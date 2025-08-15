Điểm dừng chân của ông Putin trước khi đến Alaska

Trong ảnh, ông Putin nói chuyện với Thống đốc vùng Magadan Sergei Nosov khi ông đến thăm nhà máy của Omega-Sea Enterprise tại thành phố cảng Magadan. Truyền thông Nga đưa tin Tổng thống Putin đã thảo luận về quy hoạch đô thị của thành phố, đồng thời thị sát một nhà máy chế biến và tinh chế dầu cá. “Thành phố này rất quan trọng. Ông Putin đã đến đó nhiều lần, ngay cả khi ông ấy còn là thủ tướng”, TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters.