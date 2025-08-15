Tổng thống Putin ca ngợi nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Trump

Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ và chân thành của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tờ The Telegraph ngày 14/8, phát biểu với các quan chức cấp cao Nga trước thềm hội nghị thượng đỉnh quan trọng với Tổng thống Mỹ tại bang Alaska vào ngày 15/8, nhà lãnh đạo Nga nói: “Theo quan điểm của tôi, chính quyền Mỹ... đang thực hiện những nỗ lực khá mạnh mẽ và chân thành để chấm dứt giao tranh”.

Hai nhà lãnh đạo dự kiến bắt đầu hội đàm tại Alaska lúc 11 giờ 30 phút theo giờ địa phương.

Theo trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov, cuộc gặp sẽ diễn ra theo hình thức cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Trump, chỉ có các phiên dịch tham dự, sau đó là đàm phán giữa các phái đoàn trong bữa sáng làm việc.

Tiếp đó, ông Putin và ông Trump sẽ tổ chức họp báo để tổng kết kết quả đàm phán. Đây sẽ là cuộc họp báo chung đầu tiên giữa lãnh đạo Mỹ và Nga kể từ năm 2018, khi ông Putin gặp ông Trump ở Helsinki.

Ông Ushakov đặc biệt nhấn mạnh về thành phần đoàn đại biểu Nga tham gia hội nghị, bao gồm Ngoại trưởng Sergey Lavrov, bản thân ông Ushakov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, Đặc phái viên Tổng thống về Hợp tác Kinh tế và Đầu tư với các quốc gia nước ngoài – ông Kirill Dmitriev, người được xem là nhân vật then chốt trong tiến trình giải quyết vấn đề Ukraine.

“Bên cạnh hai nguyên thủ, mỗi đoàn sẽ có năm thành viên tham gia đàm phán”, ông nói đồng thời cho biết sẽ có các nhóm chuyên gia hỗ trợ làm việc sát bên.

Về nội dung hội nghị, ông Ushakov khẳng định rằng xung đột tại Ukraine sẽ là trọng tâm thảo luận. Tuy nhiên, hai bên cũng sẽ trao đổi về những mục tiêu rộng lớn hơn nhằm bảo đảm hòa bình và an ninh quốc tế, cũng như những vấn đề khu vực và toàn cầu nổi bật, mang tính cấp bách hiện nay.

“Hai bên cũng sẽ chia sẻ quan điểm về phát triển hợp tác song phương trong tương lai, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và kinh tế”, ông Ushakov nhấn mạnh, đồng thời cho rằng quan hệ Nga – Mỹ còn nhiều tiềm năng to lớn nhưng chưa được khai thác hết.

Theo trợ lý Điện Kremlin, thời lượng hội nghị sẽ tùy thuộc vào tiến trình thảo luận và phái đoàn Nga sẽ trở về ngay sau khi kết thúc các cuộc đàm phán.

Về phần mình, Tổng thống Trump cũng tìm cách trấn an Ukraine và các đồng minh châu Âu rằng vấn đề nhượng lãnh thổ Ukraine sẽ không được đưa ra bàn thảo.

Lời trấn an được đưa ra trong bối cảnh Ukraine và các nước châu Âu lo ngại về vấn đề nhượng lãnh thổ.

Trước cuộc gặp của lãnh đạo Nga và Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công du châu Âu. Tại Đức, Tổng thống Ukraine đã gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Tại đây, hai nhà lãnh đạo cùng tham gia một hội nghị trực tuyến với Tổng thống Trump, các lãnh đạo châu Âu và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết trong cuộc họp này, ông Trump tái khẳng định mọi vấn đề liên quan tới lãnh thổ Ukraine chỉ có thể được bàn luận với sự tham gia của Kyiv.

Trong cuộc trao đổi, các lãnh đạo châu Âu tỏ ra thống nhất trong việc ủng hộ “lằn ranh đỏ” do ông Zelensky đặt ra – đặc biệt là phản đối mọi hình thức đổi lãnh thổ lấy hòa bình.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh lệnh ngừng bắn là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ cuộc đàm phán nào tiếp theo.

“Châu Âu, Mỹ và NATO hôm nay đã củng cố nền tảng chung cho Ukraine. Chúng tôi sẽ duy trì phối hợp chặt chẽ. Không ai mong muốn hòa bình hơn chúng tôi – một nền hòa bình công bằng và bền vững”, bà viết trên mạng xã hội X.

Thủ tướng Đức cũng cho biết đã nhận được cam kết từ phía ông Trump rằng yêu cầu ngừng bắn sẽ là một trong những ưu tiên tại hội nghị sắp tới.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trấn an các đồng minh rằng Mỹ không có ý định đàm phán bất kỳ thỏa thuận nào dẫn đến việc Ukraine nhượng lãnh thổ.