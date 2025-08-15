Ông Trump muốn thêm châu Âu vào cuộc gặp Putin - Zelensky

Ông Trump cho biết có thể mời lãnh đạo châu Âu dự họp với ông Putin và ông Zelensky nếu cuộc họp đầu suôn sẻ, đặt mục tiêu đạt ngừng bắn và khởi động đàm phán chấm dứt xung đột.

Trước thềm gặp Putin tại Alaska, ông Trump để ngỏ khả năng mời lãnh đạo châu Âu dự cuộc gặp với ông Putin và ông Zelensky. Ảnh: Reuters.

“Cuộc gặp quan trọng hơn sẽ là cuộc gặp thứ hai”, ông Trump nói tại Phòng Bầu Dục ngày 14/8 trước khi lên đường sang Alaska. “Khi đó, sẽ có tôi, Tổng thống Putin, Tổng thống Zelensky, có thể sẽ có các nhà lãnh đạo châu Âu tham gia, hoặc cũng có thể không”.

Ông Trump bày tỏ tin tưởng cả ông Putin lẫn ông Zelensky đều đã sẵn sàng cho hòa bình sau hơn hai năm chiến sự, song thừa nhận tiến trình chấm dứt xung đột tại Ukraine “khó khăn hơn nhiều” so với dự đoán ban đầu.

“Chúng ta sẽ xem họ có thể hòa hợp hay không. Tôi từng nghĩ đây là vấn đề dễ giải quyết nhất, nhưng hóa ra lại là khó nhất”, ông nói.

Tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng tổ chức họp báo riêng nếu cuộc gặp với ông Putin tại Alaska “không kết thúc tốt đẹp”.

“Tôi sẽ có họp báo. Tôi chưa biết sẽ chung hay riêng. Chúng tôi chưa bàn về điều đó. Có thể sẽ là họp báo chung rồi riêng, hoặc nếu mọi việc tệ, tôi sẽ chỉ họp báo một mình rồi trở về Washington”, ông nói trên Fox Radio.

Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định kế hoạch ban đầu là họp báo chung, phù hợp với thông báo trước đó của Điện Kremlin.

Dù vậy, ông Trump nhấn mạnh sẽ phát biểu trước báo giới “bằng mọi giá” để thông tin về kết quả hội nghị. Nếu cuộc gặp diễn biến tiêu cực, ông sẽ nói thẳng “cuộc xung đột vẫn sẽ tiếp diễn”.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, mục tiêu của Tổng thống Trump tại hội nghị là đạt được “một sự ngừng bắn” giữa Nga và Ukraine để tạo không gian cho đàm phán hòa bình.

“Càng để xung đột kéo dài, việc chấm dứt càng khó khăn hơn”, ông Rubio nói, đồng thời nhấn mạnh ngừng bắn là yếu tố then chốt để thúc đẩy tiến trình đàm phán.

Theo ông, một thỏa thuận hòa bình sẽ đòi hỏi các cuộc trao đổi về bảo đảm an ninh, tranh chấp lãnh thổ và các vấn đề cốt lõi mà hai bên đang đối đầu. “Cả Ukraine và Nga đều phải đồng ý thì mới có thể đạt hòa bình”, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Ông Rubio cũng tiết lộ, cả ông và Tổng thống Trump tin rằng chỉ mất vài phút đầu tiên của cuộc gặp để đánh giá liệu có thể đạt tiến triển hay không. Công tác chuẩn bị cho hội nghị được tiến hành “rất nhanh” vì quyết định tổ chức được đưa ra gấp rút.