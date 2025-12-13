Nga ca ngợi thủ tướng Hungary như người hùng trong Game of Thrones

Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev so sánh Thủ tướng Hungary Viktor Orban như nhân vật Jon Snow trong loạt phim Game of Thrones.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Reuters.

Phát biểu của ông Dmitriev được đưa ra trong bối cảnh thủ tướng Hungary chỉ trích gay gắt quyết định của EU, sau khi cơ quan này tuyên bố sẽ đóng băng vô thời hạn các tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga, Euro News đưa tin.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm 12/12, nhà đàm phán cấp cao của Nga Kirill Dmitriev ca ngợi Thủ tướng Orban vì "bảo vệ hệ thống pháp luật và tài chính của EU khỏi những kẻ hiếu chiến quan liêu của EU", RT đưa tin.

Ông nói rằng nhà lãnh đạo Hungary đang đấu tranh để "giảm thiểu di cư, tăng cường khả năng cạnh tranh và khôi phục sự sáng suốt, các giá trị và hòa bình".

Trong bài đăng, ông Dmitriev đính kèm đoạn clip cắt ra từ tập Battle of the Bastards (Trận chiến của những đứa con hoang) - một trong những cảnh kinh điển nhất của Game of Thrones. Clip cho thấy nhân vật Jon Snow đứng một mình trên chiến trường, rút ​​kiếm đối mặt với kỵ binh của Nhà Bolton ồ ạt tiến về phía anh.

Trong một bài đăng khác, ông Dmitriev đề cập tới Tổng thư ký NATO Mark Rutte, so sánh ông với Night King - nhân vật phản diện chính trong Game of Thrones, kẻ chỉ huy đội quân xác sống.

EU đã đóng băng 210 tỷ euro sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Phần lớn tài sản, 185 tỷ euro, được giữ tại Euroclear - trung tâm lưu ký chứng khoán ở Brussels (Bỉ). 25 tỷ euro còn lại được giữ tại các ngân hàng tư nhân.

Động thái mới của EU được xem là bước đi nhằm mở đường cho kế hoạch sử dụng số tài sản này làm bảo đảm cho khoản vay 165 tỷ euro dành cho Ukraine.

Ngoài ra, việc này nhằm loại bỏ nguy cơ các quốc gia thành viên EU có quan hệ gần gũi với Nga ngăn việc gia hạn lệnh đóng băng theo chu kỳ 6 tháng như trước.

Nga đã lên án hành động đóng băng tài sản là bất hợp pháp và gọi bất cứ kế hoạch nào nhằm sử dụng số tiền này là "hành vi trộm cắp", đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp trả đũa.