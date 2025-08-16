Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Nguyên nhân ông Trump và Putin không nhận câu hỏi tại họp báo

  • Thứ bảy, 16/8/2025 08:52 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, hai tổng thống Nga - Mỹ không nhận câu hỏi của báo chí tại họp báo do họ đã phát biểu đầy đủ.

“Các phát biểu đầy đủ đã được đưa ra”, ông Peskov nói khi bị hỏi về vấn đề này, theo Tass.

Trước đó, sau cuộc hội đàm tại Alaska hôm 15/8 (giờ Mỹ), Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự một cuộc họp báo. Dù vậy, nhà lãnh đạo hai cường quốc chỉ đưa ra phát biểu ngắn gọn mà không trả lời câu hỏi từ báo chí.

Theo ông Putin và ông Trump, họ đã đạt được những tiến triển tích cực sau cuộc hội đàm và bày tỏ hy vọng sự kiện này không chỉ góp phần giải quyết vấn đề Ukraine mà còn giúp khôi phục quan hệ song phương Nga - Mỹ.

Theo ông Peskov, cuộc hội đàm đã diễn ra rất tích cực.

“Cả hai nhà lãnh đạo đã khẳng định điều này”, người phát ngôn Điện Kremlin nói. “Cuộc hội đàm cho phép chúng ta tiếp tục con đường tìm kiếm giải pháp hòa bình cùng nhau”.

Trong khi đó, ông Kirill Dmitriev - đặc phái viên của ông Putin, người cũng tham dự cuộc gặp - đánh giá phía Mỹ đã tiếp đón đoàn Nga “rất trọng thị” và hai nước sẽ tiếp tục củng cố quan hệ bất chấp “sự chống đối”.

“Thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska đã diễn ra rất hiệu quả”, ông Dmitriev nói. “Chúng tôi đã thảo luận và đạt được đồng thuận với nhiều vấn đề. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa quan hệ Mỹ - Nga tiến về phía trước bất chấp hàng loạt lực cản”.

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Hà Thủy

cuộc gặp trump putin Donald Trump Vladimir Putin Mỹ Pháp trump putin mỹ nga alaska Trump Putin họp báo Trump Putin họp báo Nga Mỹ Trump Putin không hỏi nguyên nhân Trump Putin

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Vladimir Putin

    Vladimir Putin

    Vladimir Vladimirovich Putin là một chính trị gia người Nga và là cựu Thủ tướng của Liên bang Nga, là Tổng thống thứ hai của Nga từ 7 tháng 5 năm 2000 cho đến 7 tháng 5 năm 2008, và một lần nữa, là Tổng thống thứ bốn của Nga từ 7 tháng 5 năm 2012.

    • Ngày sinh: 7/10/1952
    • Vợ: Lyudmila Putina (đã ly hôn)
    • Con: 2
    • Chiều cao: 1.7m

    Website

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý