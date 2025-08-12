Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump nói gì trước khi gặp ông Putin?

  Thứ ba, 12/8/2025 08:34 (GMT+7)
Ngày 11/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc gặp của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 tại Alaska sẽ là một "cuộc gặp thăm dò" nhằm hối thúc Nga chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 11/8. Ảnh: Reuters

"Vì vậy, tôi sẽ nói chuyện với (Tổng thống Nga) Vladimir Putin và nói với ông ấy rằng, ông phải chấm dứt cuộc chiến này. Ông phải chấm dứt nó", ông Trump nói với các phóng viên trong một buổi họp báo.

Nói về sự tham gia của phía Ukraine trong cuộc họp thượng đỉnh lần này, ông Trump cho biết một cuộc gặp trong tương lai có thể có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết ông đang nói chuyện với các nhà lãnh đạo châu Âu ngay trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Putin.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng được cho là đã lên kế hoạch cho cuộc điện đàm với Tổng thống Trump trong tuần này. Kế hoạch trên được châu Âu và Kyiv thúc đẩy trong bối cảnh lo ngại Washington có thể áp đặt các điều khoản hòa bình bất lợi cho Ukraine.

Bên cạnh đó, vào ngày 13/8, Đức dự kiến sẽ triệu tập một cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo châu Âu nhằm bàn cách gia tăng sức ép buộc Nga chấm dứt chiến tranh, trước khi tổ chức cuộc trao đổi trực tuyến với ông Trump. Tổng thống Zelensky cùng các quan chức EU và NATO dự kiến tham gia cuộc họp này.

Trước đó, vào ngày 8/8 Tổng thống Trump thông báo ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 tại Alaska để thảo luận về việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Trên mạng xã hội TruthSocial, ông Trump nêu rõ: "Cuộc gặp được mong đợi từ lâu giữa tôi, với cương vị Tổng thống Mỹ, và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra vào thứ Sáu tuần tới, ngày 15/8/2025, tại bang Alaska".

Cùng ngày 8/8, ông Trump cho biết cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga có thể diễn ra trước bất kỳ cuộc đối thoại nào với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ngay sau đó, Cố vấn Tổng thống Nga Yuri Ushakov cũng đã lên tiếng xác nhận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska vào ngày 15/8.

Ông Ushakov cho biết phía Mỹ vừa thông báo đã đạt thỏa thuận tổ chức cuộc gặp. Ông nhận định: “Nga và Mỹ là láng giềng, có chung đường biên giới. Việc đoàn của chúng ta chỉ cần bay qua eo Bering để dự một hội nghị thượng đỉnh quan trọng và được chờ đợi như vậy tại Alaska là hoàn toàn hợp lý”.

Theo ông, tại hội nghị, hai nhà lãnh đạo “sẽ tập trung vào việc thảo luận các phương án đạt được giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc khủng hoảng Ukraine”. Ông Ushakov nhấn mạnh những ngày tới, Moscow và Washington sẽ “tích cực và khẩn trương” chuẩn bị về các khía cạnh chính trị và thực tiễn cho cuộc gặp. “Đây sẽ là một quá trình không đơn giản, nhưng chúng tôi sẽ làm việc một cách tích cực và khẩn trương”, ông nói.

Nghệ thuật đàm phán "phủ đầu" của Donald Trump

Nhiều năm về trước, ông Donald Trump từng là tác giả sách, đồng tác giả cuốn The Art of the Deal năm 1987 (xuất bản tiếng Việt với tên Nghệ thuật đàm phán).

Cuốn sách kể chi tiết về thời thơ ấu và các giao dịch bất động sản của Trump cùng với những lời khuyên kinh doanh ngắn gọn. Tác phẩm cũng cho thấy nhiều chiến thuật được ông Trump thực hiện trong các hành động thuế quan gần đây.

https://baotintuc.vn/the-gioi/phat-bieu-moi-nhat-cua-tong-thong-trump-ve-cuoc-gap-thuong-dinh-voi-tong-thong-putin-20250811232048063.htm

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Vladimir Putin

    Vladimir Putin

    Vladimir Vladimirovich Putin là một chính trị gia người Nga và là cựu Thủ tướng của Liên bang Nga, là Tổng thống thứ hai của Nga từ 7 tháng 5 năm 2000 cho đến 7 tháng 5 năm 2008, và một lần nữa, là Tổng thống thứ bốn của Nga từ 7 tháng 5 năm 2012.

    • Ngày sinh: 7/10/1952
    • Vợ: Lyudmila Putina (đã ly hôn)
    • Con: 2
    • Chiều cao: 1.7m

    Website

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Đức

    Đức
    • Thủ đô: Berlin
    • Diện tích: 357.400 km2
    • Dân số: 82,7 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 3.677 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +49
    • Ngôn ngữ: Tiếng Đức

