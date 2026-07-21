Trùm ma túy khét tiếng Mexico lĩnh án tù chung thân tại Mỹ

Ismael "El Mayo" Zambada thừa nhận điều hành đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn vào Mỹ và bị tuyên án tù chung thân cùng lệnh tịch thu 15 tỷ USD tài sản.

Tấm biển treo thưởng truy nã cựu thủ lĩnh băng đảng Sinaloa Ismael "El Mayo" Zambada được đặt cạnh chiếc máy bay Beechcraft King Air - phương tiện đã đưa Zambada cùng Joaquín Guzmán López, con trai trùm ma túy khét tiếng "El Chapo" Guzmán, sang Mỹ vào tháng 7/2024. Ảnh: Reuters.

Trùm ma túy khét tiếng người Mexico Ismael Zambada García, biệt danh "El Mayo", ngày 20/7 bị tòa án liên bang Mỹ tuyên phạt tù chung thân, khép lại vụ án nhằm vào một trong những nhân vật quyền lực và khó truy bắt nhất của băng đảng ma túy Sinaloa, theo Guardian.

Bản án được tuyên tại Tòa án Liên bang ở quận Brooklyn, thành phố New York, sau khi El Mayo chấp nhận thỏa thuận nhận tội hồi tháng 8 năm ngoái. Theo đó, ông thừa nhận đã chỉ đạo vận chuyển lượng lớn cocaine cùng nhiều loại ma túy khác vào Mỹ với vai trò thủ lĩnh của băng đảng Sinaloa khét tiếng.

Ở tuổi 76, El Mayo trở thành một trong những "ông trùm" ma túy Mexico nổi tiếng nhất bị kết án tại Mỹ kể từ khi Joaquín "El Chapo" Guzmán bị tuyên án tù chung thân vào năm 2019.

El Mayo là một trong những người đồng sáng lập và lãnh đạo băng đảng Sinaloa - tổ chức tội phạm từng thống trị hoạt động buôn bán ma túy xuyên biên giới trong nhiều thập kỷ. Ông cũng nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất của các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo Mỹ suốt nhiều năm.

Theo thỏa thuận nhận tội, El Mayo thừa nhận hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm âm mưu hoạt động tội phạm có tổ chức và điều hành một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Đổi lại, Bộ Tư pháp Mỹ không đề nghị áp dụng án tử hình.

Ngoài án tù chung thân, tòa còn yêu cầu El Mayo tịch thu 15 tỷ USD , số tiền được xác định là thu lợi bất chính từ hoạt động buôn bán ma túy.

Giới công tố cho biết El Mayo chịu trách nhiệm đưa hàng tấn cocaine, cần sa, heroin và trong những năm gần đây là fentanyl vào Mỹ cũng như nhiều quốc gia khác. Ông còn bị cáo buộc đứng đầu một tổ chức tội phạm sử dụng bạo lực, hối lộ và mua chuộc các chính trị gia, quan chức quân đội cùng lực lượng thực thi pháp luật Mexico để duy trì mạng lưới buôn bán ma túy.

Sau gần hai năm bị giam tại nhà tù liên bang ở Brooklyn, El Mayo xuất hiện trước tòa với mái tóc và bộ râu bạc trắng, mặc đồng phục tù nhân màu be và phải chống gậy khi di chuyển, theo Reuters.

Trước khi tuyên án, ông đọc một bức thư công khai, nhận hoàn toàn trách nhiệm về các hành vi phạm tội, đồng thời kêu gọi chấm dứt vòng xoáy bạo lực kéo dài hàng chục năm do cuộc chiến ma túy tại Mexico gây ra.

"Tôi không yêu cầu xét xử vì không muốn phủ nhận sự thật", El Mayo nói trước tòa.

Ông cũng nhấn mạnh rằng "bạo lực phải chấm dứt" và kêu gọi thế hệ tội phạm ma túy kế tiếp "hãy lựa chọn một con đường khác".

Việc El Mayo bị bắt tại Mỹ vào năm 2024 từng gây chấn động giới an ninh. Theo các tài liệu điều tra, ông bị Joaquín Guzmán López, một trong các con trai của El Chapo, đánh đập rồi bắt cóc trước khi bị đưa bằng máy bay vượt biên sang bang New Mexico, nơi các đặc vụ liên bang Mỹ chờ sẵn để bắt giữ, CNN cho biết.

Năm ngoái, chính quyền Trump đã đưa băng đảng Sinaloa vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài, đồng thời nhiều lần cảnh báo khả năng sử dụng biện pháp quân sự nhằm vào các băng nhóm buôn bán ma túy hoạt động tại Mexico.