Điểm dừng chân của ông Putin trước khi đến Alaska

|
Tổng thống Putin đã hạ cánh xuống thành phố Magadan và tham dự một loạt cuộc họp với các quan chức địa phương, theo Guardian. Ảnh: Sputnik.
|
Trong ảnh, ông Putin nói chuyện với Thống đốc vùng Magadan Sergei Nosov khi ông đến thăm nhà máy của Omega-Sea Enterprise tại thành phố cảng Magadan. Truyền thông Nga đưa tin Tổng thống Putin đã thảo luận về quy hoạch đô thị của thành phố, đồng thời thị sát một nhà máy chế biến và tinh chế dầu cá. “Thành phố này rất quan trọng. Ông Putin đã đến đó nhiều lần, ngay cả khi ông ấy còn là thủ tướng”, TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters.
|
Những điểm dừng chân như vậy là điều thường thấy trước các chuyến đi quan trọng của nhà lãnh đạo. Ảnh: Reuters.
|
Trước đó, theo kế hoạch được công bố, trên đường tới dự hội nghị thượng đỉnh, ông Putin sẽ dừng chân tại Magadan, nơi ông thăm nhà máy Omega-Sea - doanh nghiệp chuyên chế biến và tinh chế dầu cá, khu liên hợp thể thao - giải trí Presidential lớn nhất khu vực, và trung tâm văn hóa xã hội Mayak Park. Ảnh: Reuters.
|
Tổng thống Nga cũng sẽ tới đặt hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng Alsib, theo TASS. Đài tưởng niệm được xây dựng để tưởng nhớ chiến công của các phi công thuộc Sư đoàn Không quân Hồng Kỳ số 1 và gợi nhớ lại giai đoạn anh hùng của Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Đây cũng là công trình ghi dấu lịch sử hợp tác giữa Liên Xô và Mỹ, khắc họa khoảnh khắc bắt tay giữa các phi công Liên Xô và Mỹ. Ảnh: Sky News.
|
Ông Putin cũng đã tới thăm các em học sinh tại một sân khúc côn cầu. Ảnh: Sputnik.
|
Phải mất khoảng 8 tiếng bay từ Moscow đến Magadan, sau đó mất thêm 4 tiếng nữa từ Magadan đến Anchorage, Alaska (Mỹ), nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh quan trọng. Do múi giờ mà ông Putin đi qua, trên thực tế, tổng thống Nga sẽ có hai ngày thứ Sáu: Một ở Magadan và ngày thứ Sáu còn lại ở Alaska. Ảnh: Sputnik.
Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế
Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.> Độc giả có thể xem thêm tại đây.