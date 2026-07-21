Biển người phủ kín Madrid chào đón nhà vô địch World Cup

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Chỉ chưa đầy một ngày sau chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết tại New Jersey (Mỹ), các tuyển thủ Tây Ban Nha đã được đón tiếp như những người hùng ngay từ khi chuyên cơ hạ cánh xuống sân bay Barajas ở Madrid vào đầu giờ chiều.
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Đội trưởng Rodri bước xuống máy bay trong tiếng reo hò của người hâm mộ, giơ cao chiếc cúp vàng thế giới trên tay, tấm huy chương vô địch vẫn còn đeo trên cổ. Toàn đội sau đó chụp ảnh lưu niệm trước khi tiến vào nhà ga số 4, nơi hàng trăm cổ động viên mặc áo đỏ truyền thống và phất cao quốc kỳ Tây Ban Nha đã chờ sẵn từ nhiều giờ trước để được tận mắt chứng kiến những nhà tân vô địch.
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Đội tuyển Tây Ban Nha tại cung điện Moncloa, trụ sở và nơi ở của Thủ tướng Pedro Sánchez. Người đứng đầu chính phủ Tây Ban Nha gửi lời cảm ơn tới toàn đội và ban huấn luyện vì "màn trình diễn tuyệt vời, những nỗ lực không ngừng nghỉ và chiến thắng lịch sử". Đáp lại, đội trưởng Rodri cho biết việc giành World Cup cùng đội tuyển quốc gia là "điều đẹp đẽ nhất trong bóng đá".
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Tâm điểm của lễ mừng công là cuộc diễu hành bằng xe buýt mui trần từ Cung điện Moncloa đến quảng trường Plaza de Cibeles, biểu tượng của những màn ăn mừng thể thao tại Madrid. Bất chấp nền nhiệt khoảng 34 độ C, hàng triệu người vẫn đứng ken đặc hai bên đường để chào đón các nhà vô địch.
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Theo đại diện chính quyền trung ương tại Madrid, khoảng 1,8 triệu người đã tập trung dọc tuyến diễu hành, biến đây thành một trong những lễ ăn mừng thể thao đông nhất lịch sử Tây Ban Nha. Nhiều người phải che ô giữa cái nắng gay gắt nhưng vẫn kiên nhẫn chờ hàng giờ để được nhìn thấy chiếc cúp vàng.
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Thị trưởng Madrid José Luis Martínez Almeida cho biết thành phố đã chuẩn bị kỹ lưỡng để dành cho đội tuyển màn chào đón xứng đáng. Ông cũng đánh giá cao không khí lễ hội sau trận chung kết.
"Dù hàng nghìn người đã đổ ra đường ăn mừng ngay trong đêm đội tuyển vô địch, thành phố hầu như không xảy ra sự cố nào. Điều quan trọng nhất là mang đến một màn chào đón xứng đáng cho tập thể sẽ sống mãi trong ký ức của chúng ta", ông cho biết.
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Xe buýt chở các nhà vô địch World Cup tiến vào Quảng trường Cibeles, điểm nhấn cuối cùng trong chuỗi hoạt động mừng công của tuyển Tây Ban Nha. Tại đây, ban tổ chức dựng một sân khấu quy mô lớn và tổ chức đại nhạc hội với sự góp mặt của nhiều DJ, ca sĩ nổi tiếng, hâm nóng bầu không khí trước khi các tuyển thủ xuất hiện.
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Trong tiếng hò reo không ngớt của hàng trăm nghìn người hâm mộ, từng thành viên của "La Roja" lần lượt được xướng tên bước lên sân khấu, mở đầu là HLV Luis de la Fuente. Tuy nhiên, nhân vật tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt nhất là Lamine Yamal. Mỗi lần thần đồng của Barcelona xuất hiện trên màn hình lớn hay tiến ra sân khấu, quảng trường lại vang dội những tiếng hô tên từ người hâm mộ. Các cầu thủ cũng tái hiện khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp vàng World Cup 2026 tại Quảng trường Cibeles.
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