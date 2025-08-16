Nguyên nhân ông Trump và Putin không nhận câu hỏi tại họp báo

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, hai tổng thống Nga - Mỹ không nhận câu hỏi của báo chí tại họp báo do họ đã phát biểu đầy đủ.

“Các phát biểu đầy đủ đã được đưa ra”, ông Peskov nói khi bị hỏi về vấn đề này, theo Tass.

Trước đó, sau cuộc hội đàm tại Alaska hôm 15/8 (giờ Mỹ), Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự một cuộc họp báo. Dù vậy, nhà lãnh đạo hai cường quốc chỉ đưa ra phát biểu ngắn gọn mà không trả lời câu hỏi từ báo chí.

Theo ông Putin và ông Trump, họ đã đạt được những tiến triển tích cực sau cuộc hội đàm và bày tỏ hy vọng sự kiện này không chỉ góp phần giải quyết vấn đề Ukraine mà còn giúp khôi phục quan hệ song phương Nga - Mỹ.

Theo ông Peskov, cuộc hội đàm đã diễn ra rất tích cực.

“Cả hai nhà lãnh đạo đã khẳng định điều này”, người phát ngôn Điện Kremlin nói. “Cuộc hội đàm cho phép chúng ta tiếp tục con đường tìm kiếm giải pháp hòa bình cùng nhau”.

Trong khi đó, ông Kirill Dmitriev - đặc phái viên của ông Putin, người cũng tham dự cuộc gặp - đánh giá phía Mỹ đã tiếp đón đoàn Nga “rất trọng thị” và hai nước sẽ tiếp tục củng cố quan hệ bất chấp “sự chống đối”.

“Thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska đã diễn ra rất hiệu quả”, ông Dmitriev nói. “Chúng tôi đã thảo luận và đạt được đồng thuận với nhiều vấn đề. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa quan hệ Mỹ - Nga tiến về phía trước bất chấp hàng loạt lực cản”.