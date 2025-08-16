Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Báo Mỹ bất ngờ khi ông Putin phát biểu trước ông Trump

  • Thứ bảy, 16/8/2025 09:54 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Truyền thông Mỹ đánh giá việc Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu mở đầu cuộc họp báo chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/8 (giờ Mỹ) là điều trái thông lệ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo sau hội đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump hôm 15/8. Ảnh: Reuters.

“Thông thường, khi tổng thống Mỹ đón người đồng cấp nước ngoài, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ phát biểu mở đầu cuộc họp báo chung. Vị khách sẽ phát biểu sau đó”, CNN chỉ ra. “Tuy nhiên, tại Anchorage hôm nay, Tổng thống Vladimir Putin mở đầu cuộc họp báo trong khi Tổng thống Donald Trump đứng nhìn”.

Đồng quan điểm với CNN, ông Jacqui Heinrich, phóng viên phụ trách Nhà Trắng của Fox News, cũng tỏ ra bất ngờ,

“Điều khiến tôi - người đã tham dự nhiều cuộc họp báo - thực sự bất ngờ là những điều không diễn ra theo thông lệ, việc ông Putin phát biểu với báo chí trước”, ông Heinrich nói. “Chúng ta đang ở trên đất Mỹ”.

Theo ông Heinrich, cuộc họp báo diễn ra rất khác những gì các quan chức trong chính quyền Trump nói với báo giới trước đó. Ban đầu, báo giới cho rằng nếu cuộc hội đàm diễn ra thuận lợi, họ sẽ có cơ hội hỏi đáp trực tiếp với hai vị tổng thống. Nếu không, chỉ ông Trump sẽ xuất hiện ở buổi họp báo.

“Cả hai kịch bản này đều không xảy ra”, ông Heinrich nói.

Guardian chỉ ra ông Putin đã nói khoảng 8 phút 30 giây, trong khi ông Trump nói chưa đầy ba phút rưỡi. Cuộc họp báo kết thúc sau khi hai vị tổng thống phát biểu xong mà không có phần trả lời câu hỏi từ báo chí.

Sau cuộc họp báo, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hai tổng thống Nga - Mỹ không nhận câu hỏi của phóng viên do họ đã phát biểu đầy đủ, hãng thông tấn Tass của Nga đưa tin.

TT Trump - Putin ngồi chung xe The Beast tới địa điểm họp Sau khi xuống máy bay, hai nhà lãnh đạo trao nhau cái bắt tay thân thiện trên thảm đỏ tại đường băng. Tổng thống Nga Vladimir Putin bước lên chiếc xe bọc thép The Beast của Tổng thống Mỹ Donald Trump để cùng di chuyển tới địa điểm tổ chức hội đàm.

Toàn cảnh cuộc gặp lịch sử của ông Trump và ông Putin

Dù chưa đạt bất cứ thỏa thuận nào, cuộc gặp “lịch sử” giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska mở ra nhiều kỳ vọng về chấm dứt xung đột Ukraine và nấc thang mới trong quan hệ Mỹ - Nga.

1 giờ trước

Ông Trump và ông Putin họp báo chung sau hội đàm

Sau hơn hai giờ đàm phán hẹp, hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ bước vào họp báo chung, cung cấp nhiều thông tin về kết quả cuộc hội đàm.

4 giờ trước

Chưa có ngừng bắn ở Ukraine

Tổng thống Trump cho biết cuộc hội đàm trực tiếp kéo dài gần ba giờ với Tổng thống Putin ngày 15/8 chưa mang lại một thỏa thuận nào về việc dừng chiến sự tại Ukraine, dù ông gọi cuộc gặp là “rất hiệu quả”.

2 giờ trước

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Hà Thủy

thượng đỉnh nga mỹ Donald Trump Vladimir Putin Mỹ trump putin họp báo mỹ nga

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Vladimir Putin

    Vladimir Putin

    Vladimir Vladimirovich Putin là một chính trị gia người Nga và là cựu Thủ tướng của Liên bang Nga, là Tổng thống thứ hai của Nga từ 7 tháng 5 năm 2000 cho đến 7 tháng 5 năm 2008, và một lần nữa, là Tổng thống thứ bốn của Nga từ 7 tháng 5 năm 2012.

    • Ngày sinh: 7/10/1952
    • Vợ: Lyudmila Putina (đã ly hôn)
    • Con: 2
    • Chiều cao: 1.7m

    Website

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

