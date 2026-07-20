Cơn sốt đặt tên con theo các ngôi sao World Cup tại Mỹ Latinh

Trong kỳ World Cup 2026, nhiều bậc cha mẹ ở Mỹ Latinh đang đặt tên con theo các ngôi sao của giải đấu.

Haaland tỏa sáng với bàn mở tỷ số, mang về lợi thế quý giá cho Na Uy trong cuộc đối đầu Brazil. Ảnh: Reuters

Tại Peru, ngày càng nhiều trẻ sơ sinh được đặt tên là Haaland. Ở Argentina, cái tên Lionel nhanh chóng vươn lên nhóm được lựa chọn nhiều nhất, trong khi tại Mexico, một bé gái được cho là mang tên lấy cảm hứng từ ba cầu thủ bóng đá.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Panamericana tuần trước, người phát ngôn Cơ quan Đăng ký dân sự Peru (RENIEC) Ivan Torres cho biết hàng trăm trẻ sơ sinh tại Peru đã được đặt tên theo những ngôi sao bóng đá đương đại như Erling Haaland của Na Uy.

Trong khi đó, các tên lấy cảm hứng từ những danh thủ như Lionel Messi, Neymar của Brazil và Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha đều đã được đăng ký khoảng 30.000 trường hợp.

"Haaland giờ cũng là người Peru rồi", ông Torres nói và cho biết thêm có một em bé được đặt tên là "Mundial", từ tiếng Tây Ban Nha chỉ World Cup.

Dù Peru không giành vé dự giải, nhiều người hâm mộ tại quốc gia này cũng như ở các nước Mỹ Latinh có đội tuyển không tham dự hoặc đã bị loại không muốn cổ vũ Argentina - đội bóng thường bị xem là mang màu sắc châu Âu - mà chuyển sang ủng hộ Na Uy. Hành trình lần đầu vào tứ kết World Cup cùng phong độ nổi bật của Haaland đã giúp đội tuyển Bắc Âu thu hút thêm nhiều người hâm mộ.

Tại Mexico, một trong ba nước đồng đăng cai World Cup cùng Mỹ và Canada, mạng xã hội lan truyền hình ảnh giấy khai sinh của một bé gái mang tên Quiñona Ysisidra Morita Haaland Guevara, được cho là kết hợp từ tên các cầu thủ Mexico Julián Quiñones, Gilberto Mora và tiền đạo Na Uy Erling Haaland.

Ysisidra là cách chơi chữ từ cụm "Y si sí?" (Điều gì sẽ xảy ra nếu?), khẩu hiệu lạc quan mà người hâm mộ Mexico hô vang cho đến khi đội tuyển nước này dừng bước trước Anh ở vòng 16 đội. Giới chức Mexico hiện chưa xác nhận tính xác thực của giấy khai sinh nói trên.

Tại Argentina, các tên Enzo, Emiliano và Lionel đứng đầu danh sách tên bé trai phổ biến nhất ở tỉnh Salta trong tuần trước trận chung kết, theo chính quyền địa phương, nơi cho rằng đây là hệ quả của "hiện tượng World Cup".

Đội tuyển Argentina góp mặt ở trận chung kết World Cup với những cầu thủ nổi bật như tiền vệ Enzo Fernandez, thủ môn Emiliano "Dibu" Martinez và đội trưởng Lionel Messi.

Trao đổi với hãng tin Mỹ, bà Fabiola Molina, người dẫn chương trình podcast Sin manual para padres tại Mexico City, cho biết xu hướng đặt tên con theo thần tượng đã xuất hiện từ lâu ở Mỹ Latinh, bắt nguồn từ thời Diego Maradona ghi bàn thắng "Bàn tay của Chúa" vào lưới đội tuyển Anh tại World Cup 1986.

Bà cho biết trước đây, khi nhóm nhạc Backstreet Boys nổi tiếng, nhiều gia đình đã đặt tên con trai là Kevin hoặc Brian, khiến những cái tên này trở nên rất phổ biến tại Bolivia, Chile và Argentina.

Tuy nhiên, bà cũng lưu ý rằng việc mang tên của một thần tượng không đồng nghĩa đứa trẻ sẽ có cuộc đời giống người đó. "Chỉ vì tên bạn là Messi hay Lionel không có nghĩa bạn sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá giỏi. Tên gọi không quyết định số phận", bà nói.