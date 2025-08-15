Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
TT Trump khởi hành đến Alaska: 'Tôi không đàm phán thay Ukraine'

  • Thứ sáu, 15/8/2025 19:45 (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên chuyên cơ Air Force One để tham dự hội nghị thượng đỉnh quan trọng với Tổng thống Nga Putin tại Alaska, bàn về tình hình tại Ukraine.

Tổng thống Trump lên chiếc Air Force One để tới Alaska lúc rạng sáng 15/8. Ảnh: Reuters

Sáng sớm 15/8 (tối 15/8 giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời Nhà Trắng, bắt đầu hành trình tới Anchorage, Alaska để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại căn cứ quân sự của Mỹ. Cuộc gặp được đánh giá mang tính bước ngoặt trong quan hệ hai nước.

Ông Trump được nhìn thấy vẫy tay chào khi bước lên chuyên cơ Air Force One tại căn cứ không quân Andrews.

Chuyến bay dự kiến hạ cánh vào khoảng giữa chiều cùng ngày (tức rạng sáng 16/8 theo giờ Hà Nội), trước khi hai nhà lãnh đạo bắt đầu hội nghị lúc khoảng 2h30 sáng (giờ Hà Nội).

Ông Trump cũng cho biết chưa sẵn sàng hứa hẹn các biện pháp bảo đảm an ninh cho Ukraine trong khuôn khổ một thỏa thuận chấm dứt xung đột, dù để ngỏ khả năng này.

Ông nhấn mạnh, châu Âu cần đóng vai trò dẫn dắt trong vấn đề này. “Có thể”, ông trả lời ngắn gọn với báo giới trên chuyên cơ Air Force One khi được hỏi liệu Washington có cân nhắc phương án bảo đảm an ninh cho Kyiv, theo CNN.

Trump Putin anh 1

Ông Trump bước lên chuyên cơ Air Force One tại căn cứ không quân Andrews. Ảnh: The Hill

Ông Trump cũng khẳng định bất kỳ cam kết nào nếu có cũng sẽ không đồng nghĩa với việc Ukraine gia nhập NATO.

“Không phải dưới hình thức NATO. Có những điều sẽ không bao giờ xảy ra”, ông nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết chuyến đi Alaska không nhằm “mặc cả” cho Ukraine, mà mục tiêu chính là thúc đẩy Tổng thống Nga Vladimir Putin ngồi vào bàn đàm phán. “Tôi không ở đây để đàm phán thay Ukraine”, ông nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi liệu việc thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột, trong đó có cuộc gặp với ông Putin tại Alaska, có phục vụ lợi ích cá nhân hay không, ông Trump bác bỏ: “Tôi không làm điều này vì bản thân. Tôi không cần điều đó. Tôi muốn tập trung cho nước Mỹ, nhưng tôi làm điều này để cứu nhiều mạng sống".

Ông cảnh báo, nếu ông Putin không đồng ý chấm dứt chiến sự, Nga sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm khắc. “Đúng vậy, sẽ rất nặng nề”, ông Trump nói về các biện pháp kinh tế tiềm tàng nhằm vào Moscow.

Trong khi đó, truyền thông Nga cho biết số lượng phóng viên từ nước này tới Mỹ lần này khá lớn, nhưng các điều kiện phục vụ chưa tương xứng, dẫn tới tình trạng thiếu ổ cắm điện và không gian sinh hoạt không đảm bảo.

Theo The Hill, dù những phản ánh này chưa được phía Mỹ bình luận chính thức, hình ảnh lan truyền nhanh chóng trên nền tảng X đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt trong bối cảnh hội nghị được xem là sự kiện ngoại giao đáng chú ý nhất giữa Nga và Mỹ trong năm nay.

