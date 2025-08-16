Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Ngôn ngữ cơ thể của 2 nhà lãnh đạo Nga, Mỹ tại cuộc gặp thượng đỉnh

  • Thứ bảy, 16/8/2025 11:01 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Màn chào hỏi công khai đầy ấn tượng trên thảm đỏ trước khi bước vào hội nghị thượng đỉnh của ông Trump và ông Putin đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận và giới phân tích.

Tổng thống Donald Trump chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Căn cứ Elmendorf-Richardson, Alaska. Ảnh: Reuters.

Trưa ngày 15/8 (giờ địa phương), chuyên cơ chở ông Putin hạ cánh tại căn cứ Elmendorf-Richardson (Alaska) - nơi diễn ra hội nghị, chỉ vài phút sau khi chuyên cơ Không lực 1 chở ông Trump đáp xuống.

Lần gặp trực tiếp đầu tiên kể từ năm 2019, cả hai không giấu nụ cười tươi và bắt tay nồng nhiệt, liên tục trò chuyện trên đường đi đến bục chụp ảnh lưu niệm.

Các nhà phân tích nhận định tương tác giữa hai lãnh đạo không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao mà còn thể hiện qua ngôn ngữ cơ thể, truyền đi tín hiệu về sự tôn trọng, quyền lực và thiện chí.

Trong buổi họp báo, ông Putin chia sẻ về câu nói đầu tiên khi ông bước tới chào với ông Trump: “Khi bước xuống máy bay, tôi nói: ‘Chào buổi chiều, người hàng xóm thân mến, rất vui được thấy ông khỏe mạnh’. Tôi nghĩ đó là lời chào láng giềng, tử tế mà chúng ta có thể dành cho nhau”.

Động thái này được đánh giá là một bước tiến mới trong mối quan hệ Nga - Mỹ từng tồn tại nhiều bất đồng, Hai quốc gia được ông Putin nhận xét là có biên giới gần gũi nhưng lại bị ngăn cách bởi Đường đổi ngày quốc tế.

Khi ông Putin khởi hành từ Magadan, thời gian đã sang ngày 16/8, nhưng khi tới Alaska, đồng hồ lùi lại sang ngày 15/8. Ông bày tỏ: “Thật mang ý nghĩa biểu tượng khi bạn có thể bước qua, theo đúng nghĩa đen, từ ngày hôm qua sang ngày mai. Tôi hy vọng chúng ta sẽ làm được điều tương tự trong chính trị”.

Bên cạnh đó, cái bắt tay giữa hai lãnh đạo cũng được chú ý đặc biệt. Hãng tin RIA ghi nhận họ bắt tay hai lần: lần đầu kéo dài 11 giây trên thảm đỏ, lần thứ hai 4 giây trên bục chụp ảnh.

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Patty Ann Wood nhận xét, cử chỉ ban đầu thể hiện sự kết hợp giữa tôn trọng, kiểm soát và thân thuộc.

“Khi ông Trump đứng chờ, nụ cười nhỏ và hơi trễ ở khóe miệng cho thấy sự tự tin. Khi ông Putin tới gần, ông Trump vỗ tay nhẹ và tiến tới, biểu hiện tôn trọng. Động tác bắt tay cũng thể hiện sự nhún nhường nhưng vẫn giữ quyền lực”, bà phân tích trên Newsweek.

Trong lúc giao tiếp, cả hai duy trì giao tiếp bằng mắt, mỉm cười và giữ khoảng cách gần, thể hiện sự thân mật. Ông Trump còn vỗ nhẹ cánh tay ông Putin, tạo thành “cái bắt tay kép” - tín hiệu tinh tế vừa thân mật vừa thể hiện quyền kiểm soát. Ông Putin tỏ ra tự tin, tay đung đưa thoải mái, đáp lại cử chỉ của ông Trump.

Dù có những tín hiệu cạnh tranh rõ rệt, chuyên gia Wood nhận định cuộc gặp trông ấm áp như hai người bạn lâu ngày gặp lại, khác hẳn với những lần trước ông Trump từng giữ thái độ lạnh lùng hoặc tránh giao tiếp mắt.

TT Trump gửi lời nhắn ông Zelensky sau thượng đỉnh với ông Putin

Tổng thống Trump khuyên Tổng thống Ukraine Zelensky “hãy đạt thỏa thuận”, nhấn mạnh hy vọng chấm dứt xung đột và cứu sống nhiều mạng người.

1 giờ trước

Báo Mỹ bất ngờ khi ông Putin phát biểu trước ông Trump

Truyền thông Mỹ đánh giá việc Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu mở đầu cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/8 (giờ Mỹ) là điều trái thông lệ.

2 giờ trước

Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử của ông Trump và ông Putin

Dù chưa đạt bất cứ thỏa thuận nào, cuộc gặp “lịch sử” giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska mở ra nhiều kỳ vọng về chấm dứt xung đột Ukraine và nấc thang mới trong quan hệ Mỹ - Nga.

3 giờ trước

Báo Mỹ bất ngờ khi ông Putin phát biểu trước ông Trump

Truyền thông Mỹ đánh giá việc Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu mở đầu cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/8 (giờ Mỹ) là điều trái thông lệ.

2 giờ trước

Nguyên nhân ông Trump và Putin không nhận câu hỏi tại họp báo

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, hai tổng thống Nga - Mỹ không nhận câu hỏi của báo chí tại họp báo do họ đã phát biểu đầy đủ.

3 giờ trước


Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Phương Linh

thượng định Alaska Thượng định Trump Putin cuộc gặp cấp cao xung đột Ukraine Donald Trump Mỹ ông Trump ông Putin Nga Mỹ Alaska gần gũi địa lý lời chào bắt tay ngôn ngữ cơ thể

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý