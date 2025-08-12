Ông Trump nói gì trước khi gặp ông Putin?

Ngày 11/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc gặp của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 tại Alaska sẽ là một "cuộc gặp thăm dò" nhằm hối thúc Nga chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 11/8. Ảnh: Reuters

"Vì vậy, tôi sẽ nói chuyện với (Tổng thống Nga) Vladimir Putin và nói với ông ấy rằng, ông phải chấm dứt cuộc chiến này. Ông phải chấm dứt nó", ông Trump nói với các phóng viên trong một buổi họp báo.

Nói về sự tham gia của phía Ukraine trong cuộc họp thượng đỉnh lần này, ông Trump cho biết một cuộc gặp trong tương lai có thể có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết ông đang nói chuyện với các nhà lãnh đạo châu Âu ngay trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Putin.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng được cho là đã lên kế hoạch cho cuộc điện đàm với Tổng thống Trump trong tuần này. Kế hoạch trên được châu Âu và Kyiv thúc đẩy trong bối cảnh lo ngại Washington có thể áp đặt các điều khoản hòa bình bất lợi cho Ukraine.

Bên cạnh đó, vào ngày 13/8, Đức dự kiến sẽ triệu tập một cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo châu Âu nhằm bàn cách gia tăng sức ép buộc Nga chấm dứt chiến tranh, trước khi tổ chức cuộc trao đổi trực tuyến với ông Trump. Tổng thống Zelensky cùng các quan chức EU và NATO dự kiến tham gia cuộc họp này.

Trước đó, vào ngày 8/8 Tổng thống Trump thông báo ông sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 tại Alaska để thảo luận về việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Trên mạng xã hội TruthSocial, ông Trump nêu rõ: "Cuộc gặp được mong đợi từ lâu giữa tôi, với cương vị Tổng thống Mỹ, và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra vào thứ Sáu tuần tới, ngày 15/8/2025, tại bang Alaska".

Cùng ngày 8/8, ông Trump cho biết cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga có thể diễn ra trước bất kỳ cuộc đối thoại nào với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ngay sau đó, Cố vấn Tổng thống Nga Yuri Ushakov cũng đã lên tiếng xác nhận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh tại Alaska vào ngày 15/8.

Ông Ushakov cho biết phía Mỹ vừa thông báo đã đạt thỏa thuận tổ chức cuộc gặp. Ông nhận định: “Nga và Mỹ là láng giềng, có chung đường biên giới. Việc đoàn của chúng ta chỉ cần bay qua eo Bering để dự một hội nghị thượng đỉnh quan trọng và được chờ đợi như vậy tại Alaska là hoàn toàn hợp lý”.

Theo ông, tại hội nghị, hai nhà lãnh đạo “sẽ tập trung vào việc thảo luận các phương án đạt được giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc khủng hoảng Ukraine”. Ông Ushakov nhấn mạnh những ngày tới, Moscow và Washington sẽ “tích cực và khẩn trương” chuẩn bị về các khía cạnh chính trị và thực tiễn cho cuộc gặp. “Đây sẽ là một quá trình không đơn giản, nhưng chúng tôi sẽ làm việc một cách tích cực và khẩn trương”, ông nói.