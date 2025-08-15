Tổng thống Putin lên đường đến Alaska

Trong hành trình đến Alaska tham dự hội nghị thưởng đỉnh với ông Trump, ông Putin đã tới thăm một doanh nghiệp chuyên tinh chế dầu cá và đặt hoa tưởng niệm các phi công anh hùng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass.

Hãng thông tấn TASS đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang trên đường tới Alaska, tiểu bang cực Bắc của Mỹ, để hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đây là lần gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1/2025, đồng thời đánh dấu chuyến thăm Alaska đầu tiên trong lịch sử của một nguyên thủ Nga, kể cả thời Đế quốc Nga và Liên Xô.

Theo trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov, về lý thuyết, Nga và Mỹ là láng giềng gần nhau, chỉ cách nhau eo biển Bering. Tuy nhiên, hành trình của chuyên cơ số một vẫn kéo dài khoảng 7.000 km, vượt qua 11 múi giờ và đường đổi ngày quốc tế.

Trên đường tới Alaska để tham dự hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dừng chân tại thành phố Magadan.

Tại đây, ông tham quan Nhà máy Omega-Sea - cơ sở chế biến và tinh luyện dầu cá độc đáo, khu liên hợp thể thao Tổng thống, trung tâm văn hóa - xã hội Công viên Mayak, đặt hoa tại đài tưởng niệm các phi công anh hùng, và làm việc với Thống đốc vùng Sergey Nosov.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Đại sứ Nga tại Mỹ Alexander Darchiyev đã có mặt tại Anchorage, Alaska, để chuẩn bị tham dự thượng đỉnh.

Cuộc gặp được truyền thông quốc tế gọi là “lịch sử” này được sắp xếp với tốc độ hiếm có - chỉ chưa đầy một tuần kể từ khi công bố thời gian và địa điểm. Trong thời gian ngắn, hai bên đã hoàn tất thủ tục thị thực, thống nhất địa điểm hội đàm, giải quyết các yêu cầu hậu cần và tổ chức, đồng thời thắt chặt phương án bảo đảm an ninh.

Theo lịch trình, ông Putin và ông Trump sẽ gặp nhau vào 11h30 sáng ngày 15/8 giờ địa phương (2h30 sáng 16/8 giờ Việt Nam). Mỗi phái đoàn chỉ gồm năm quan chức cấp cao, nhằm đảm bảo các cuộc thảo luận “trọng yếu và nhạy cảm” được tiến hành hiệu quả.

Ông Ushakov cho biết hội nghị không giới hạn thời gian, thời điểm kết thúc sẽ phụ thuộc vào tiến trình đàm phán. Sau cuộc gặp, hai nguyên thủ sẽ tổ chức họp báo chung để công bố kết quả.

Về không khí trước giờ hội đàm, ông khẳng định phái đoàn Nga giữ tinh thần làm việc chuyên nghiệp và tập trung vào tính chất công vụ. Chủ đề trọng tâm sẽ là giải quyết xung đột Ukraine, song hai bên cũng dự kiến trao đổi về an ninh, các vấn đề quốc tế và khu vực cấp bách, cùng tiềm năng hợp tác kinh tế - thương mại còn chưa khai thác hết.

Vào ngày 14/8, Tổng thống Putin đã chủ trì cuộc họp tại Điện Kremlin về công tác chuẩn bị cho thượng đỉnh Nga - Mỹ, với sự tham dự của các thành viên Chính phủ, Văn phòng Tổng thống, Thống đốc Ngân hàng Trung ương, Thị trưởng Moscow, cùng lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật và tình báo.

Phát biểu khai mạc, ông Putin cho biết sẽ thông tin tới các đại biểu về tiến triển đàm phán giải quyết xung đột Ukraine, kết quả tiếp xúc với phái đoàn Ukraine, cũng như quan hệ với chính quyền Trump - bên đang “thể hiện nỗ lực mạnh mẽ và thiện chí” nhằm tháo gỡ căng thẳng.

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh mục tiêu đạt được các thỏa thuận bảo đảm hòa bình lâu dài giữa Nga và Ukraine, đồng thời góp phần củng cố ổn định ở châu Âu và toàn cầu.

Ông cũng bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ mở đường cho các bước tiếp theo trong kiểm soát vũ khí tấn công chiến lược.