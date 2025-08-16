Ngôn ngữ cơ thể của 2 nhà lãnh đạo Nga, Mỹ tại cuộc gặp thượng đỉnh

Màn chào hỏi công khai đầy ấn tượng trên thảm đỏ trước khi bước vào hội nghị thượng đỉnh của ông Trump và ông Putin đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận và giới phân tích.

Tổng thống Donald Trump chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Căn cứ Elmendorf-Richardson, Alaska. Ảnh: Reuters.

Trưa ngày 15/8 (giờ địa phương), chuyên cơ chở ông Putin hạ cánh tại căn cứ Elmendorf-Richardson (Alaska) - nơi diễn ra hội nghị, chỉ vài phút sau khi chuyên cơ Không lực 1 chở ông Trump đáp xuống.

Lần gặp trực tiếp đầu tiên kể từ năm 2019, cả hai không giấu nụ cười tươi và bắt tay nồng nhiệt, liên tục trò chuyện trên đường đi đến bục chụp ảnh lưu niệm.

Các nhà phân tích nhận định tương tác giữa hai lãnh đạo không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao mà còn thể hiện qua ngôn ngữ cơ thể, truyền đi tín hiệu về sự tôn trọng, quyền lực và thiện chí.

Trong buổi họp báo, ông Putin chia sẻ về câu nói đầu tiên khi ông bước tới chào với ông Trump: “Khi bước xuống máy bay, tôi nói: ‘Chào buổi chiều, người hàng xóm thân mến, rất vui được thấy ông khỏe mạnh’. Tôi nghĩ đó là lời chào láng giềng, tử tế mà chúng ta có thể dành cho nhau”.

Động thái này được đánh giá là một bước tiến mới trong mối quan hệ Nga - Mỹ từng tồn tại nhiều bất đồng, Hai quốc gia được ông Putin nhận xét là có biên giới gần gũi nhưng lại bị ngăn cách bởi Đường đổi ngày quốc tế.

Khi ông Putin khởi hành từ Magadan, thời gian đã sang ngày 16/8, nhưng khi tới Alaska, đồng hồ lùi lại sang ngày 15/8. Ông bày tỏ: “Thật mang ý nghĩa biểu tượng khi bạn có thể bước qua, theo đúng nghĩa đen, từ ngày hôm qua sang ngày mai. Tôi hy vọng chúng ta sẽ làm được điều tương tự trong chính trị”.

Bên cạnh đó, cái bắt tay giữa hai lãnh đạo cũng được chú ý đặc biệt. Hãng tin RIA ghi nhận họ bắt tay hai lần: lần đầu kéo dài 11 giây trên thảm đỏ, lần thứ hai 4 giây trên bục chụp ảnh.

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Patty Ann Wood nhận xét, cử chỉ ban đầu thể hiện sự kết hợp giữa tôn trọng, kiểm soát và thân thuộc.

“Khi ông Trump đứng chờ, nụ cười nhỏ và hơi trễ ở khóe miệng cho thấy sự tự tin. Khi ông Putin tới gần, ông Trump vỗ tay nhẹ và tiến tới, biểu hiện tôn trọng. Động tác bắt tay cũng thể hiện sự nhún nhường nhưng vẫn giữ quyền lực”, bà phân tích trên Newsweek.

Trong lúc giao tiếp, cả hai duy trì giao tiếp bằng mắt, mỉm cười và giữ khoảng cách gần, thể hiện sự thân mật. Ông Trump còn vỗ nhẹ cánh tay ông Putin, tạo thành “cái bắt tay kép” - tín hiệu tinh tế vừa thân mật vừa thể hiện quyền kiểm soát. Ông Putin tỏ ra tự tin, tay đung đưa thoải mái, đáp lại cử chỉ của ông Trump.

Dù có những tín hiệu cạnh tranh rõ rệt, chuyên gia Wood nhận định cuộc gặp trông ấm áp như hai người bạn lâu ngày gặp lại, khác hẳn với những lần trước ông Trump từng giữ thái độ lạnh lùng hoặc tránh giao tiếp mắt.