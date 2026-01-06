Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cưa trộm thẻ bài Pokémon trị giá 300.000 USD

  • Thứ ba, 6/1/2026 16:20 (GMT+7)
Hai vụ trộm táo bạo đã xảy ra tại Los Angeles (Mỹ) trong ngày 4/1 (giờ Mỹ). Băng trộm lấy đi số thẻ bài Pokémon và các đồ sưu tầm khác với tổng trị giá lên tới 300.000 USD.

trom anh 1

Băng trộm đột nhập vào cửa hàng Simi Sportscards. Ảnh: NYP.

Theo New York Post, camera an ninh đã ghi lại cảnh một băng trộm bịt mặt dùng cưa điện phá tường đột nhập táo tợn vào cửa hàng Simi Sportscards ở Simi Valley. Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h30 sáng ngày 4/1 với sự tham gia của nhiều đối tượng.

Dù tiếng chuông báo động vang lên, băng trộm vẫn ở trong cửa hàng, đập vỡ các tủ kính và nhét đầy túi các loại thẻ Pokémon và thẻ sưu tầm khác thuộc lĩnh vực thể thao. “Chúng đột nhập vào cửa hàng và rời đi chỉ trong vòng 3 phút nhưng đã kịp khoắng sạch mọi thứ”, ông Jake Miller, chủ cửa hàng, cho biết.

Cửa hàng SportsCards ở Simi Valley nằm trong một khu phức hợp thương mại. Cửa hàng bị mất nhiều thẻ Pokémon và thẻ sưu tầm trong lĩnh vực bóng chày, tổng giá trị được cho là lên tới hàng trăm nghìn USD.

Ông Miller cho biết đây là lần thứ hai cửa hàng của ông bị trộm trong vòng hai năm trở lại đây. Vào tháng 4/2025, kẻ gian từng lấy đi số hàng hóa trị giá khoảng 10.000 USD, nhưng lần này băng trộm “quét sạch” cả cửa hàng.

Vụ việc thứ hai xảy ra vào khoảng 22h ngày 4/1 tại khu Sawtelle. Theo NBC, một nhà sưu tầm thẻ bài vừa rời cửa hàng RWT Collective với lô thẻ Pokémon đắt tiền, thì bị một nhóm người dùng súng ngắn uy hiếp, cướp thẻ rồi nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Hiện chưa rõ hai vụ việc có liên quan trực tiếp với nhau hay không. Cảnh sát hiện chưa phản hồi về vụ việc. Theo ông Miller, giá thẻ Pokémon và thẻ bài thể thao tăng mạnh trong năm qua, khiến chúng trở thành mục tiêu hấp dẫn với kẻ gian.

“Các thẻ bài rất dễ bán lại. Kẻ trộm có thể mang đến các hội chợ để bán nhanh, hoặc tạm thời giữ lại rồi sau vài tháng bán ra thị trường”, ông Miller nói.

Băng trộm đột nhập cửa hàng thẻ bài lấy đi số hàng hóa trị giá 300.000 USD

An Hòa

trộm Mỹ Mỹ thẻ bài Pokémon

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

