sky News.

Tuy nhiên, một số ý kiến vẫn chỉ trích quyết định của Tổng thống Mỹ khi chọn Alaska làm nơi thảo luận xung đột Nga - Ukraine.

“Có thể hình dung ông Putin sẽ lập luận trong cuộc gặp với ông Trump rằng: ‘Chúng tôi từng nhường Alaska cho các ông. Tại sao Ukraine không thể làm điều tương tự’”, Nigel Gould-Davies, cựu Đại sứ Anh tại Belarus, nhận định.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong cuộc họp báo ngày 12/8 (giờ địa phương) rằng cuộc gặp sẽ diễn ra theo hình thức “một đối một”, đồng thời mô tả đây là “buổi lắng nghe” của ông Trump để hiểu rõ hơn ý định của ông Putin.

“Cuộc gặp này được tổ chức theo đề nghị của Tổng thống Putin. Mục tiêu của Tổng thống Trump là ra về với một nhận thức rõ hơn về cách chúng ta có thể chấm dứt cuộc chiến này”, thư ký báo chí Nhà Trắng nói.

Trước đó, trong cuộc trao đổi với báo chí hôm thứ 11/8, ông Trump cũng đề cập tới chuyến đi tới Alaska (mà ông gọi nhầm là “đến Nga”) và cho biết rằng chỉ cần vài phút ông sẽ biết liệu ông Putin có nghiêm túc về việc đạt thỏa thuận hay không.

“Bởi đó là điều tôi làm, tôi tạo ra các thỏa thuận”, ông khẳng định.

Dẫu vậy, ông Trump chưa tiết lộ cụ thể kỳ vọng của mình từ cuộc gặp.

“Tôi có thể rời đi và chỉ nói ‘Chúc may mắn’, và thế là xong”, ông nói, nhưng cũng để ngỏ khả năng bàn thêm các chủ đề khác với ông Putin, bao gồm cơ hội thương mại.

Căn cứ có năng lực không quân "không có đối thủ"

Dù đây là chuyến thăm Alaska đầu tiên của ông Trump kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, ông từng nhiều lần tới Elmendorf-Richardson trong nhiệm kỳ đầu. Các cựu tổng thống Joe Biden và Barack Obama cũng từng ghé thăm.

Năm 2015, ông Obama trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân lên vùng đất phía bắc Vòng Bắc Cực.

Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson hiện là nơi đặt Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Alaska, Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ khu vực Alaska, Bộ Chỉ huy Liên quân – Alaska, Không đoàn số 11, cùng nhiều đơn vị chủ lực khác.

Căn cứ này cũng đang triển khai nhiều loại khí tài tối tân, trong đó có tiêm kích tàng hình F-22 Raptor - loại máy bay mà Không quân Mỹ khẳng định “không đối thủ nào, hiện tại hay tương lai, có thể sánh kịp”.

Lính nhảy dù trên bầu trời của cơ sở Elmendorf-Richardson. Ảnh: Sky News.

Ngoài ra, Lực lượng không quân chủ yếu trang bị F-22 Raptor, F-15C/E, E-3 Sentry, C-17, C-12, cung cấp khả năng áp đảo trên không, trinh sát và hậu cần chiến lược.

Bên cạnh đó, Phi đội vũ khí số 3 tại đây cũng liên tục tham gia các bài huấn luyện xây dựng và nạp đạn cho tiêm kích, giữ vững khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Bộ Quốc phòng Mỹ mô tả khu vực này có “những ngọn núi phủ tuyết hùng vĩ, hồ, sông, sông băng và hệ động vật phong phú”.

Khách lái xe tới căn cứ được khuyến cáo mang theo bộ cứu hộ khẩn cấp, thực phẩm, chăn và nhiên liệu dự phòng vì địa điểm này rất hẻo lánh.