Báo Mỹ bất ngờ khi ông Putin phát biểu trước ông Trump

Truyền thông Mỹ đánh giá việc Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu mở đầu cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/8 (giờ Mỹ) là điều trái thông lệ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo sau hội đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump hôm 15/8. Ảnh: Reuters.

“Thông thường, khi tổng thống Mỹ đón người đồng cấp nước ngoài, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ phát biểu mở đầu cuộc họp báo chung. Vị khách sẽ phát biểu sau đó”, CNN chỉ ra. “Tuy nhiên, tại Anchorage hôm nay, Tổng thống Vladimir Putin mở đầu cuộc họp báo trong khi Tổng thống Donald Trump đứng nhìn”.

Đồng quan điểm với CNN, ông Jacqui Heinrich, phóng viên phụ trách Nhà Trắng của Fox News, cũng tỏ ra bất ngờ,

“Điều khiến tôi - người đã tham dự nhiều cuộc họp báo - thực sự bất ngờ là những điều không diễn ra theo thông lệ, việc ông Putin phát biểu với báo chí trước”, ông Heinrich nói. “Chúng ta đang ở trên đất Mỹ”.

Theo ông Heinrich, cuộc họp báo diễn ra rất khác những gì các quan chức trong chính quyền Trump nói với báo giới trước đó. Ban đầu, báo giới cho rằng nếu cuộc hội đàm diễn ra thuận lợi, họ sẽ có cơ hội hỏi đáp trực tiếp với hai vị tổng thống. Nếu không, chỉ ông Trump sẽ xuất hiện ở buổi họp báo.

“Cả hai kịch bản này đều không xảy ra”, ông Heinrich nói.

Guardian chỉ ra ông Putin đã nói khoảng 8 phút 30 giây, trong khi ông Trump nói chưa đầy ba phút rưỡi. Cuộc họp báo kết thúc sau khi hai vị tổng thống phát biểu xong mà không có phần trả lời câu hỏi từ báo chí.

Sau cuộc họp báo, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hai tổng thống Nga - Mỹ không nhận câu hỏi của phóng viên do họ đã phát biểu đầy đủ, hãng thông tấn Tass của Nga đưa tin.

