Mật vụ Mỹ đổ về Alaska

Hàng trăm đặc vụ Mỹ đã được điều động tới Anchorage (Alaska) để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin diễn ra ngày 15/8 với các biện pháp an ninh nghiêm ngặt.

Trung tâm thành phố Anchorage, Alaska. Ảnh: Alamy

Theo trang Bloomberg, cuộc gọi tới Beau Disbrow khác hẳn mọi cuộc gọi mà nhà môi giới bất động sản ở Anchorage này từng nhận. Các căn hộ cho thuê ngắn hạn của ông thường đón khách du lịch đi ngắm sông băng hoặc khách công tác đi ngang qua. Lần này, yêu cầu đến từ Mật vụ Mỹ. Ông nói: “Phần lớn nhà cho thuê ngắn hạn của tôi đã kín chỗ, nhưng tôi cũng sắp xếp được một số người vào chung một căn nhà”.

Đó chưa phải là yêu cầu cuối cùng liên quan đến hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến diễn ra vào ngày 15/8 (giờ địa phương). Ngay sau cuộc gọi của Mật vụ, Lãnh sự quán Nga tại New York cũng gọi cho ông Disbrow với cùng đề nghị. Do đã hết chỗ, ông đã giới thiệu họ tới một người bạn có nhà đầy đủ tiện nghi chưa có người thuê.

Khi ông Trump công bố cuộc gặp tại Alaska một tuần trước, nhân viên duy nhất của Mật vụ tại đây đã bắt đầu chuẩn bị đón hàng trăm nhân lực tăng cường trong những ngày tới. Nhiệm vụ của cơ quan này lần này phức tạp khác thường: bảo vệ cả tổng thống Mỹ và Nga tại cùng một địa điểm, mỗi người đều có lực lượng an ninh vũ trang hạng nặng bao quanh.

Bốn người am hiểu kế hoạch cho biết chiến dịch này trở thành một cuộc chạy đua thực sự, dồn toàn bộ vào chỉ một tuần. Do cuộc gặp diễn ra trên lãnh thổ Mỹ, Mật vụ có thể di chuyển vũ khí, thiết bị liên lạc và y tế mà không bị hạn chế bởi quy định nước ngoài. Tuy nhiên, yếu tố địa lý cũng tạo ra những trở ngại riêng.

Thành phố Anchorage có số phòng khách sạn hạn chế và thị trường cho thuê xe nhỏ, nên xe cùng các phương tiện khác đang được vận chuyển bằng đường hàng không hoặc lái từ những khu vực khác của bang tới. Các xe SUV phục vụ đoàn xe hộ tống được đưa từ 48 bang tới bằng máy bay vận tải.

Hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson, cơ sở quân sự lớn nhất Alaska. Đây là trạm nghe lén thời Chiến tranh Lạnh, cách Nga chưa tới 1.600 km, có vùng trời được kiểm soát, cổng được gia cố và khả năng huy động đơn vị quân sự ngay lập tức. Là căn cứ đang hoạt động nên không mở cửa cho công chúng.

Thống đốc Alaska Mike Dunleavy nói trên Bloomberg Television ngày 14/8: “Chúng ta đang vào mùa du lịch cao điểm, nên phòng khách sạn khan hiếm, xe cũng khan hiếm. Tổ chức sự kiện trong căn cứ sẽ giải quyết được nhiều vấn đề”.

Ông Dunleavy cho biết dù Anchorage từng đón Giáo hoàng và cựu Tổng thống Ronald Reagan, nhưng hội nghị này là một trong những sự kiện lớn nhất từng diễn ra tại thành phố Anchorage.

Nghi thức ngoại giao của Bộ Ngoại giao Mỹ định hình phần lớn kế hoạch. Trong một cuộc gặp song phương, theo giới chức, nguyên tắc có đi có lại yêu cầu mọi nghi thức dành cho một nhà lãnh đạo phải được áp dụng tương tự cho nhà lãnh đạo kia. An ninh Nga sẽ kiểm soát di chuyển trực tiếp của ông Putin, trong khi Mật vụ Mỹ duy trì vòng bảo vệ bên ngoài.

Hai bên sẽ không mở cửa cho nhau hoặc đi chung phương tiện. Nếu có 10 nhân viên Mật vụ đứng ngoài phòng họp thì sẽ có 10 nhân viên an ninh Nga đứng ở phía bên kia. Mọi thứ được cân bằng từng người, từng khẩu súng.

Sự cân bằng này còn kéo dài từ đoàn xe đón tiếp tới vị trí của các phiên dịch trong phòng họp. Cả hai bên sẽ mang theo đội ngôn ngữ riêng. Ngay cả số lượng và kích cỡ các phòng chờ an toàn dành cho mỗi lãnh đạo cũng đang được đàm phán.

Theo các nguồn tin, Mật vụ Mỹ vẫn đang chờ Nga chính thức phê duyệt toàn bộ kế hoạch an ninh.

Mật vụ Mỹ ra tuyên bố: “Sự an toàn của Tổng thống là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Để duy trì an ninh hoạt động, Mật vụ không tiết lộ các phương thức và biện pháp cụ thể được sử dụng trong công tác bảo vệ”.

Việc triển khai ở Alaska diễn ra đồng thời với nhiệm vụ bảo vệ Phó Tổng thống JD Vance tại Anh, chuẩn bị cho Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York vào tháng tới và bảo vệ các cựu Tổng thống Barack Obama, Joe Biden, George W. Bush cùng cựu Phó Tổng thống Kamala Harris. Tuần này, 20 đặc vụ và sĩ quan cũng được điều động hỗ trợ ông Trump tiếp quản lực lượng cảnh sát thủ đô Washington DC.

Hiện hàng trăm đặc vụ đã đổ về Anchorage. Khách sạn trung tâm thành phố đã kín phòng, các bãi cho thuê xe trống trơn để phục vụ đoàn xe. Các đặc vụ mặc vest, đeo tai nghe đứng ở các giao lộ, trong khi những người khác mặc thường phục trà trộn vào quán cà phê và bãi đỗ xe. Cảnh sát bang Alaska và cảnh sát địa phương được bố trí vào tuyến đường của đoàn xe hộ tống, vốn đã được lên kế hoạch chi tiết tới từng làn rẽ.

Mọi di chuyển của xe hai nhà lãnh đạo đều được sắp xếp nhằm giữ họ tách biệt nhưng vẫn đảm bảo được bảo vệ tối đa.

Ông Trump mô tả cuộc gặp “thăm dò” này là nỗ lực hướng tới chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Ông Putin cũng tìm cách củng cố quan hệ với ông Trump trước thềm hội nghị, ca ngợi nỗ lực của nhà lãnh đạo Mỹ trong việc thúc đẩy chấm dứt chiến sự ở Ukraine và đưa ra triển vọng hợp tác kinh tế cũng như một hiệp ước kiểm soát vũ khí mới.