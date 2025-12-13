Ông Trump: xung đột Ukraine có thể dẫn đến Thế chiến III

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine có thể leo thang thành Thế chiến III, trong bối cảnh cả hai bên đều không chịu nhượng bộ.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết riêng trong tháng trước đã có khoảng 25.000 người, chủ yếu là binh lính, thiệt mạng trong cuộc xung đột, đồng thời bày tỏ sự bất bình sâu sắc trước tình trạng đổ máu kéo dài.

Nhấn mạnh mong muốn chấm dứt ngay các hành động thù địch, ông Trump nói: “Tôi muốn việc giết chóc dừng lại. Bởi vì 25.000 binh lính đã tử trận chỉ trong tháng trước. Tôi thực sự muốn điều đó chấm dứt. Và chúng tôi đang làm việc rất tích cực”.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ: “Những chuyện như thế này cuối cùng có thể dẫn tới chiến tranh thế giới. Tôi đã nói điều đó cách đây vài ngày. Nếu mọi người cứ tiếp tục chơi những trò như thế này thì chúng ta sẽ kết thúc bằng Thế chiến thứ ba - điều mà chúng ta hoàn toàn không muốn thấy".

Trong bối cảnh cả Nga và Ukraine đều không có dấu hiệu lùi bước, Tổng thống Trump đang ngày càng tỏ ra bất lực. Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng cho biết Tổng thống “cực kỳ thất vọng” với cả Moscow lẫn Kyiv trước tiến triển chậm chạp trong việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời ông cũng không muốn tham gia vào “những cuộc họp chỉ để họp”.

Theo bà Leavitt, ông Trump “mệt mỏi với những cuộc gặp không mang lại kết quả” và mong muốn hành động cụ thể thay vì lời nói, trong bối cảnh Mỹ đóng vai trò trung gian chính nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 4 năm.

“Tổng thống cực kỳ thất vọng với cả hai phía trong cuộc xung đột này. Ông ấy chán ngán những cuộc họp chỉ mang tính hình thức. Ông ấy không muốn nói thêm nữa. Ông ấy muốn hành động. Ông ấy muốn cuộc xung đột này kết thúc", bà Leavitt nói.

Bà cũng xác nhận chính quyền Mỹ vẫn đang tích cực tham gia các nỗ lực hòa bình, với việc Tổng thống thảo luận cùng các nhà lãnh đạo châu Âu hôm 10/12, trong khi Đặc phái viên Steve Witkoff và đội ngũ của ông tiếp tục các cuộc trao đổi trực tiếp với cả hai bên “ngay tại thời điểm này”.

Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẵn sàng hỗ trợ cho Ukraine như một phần của thỏa thuận an ninh nhằm chấm dứt xung đột với Nga. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ thất vọng trước việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chưa sẵn sàng ký thông qua kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất, qua đó gia tăng sức ép lên giới chức Kyiv - những người đã phản đối một đề xuất trước đó của Washington vì cho rằng có các điều khoản quá nhân nhượng với Moscow.

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi ông Zelensky đề cập khả năng để người dân Ukraine bỏ phiếu về việc có nhượng lại vùng Donbass cho Nga hay không. Điện Kremlin từ lâu đã yêu cầu Ukraine rút quân khỏi các vùng lãnh thổ phía Đông, bao gồm một số khu vực thuộc Donetsk và Luhansk – những nơi quân đội Nga vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn sau gần 4 năm xung đột.

Trong khi đó, dưới thời Tổng thống Trump, Mỹ đã cắt giảm đáng kể viện trợ quân sự trực tiếp cho Ukraine, thay vào đó ưu tiên cơ chế cho phép các đồng minh NATO mua vũ khí của Washington để cung cấp cho Kyiv.