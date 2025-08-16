Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng thống Putin mời Tổng thống Trump thăm Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng tiếng Anh “lần tới ở Moscow," sau khi ông Trump cảm ơn và cho biết “có lẽ sẽ sớm gặp lại."

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/8 đã mời Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Moscow. Ảnh: Reuters

Theo AFP, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/8 đã mời Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Moscow.

Ông Putin đưa ra lời mời này trong cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh tại Alaska tập trung vào giải quyết xung đột Ukraine.

Ông Putin nói với ông Trump bằng tiếng Anh, cho biết: “Lần tới ở Moscow" sau khi ông Trump cảm ơn và cho biết “có lẽ sẽ sớm gặp lại".

Ông Trump đáp lại rằng có thể "gặp lại nhau trong thời gian rất sớm."

Hiện chưa rõ tiến triển cụ thể về lệnh ngừng bắn tại Ukraine, nhưng lời mời của ông Putin được xem là tín hiệu quan trọng về mong muốn bình thường hóa quan hệ song phương giữa hai cường quốc.

Việc nhà lãnh đạo Nga chủ động mời Mỹ sang thăm được đánh giá là đang mở ra cánh cửa tiếp xúc trực tiếp ở thủ đô Moscow.

Ngoài ra, tại Nga, phản ứng về cuộc gặp ở Alaska được truyền thông mô tả là “hơn cả tích cực”. Hình ảnh ông Putin được chào đón bằng thảm đỏ tại căn cứ quân sự Elmendorf-Richardson ở Anchorage và nhận tràng pháo tay từ ông Trump đã gây phấn khích dư luận trong nước.

“Nhiều năm qua phương Tây nói về sự cô lập Nga, và hôm nay cả thế giới đã chứng kiến thảm đỏ trải dài đón tổng thống chúng ta”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên mạng xã hội.

Dù cả hai nhà lãnh đạo đều khẳng định đã đạt được một số thỏa thuận, chi tiết vẫn chưa được công bố. Giới quan sát cho rằng Moscow chưa hề từ bỏ những yêu cầu cốt lõi.

Trong phát biểu sau hội nghị, ông Putin nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải “tính đến các lợi ích hợp pháp của Nga và khôi phục thế cân bằng an ninh công bằng ở châu Âu cũng như trên toàn cầu”.

Phương Linh

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Vladimir Putin

    Vladimir Putin

    Vladimir Vladimirovich Putin là một chính trị gia người Nga và là cựu Thủ tướng của Liên bang Nga, là Tổng thống thứ hai của Nga từ 7 tháng 5 năm 2000 cho đến 7 tháng 5 năm 2008, và một lần nữa, là Tổng thống thứ bốn của Nga từ 7 tháng 5 năm 2012.

    • Ngày sinh: 7/10/1952
    • Vợ: Lyudmila Putina (đã ly hôn)
    • Con: 2
    • Chiều cao: 1.7m

    Website

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

