Thế giới

Hành động 'khác thường' của hai TT Trump - Putin

  • Thứ bảy, 16/8/2025 08:02 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cùng nhau đến địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh bằng xe limousine của nhà lãnh đạo Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau tại Alaska. Nguồn: Nhà Trắng.

Hai nhà lãnh đạo đã bắt tay và cùng rảo bước trên thảm đỏ trước khi vào xe limousine của Tổng thống Trump. Việc xe limousine của Tổng thống Putin đỗ gần đó, dường như cho thấy hai bên không có thỏa thuận trước về việc đi chung trên cùng một xe.

Sau một cuộc trao đổi ngắn, ông Putin bước vào trước, rồi đến ông Trump. Hình ảnh ghi lại cho thấy họ trò chuyện và mỉm cười khi xe rời đi đến địa điểm diễn ra cuộc đàm phán quan trọng.

Tờ New York Times nhận định đây là điều “cực kỳ khác thường” đối với lãnh đạo của hai cường quốc – chưa kể có thể xem là “đối thủ” của nhau – lại cùng ngồi chung một xe. Hai tổng thống Mỹ và Nga dường như đã trò chuyện với nhau mà không cần phiên dịch.

Theo Điện Kremlin, hội nghị thượng đỉnh tại Alaska dự kiến thảo luận nhiều vấn đề, chủ yếu là xung đột ở Ukraine, cùng với đó là quan hệ song phương Nga – Mỹ và khả năng hợp tác trong các dự án kinh tế chung.

Phái đoàn Nga gồm Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov và Đặc phái viên kinh tế Kirill Dmitriev – nhân vật chủ chốt trong tiến trình giải quyết xung đột Ukraine.

Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Caroline Leavitt, thành phần phía Mỹ gồm có Ngoại trưởng Marco Rubio, Giám đốc CIA John Ratcliffe, Đặc phái viên Steve Witkoff, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick.

Đây là chuyến thăm Mỹ lần thứ tám của ông Putin và là lần đầu tiên trong một thập kỷ qua. Lần gần nhất Tổng thống Putin tới Mỹ là năm 2015 để dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, khi đó ông có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama.

TTXVN

