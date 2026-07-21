Biển người phủ kín Madrid chào đón nhà vô địch World Cup

Thị trưởng Madrid José Luis Martínez Almeida cho biết thành phố đã chuẩn bị kỹ lưỡng để dành cho đội tuyển màn chào đón xứng đáng. Ông cũng đánh giá cao không khí lễ hội sau trận chung kết.

"Dù hàng nghìn người đã đổ ra đường ăn mừng ngay trong đêm đội tuyển vô địch, thành phố hầu như không xảy ra sự cố nào. Điều quan trọng nhất là mang đến một màn chào đón xứng đáng cho tập thể sẽ sống mãi trong ký ức của chúng ta", ông cho biết.