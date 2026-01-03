Iran cảnh báo Mỹ về 'lằn ranh đỏ'

Ngày 2/1, giới lãnh đạo Iran lên tiếng cảnh báo hậu quả đối với khu vực nếu Mỹ có động thái can thiệp vào tình hình nội bộ của nước này.

Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran - ông Ali Larijani. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Các tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai tuyên bố sẵn sàng hành động liên quan đến phản ứng của Tehran trước làn sóng biểu tình do khó khăn kinh tế đang lan rộng tại nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran - ông Ali Larijani cảnh báo mọi sự can thiệp của Mỹ vào vấn đề nội bộ Iran sẽ kéo theo bất ổn cho toàn bộ Trung Đông. Cùng quan điểm này, ông Ali Shamkhani - cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei - khẳng định an ninh của Iran là “lằn ranh đỏ”.

Ông cảnh báo bất kỳ “sự can thiệp quá sâu nào” đều sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf thậm chí còn tuyên bố toàn bộ căn cứ và lực lượng Mỹ trong khu vực có thể trở thành mục tiêu hợp pháp của nước này.

Phản ứng mạnh mẽ của giới lãnh đạo Iran được đưa ra không lâu sau khi Tổng thống Trump có bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, tuyên bố Mỹ đang ở trạng thái “sẵn sàng khai hỏa” (locked and loaded) nếu Iran thực hiện biện pháp cứng rắn để đối phó với những người biểu tình.

Biểu tình nổ ra tại Iran kể từ ngày 31/12/2025, với quy mô lớn nhất trong 3 năm qua. Tại một số khu vực, biểu tình đã biến thành bạo loạn.

Giới quan sát nhận định sự lao dốc của kinh tế là nguyên nhân sâu xa của làn sóng phản đối hiện nay. Đồng rial trên thị trường tự do đã mất giá nghiêm trọng sau các biện pháp tự do hóa tỷ giá, trong khi lạm phát chính thức duy trì trên 36% và đời sống người dân bị bào mòn bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây.